I stora delar av världen ses småföretag som grunden för det materiella välståndet. Oberoende av partifärg har amerikanska presidenter – Carter, Reagan, Clinton och andra – beskrivit småföretagen som ekonomins ryggrad. Inom EU drivs särskilda program för små och medelstora företag, till exempel expert­support inom 48 timmar. Sverige är inget undantag. Under lång tid har både närings- och skattepolitik drivits och förändrats med hänvisning till småföretagens särskilda behov, så även i den så kallade januariöverenskommelsen.

De angivna motiven för denna politik är överallt desamma. Småföretag är avgörande för sysselsättningsskapande och innovation. De är mer produktiva än stora företag. En stor och växande skara av egenföretagare är en garanti för en livskraftig demokrati.

Dessvärre är alla dessa påståenden felaktiga. Som ekonomerna Robert Atkinson och Michael Lind visar i boken ”Big is beautiful” (MIT Press 2018) har småföretagen ingen framskjuten roll i sysselsättningstillväxten. Deras bidrag till innovationer är svagare än storföretagens, och de har lägre produktivitet än större företag. Riktigt stora innovationer som exploateringen av rymden och uppbyggnaden av internet har över huvud taget inte gjorts av företag utan i statlig regi. Atkinson och Lind behandlar främst USA och andra industri­länder, men bilden bekräftas för låg- och medel­inkomstländer i en färsk rapport från Världsbanken (Ciani et al, ”Making it big”).

Det finns en baksida av denna företagsstimulerande politik: brottslighet. Om man underlättar bildning och drift av företag, gäller det också företag med kriminell inriktning.

Sambandet mellan egenföretagande och ekonomisk utveckling inom OECD-gruppen är entydigt: länder med högre andel egenföretagare i arbetskraften befinner sig på en lägre utvecklingsnivå. En procentenhets ökning motsvarar en sänkning av bnp per capita med närmare 12.000 kronor. Sveriges andel ligger snarast över den förväntade givet bnp per capita. Riktigt höga andelar egenföretagare finner man i utvecklingsländerna. I centralafrikanska Burundi är närmare 90 procent av arbetskraften egen- eller familjeföretagare.

Förklaringen till det negativa sambandet mellan egenföretagande och utvecklingsnivå ligger i att produktiviteten i företag i olika storleksklasser (mervärde per anställd) växer stadigt med företagets storlek. Inom EU har företag med mer än 250 anställda drygt 60 procent högre produktivitet än företag i intervallet 0–9 anställda (källa Eurostat). En invändning skulle kunna vara att stora företag har marknadsmakt som kan utnyttjas för att driva upp priser och vinster som inte motsvaras av faktisk produktivitet. Det kan vara sant för mycket stora företag, men den gräns som används inom EU (250 anställda) innebär att kategorin större företag omfattar också företag med måttlig storlek. Produktivitetsskillnaden är alltså genuin.

Nettobidraget till sysselsättningen från småföretagen är inte exceptionellt. Det startas många småföretag varje år, men många försvinner också. Föreställningen om den ensamma företagaren som startar i ett garage och bygger upp ett transnationellt företag är mer folklore än typisk verklighet. Bland företagen i höginkomstländerna med mer än 100 anställda startade uppemot två tredjedelar med minst 20 anställda. De som startat i blygsam omfattning har som regel varit beroende av större företag i inledningen av sin historia, på det sätt som exempelvis Apple var av Xerox.

Bland dem som överlever längre är det dessutom långt ifrån alla som är inställda på att växa. Det gäller exempelvis dem som går från anställning i ett större företag till egenföretagande med den tidigare arbetsgivaren som enda kund, något som blivit möjligt sedan kravet på mer än en kund togs bort. Det som driver övergångar av det här slaget är arbetsgivarens intresse att bli av med arbetsgivaransvaret och den anställdas intresse av lägre skatt – en effekt av den gynnsammare beskattningen av fåmansföretag (de så kallade 3:12-reglerna). Någon ny sysselsättning genereras inte på detta sätt.

Den oreglerade arbetskraftsinvandringen har öppnat för multikriminell verksamhet – exploatering av arbetskraft, skattebrott och arbetsmiljöbrott. Ofta blandas laglig och kriminell verksamhet, vilket försvårar arbetet för de rättsvårdande myndigheterna.

I januariöverenskommelsen talas om växande företag som en särskild kategori värd stöd. Men de subventioner som har införts gäller alla företag, oavsett om de växer eller inte, och lider därför av höga dödviktskostnader. Den åsyftade effekten, sysselsättning eller tillväxt, blir kostsam att nå. Det torde dessutom vara omöjligt att utforma ett stöd till växande företag som inte lätt manipuleras, bortsett från bristen på logik: om ett företag växer, försvagas ju argumentet för stöd.

Det finns en baksida av denna företagsstimulerande politik: brottslighet. Om man underlättar bildning och drift av företag, gäller det också företag med kriminell inriktning. Ekobrottsmyndigheten har i sina lägesbilder pekat på att företag i växande utsträckning används som instrument för brottslig verksamhet. Enskilda hushåll, seriösa företag och samhället i stort drabbas. Både existerande företag och sådana som bildas i kriminellt syfte medverkar. Typiska brott är penningtvätt, bidragsbrott, punktskattebrott och momsbedrägerier. Den oreglerade arbetskraftsinvandringen har öppnat för multikriminell verksamhet – exploatering av arbetskraft, skattebrott och arbetsmiljöbrott. Ofta blandas laglig och kriminell verksamhet, vilket försvårar arbetet för de rättsvårdande myndigheterna.

Förändringar som bidragit till utvecklingen är borttagen revisionsplikt för mindre företag, sänkta krav på aktiekapital och en allmänt strikt upprätthållen kommersiell sekretess. Borttagen revisionsplikt har ökat risken för förfalskade årsredovisningar, dokument som bildar underlag för kreditupplysning och därmed utsätter andra företag för risker. Reformen har ifrågasatts av Riksrevisionen (rapport 2017:35). De successivt sänkta kraven på aktiekapital underlättar också kriminell verksamhet. Den senaste halveringen av kravet ifrågasattes till och med av företagarnas egen intresseorganisationer (Dagens Industri 2/4 2019). Den strikta kommersiella sekretessen försvårar för myndigheterna att dela information som skulle kunna användas för att förebygga brott och lagföra kriminella aktörer.

Det finns andra och mer angelägna ändamål som får stå tillbaka i en sådan prioritering, trots att exempelvis en hög utbildningsnivå i arbetskraften och en väl fungerande infrastruktur är minsta lika viktiga faktorer för landets konkurrenskraft som reglerna för företagsbildning och företagsbeskattning, samtidigt som de bidrar till ökad jämlikhet.

Den amerikanska tidskriften Forbes rankade 2017 Sverige som världens mest företagsvänliga land. Andra oberoende bedömningar av förutsättningarna för investeringar och företagande gjorda av Världsbanken och World economic forum kommer till liknande slutsatser. Mot bakgrund av det och vad som ovan sagts ter det sig svårt att placera ännu gynnsammare villkor för företagande högt på den politiska agendan. Det finns andra och mer angelägna ändamål som får stå tillbaka i en sådan prioritering, trots att exempelvis en hög utbildningsnivå i arbetskraften och en väl fungerande infrastruktur är minsta lika viktiga faktorer för landets konkurrenskraft som reglerna för företagsbildning och företagsbeskattning, samtidigt som de bidrar till ökad jämlikhet.

De fakta om de små företagens begränsade betydelse för tillväxten som sammanfattats ovan är måhända nyheter för många. För andra bör de vara välkända. Att man ändå driver politik med dessa argument torde hänga samman med att förled som ”små” och ”familj” väcker sympati hos läsare och åhörare och därför strategiskt möjliggör en politik som ytterst har andra syften.