DN Debatt. ”Återvändare i Afghanistan vill tillbaka till Sverige”

En av de viktigaste frågorna inom migrationspolitiken gäller de som inte får stanna i Sverige. Få inom denna grupp återvänder till hemlandet och ännu färre gör så frivilligt.

En ny rapport från Delegationen för migrationsstudier (Delmi), som baseras på intervjuer med hundra personer som inte fått asyl och därför återvänt till Afghanistan och Irak, visar att det kanske inte är så konstigt att så pass få väljer att återvända. De flesta lever nämligen i dag under miserabla förhållanden – ekonomiskt, socialt och psykosocialt. Utan hopp om en dräglig framtid planerar dessutom en majoritet av dem att återmigrera till Sverige eller till något annat EU-land.

Från svenska myndigheters sida är ett grundläggande antagande att ett så kallat frivilligt återvändande är att föredra då detta är mer humant för målgruppen och dessutom kostnads­effektivt i samhällsekonomiska termer. En tidigare rapport från Delmi (2020:1) pekade på betydande svårigheter med genomförandet av återvändande­politiken i Sverige från ett myndighets­perspektiv. Hur ser det då ut om vi bedömer utfallet från återvändarnas perspektiv? Finns det goda förutsättningar för ett så kallat hållbart återvändande som ofta omtalas i både nationella och internationella sammanhang?

De intervjuade hade i de flesta fall sökt asyl under flyktingkrisen 2015 men fått avslag och därefter, frivilligt eller tvångsvis, återvänt till Afghanistan respektive Irak. Utifrån deras utsagor blir det tydligt att det frivilliga återvändandet har flera dimensioner av upplevt tvång. Frivilligheten, som från myndigheternas sida lyfts som viktigt för återintegreringen, upplevs alltså i de flesta fall som ytterst begränsad och dess tilltänkta positiva påverkan på återintegrationen kan därför ifrågasättas.

Vi vet även sedan tidigare att många av de som har fått ett återvändandebesked är ovilliga att samarbeta med svenska myndigheter och vissa avviker under något skede av återvändandeprocessen och glider in i ett skugg­samhälle med stora umbäranden som följd. Rapporten illustrerar att det kan finnas rationella skäl bakom detta beteende, nämligen vetskapen om den bistra verklighet som många möter när man lämnat Sverige och den svåra process som (åter)integrationen innebär.

Afghanistan och Irak präglas av säkerhetsproblem till följd av etno-sekteristiskt våld, hög arbetslöshet och omfattande korruption. Särskilt problematisk är situationen i Afghanistan där så många som 80 procent av befolkningen beräknas leva under fattigdomsstrecket. Bland de som återvände till Afghanistan, ofta yngre ensam­kommande män, var läget mycket svårt. Vissa verkar ha mer rötter och sociala nätverk i Iran och återvände i någon bemärkelse därför inte ”hem” utan till en för dem ganska okänd plats – Kabul. Även de som var födda och uppvuxna i landet vittnar om en vardag fylld av diskriminering, svårigheter att göra sig hemmastadda och att få tag på arbete.

I vår studie ser vi att de som återvände till Irak hade en jämförelsevis bättre situation än afghanerna. Det tycks i sin tur främst bero på att de var äldre och mer väletablerade redan innan resan till Sverige, men också att de i större utsträckning hade familj och sociala nätverk att knyta an till.

Å andra sidan är de i en ekonomiskt sämre situation än när de lämnade landet. Därutöver lider de av det instabila säkerhetsläget och ofta även av en personlig hotbild som kraftigt försvårar den psykosociala integrationen. För de fåtal som verkar vara bättre återintegrerade finns en gemensam faktor: tillgång till familj och sociala nätverk. Detta underlättar också den ekonomiska integrationen eftersom det ger större möjligheter att skaffa arbete, starta ett företag eller få stöd i tider av kris.

Vare sig för afghanska eller irakiska återvändare finns det något som tyder på att de erfarenheter, kunskaper och färdigheter man erhåller under tiden i Sverige har betydelse för återintegrationen. Det mesta av både teoretisk och praktisk utbildning är svår att nyttja i en så pass annorlunda kontext som Afghanistan och Irak. Därutöver bidrar den långa väntetiden under asylprocessen och det återvändarna uppfattar som en orättvis bedömning från myndigheternas sida, till känslor av förtvivlan och nedstämdhet – vilket i sin tur försvårar återintegrationen. Ekonomiska (återintegrerings)stöd som erbjuds ger ofta bara en tillfällig lindring under den första fasen efter ankomsten. Stöden används sällan för att utbilda sig, starta någon egen verksamhet eller bli självförsörjande, och upplevs i många fall vara svåra och krångliga att tillgå.

Utifrån studien vill vi lyfta fram några punkter som bör beaktas av besluts­fattare i Sverige och som kan åstadkomma bättre förutsättningar för ett hållbart återvändande:

1 Kommunikationen mellan i första hand Migrationsverket och återvändarna bör förbättras och en tydlig kommunikativ strategi utformas. Också i tidigare studier om tolkfunktionen i asylprocessen (se Delmi 2021:4) finns belägg för att tolkning inte alltid genomförs av tillräckligt kvalificerade tolkar. När migrationsmyndigheterna via tolkar och asyladvokater inte lyckas förmedla exempelvis skälen till avslag på lämpligt och förståeligt vis påverkar det möjligheten att förbereda sig inför återvändandet.

2 Mottagarlandets myndigheter måste leva upp till sina förpliktelser att ta emot sina egna medborgare på ett värdigt och humant sätt. I många fall finns befintliga återtagandeavtal och överenskommelser som ger en möjlighet att ställa krav på mottagarlandets myndigheter såsom exempelvis ambassaderna.

3 Möjligheterna bör förbättras för att på lagliga vägar få stanna i landet. En majoritet av de som intervjuats hyser planer på att återmigrera till Sverige eller något annat EU-land. Genom att skapa möjlighet för människor som har vistats i Sverige och förvärvat språk- och andra kunskaper att komma tillbaka, kan man styra om och kanalisera den irreguljära migrationen via lagliga vägar in i landet.

4 Stödprogrammen som ska hjälpa återvändarna med återintegrationen bör bli mer skräddarsydda utifrån målgruppens förutsättningar och behov, men stöden måste också bli lättare att erhålla och dess information bättre kommunicerad till de som ska återvända.

Inspiration om hur programmen kan bli mer individanpassade kan här hämtas från Tyskland vars träningscenter tycks förbättra förutsättningarna för en framgångsrik återintegration (OECD 2020). Att genom stödprogram erbjuda utbildning som kan öppna för möjligheter att återmigrera, via lagliga vägar, skulle man dels kunna öka graden av frivilligt återvändande och dels bidra till utveckling i hemländerna i de fall återvändarna väljer att använda sin nya kunskap där i stället.

I strävan efter en laglig och ordnad migration är det viktig att komma ihåg att för många betyder återvändandet från Sverige inte nödvändigtvis slutet på resan. Stöd för återvändande och återintegrering måste planeras utifrån en realistisk världsbild. Om levnadsvillkoren inte är hållbara kan knappast återintegrationen för de som återvänder bli det heller.

Fakta. Projektet Studien som ligger till grund för den nya rapporten ”Those who were sent back” (Delmi 2021:10) baseras på återvändarnas egna berättelser om och erfarenheter av asyl- och återvändandeprocessen i Sverige och återintegrationen i hem­landet. Delegationen för migrationsstudier (Delmi) är en oberoende kommitté under justitiedepartementet. Delmi ger uppdrag åt forskare att genomföra studier, analyser och utvärderingar. Syftet är att bidra med faktaunderlag till den offentliga debatten och framtida beslut på migrations­området. Projektet runt återvändande och återintegration har varit med­finansierat av Asyl, migrations, och integrationsfonden (AMIF). Visa mer