DN Debatt Repliker. ”Att ersätta kärnkraft med vindkraft slår mot näringslivet”

Ledande företrädare för Miljöpartiet hävdar i debattartikeln att marknaden väljer bort kärnkraften till förmån för vindkraft. Sanningen är att det är politiker, med Miljöpartiet i spetsen, som har gjort detta val. Detta tydliggörs av den aktuella artikeln, där man på socialistiskt manér sätter upp nya politiska produktionsmål för vindkraft till havs.

Regeringar i Sverige, till både höger och vänster, har en lång historia av kvantitativa mål för ”förnybar el” och branschen genomsyras av politiska styrmedel. Direkta bidrag har betalats till kommuner som bygger vindkraft och många kommuner och regioner har som uttalad målsättning att bygga fler vindkraftverk. De så kallade elcertifikaten, som belastar konsumenterna med mångmiljardbelopp, har haft en starkt styrande effekt mot mer vindkraft. Gynnsamma skatteregler utgör i praktiken ytterligare en subvention.

Detta är alltså politikernas ideologiska val, inte marknadens. Att Tyskland till gigantiska kostnader har fört en liknande politik och att EU nu sätter upp helt orimliga mål på samma område gör inte saken bättre.

Att ersätta baskraft (kärnkraft) med väderberoende elproduktion (vindkraft) ökar inte bara koldioxidutsläppen utan försämrar dessutom leveranssäkerheten betydligt. Vi ser redan hur detta slår mot näringslivet, med industrier som tvingas dra ned på produktionen eller förhindras från att expandera.

När miljöpartiet nu vill slopa anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft så är det ännu en politisk åtgärd som skjuter över ännu större kostnader på konsumenterna. Detta eftersom havsbaserad vindkraft av naturliga skäl är dyr att bygga, ansluta och underhålla.

Vi kan samtidigt stanna upp ett ögonblick inför Miljöpartiets agenda. För att nå målet 90 TWh havsbaserad vindkraft så krävs ungefär två tusen (större) enheter till havs utmed Sveriges kuster, sannolikt koncentrerade till västkusten där det blåser mycket. Det är ett oerhört radikalt mål, som givetvis kommer att krocka med andra intressen. Och i vanlig miljöpartistisk anda saknas både ett helhetstänk och konsekvensanalyser.

Det är anmärkningsvärt att just Miljöpartiet, som säger sig värna miljöintressen, föreslår en politik som skulle få så långtgående konsekvenser för den marina miljön. Vindkraftens hållbarhet är dessutom diskutabel, givet att den kräver mycket resurser i form av mineraler och betong och genererar efter några års produktion avfall som inte kan återvinnas.

Sverige bör välkomna fossilfri produktion utifrån just marknadsmässiga principer. Samtidigt måste vi prissätta förmågan att kunna tillhandahålla stabilitet till kraftsystemet. Alltså elproduktion som levererar elektricitet till industrin och hushållen under årets alla timmar, oavsett väder. Detta kan vindkraft inte erbjuda, varken till lands eller till havs. All väderberoende elproduktion kräver tvärtom reservkapacitet, något som Miljöpartiet inte tar hänsyn till i sina planer.

Sammanfattningsvis måste vindkraftens gräddfil å det snaraste upphöra och det sista vi behöver är nya åtgärder som destabiliserar systemet.