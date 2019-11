Förslag på att överge det finanspolitiska ramverket duggar nu tätt i debatten. Ekonomer inom affärsbankerna, skribenter i dagspressen och talespersoner på den politiska vänsterkanten är pigga påhejare. Senast i raden är finansministern som föreslår att överskottsmålet ska överges och ersättas med ett så kallat balansmål. Vi vill varna för dessa påtryckningar.

Ramverket har fram till i dag fun­gerat väl. Under krisåren i början av 1990-talet steg den offentliga sektorns skuld från drygt 40 procent av BNP till knappt 75 procent av BNP. Här använder vi den så kallade Maastrichtskulden som omfattar både statens och kommunernas skulder. Detta mått är såväl Sveriges som EU:s finanspolitiska ramverk baserat på. Tack vare den budgetdisciplin som samtliga regeringar, oavsett politisk färg, visat sedan dess har skuldkvoten pressats ned till samma nivå som före 1990-talskrisen.

Här är det viktigt att notera att skulduppbyggnaden under krisen tog mindre än fem år. Att få ned statsskulden till samma nivå som före krisen tog där­emot drygt tjugo år. Vi vill även betona att vi diskuterar skulden som andel av bnp. I miljarder kronor räknat har den offentliga skulden ökat med hela 593 miljarder sedan 2008. Den offentliga sektorn har med andra ord lånat under 2010-talet, men inte i större utsträckning än att de offentliga finanserna har förblivit stabila. Att skulden i relation till bnp inte ökat beror på tillväxten i samhällsekonomin.

Argument som att vi ska ”värna välfärden”, ”satsa på våra barn”, ”investera i polisen” eller ”rädda miljön” finns alltid, oavsett hur stark samhällsekonomin är eller hur bra de offentliga välfärdssystemen fungerar.

Stora offentliga budgetunderskott är inte vägen till en bättre svensk ekonomi. Det säger lärdomarna från 1970- och 1980-talens finanspolitik. Det är även den internationella erfarenheten från 2000-talet. Svensk tillväxt har varit god under dessa år. Upp mot en procentenhet högre i genomsnitt per år jämfört med länder som Tyskland, Frankrike och USA. Den franska och amerikanska skulden har vuxit snabbt till närmare 100 procent av bnp under de senaste 20 åren. Den tyska har varit mer eller mindre konstant, runt 65 procent av bnp. Högre skulder ger inte per automatik en bättre ekonomi med hög tillväxt.

Den svenska Maastrichtskulden är i dag låg jämfört med skuldkvoten i andra länder. Den är dock inte mycket lägre än 1990, strax innan den svenska 1990-talskrisen bröt ut. Då, precis som nu, låg den runt 40 procent av bnp. Denna nivå visade sig vara för hög när krisen slog till. Under krisen såg regeringen sig tvingad att skära i de offentliga utgifterna samtidigt som budgetunderskotten växte dramatiskt. Även under åren efter krisen fortsatte neddragningen inom den offentliga sektorn.

För att inte hamna i samma situation igen bör vi bygga upp en större finanspolitisk säkerhetsmarginal genom att minska Maastrichtskulden ytterligare. Våra beräkningar visar att Maastrichtskulden bör sänkas till 25 procent av bnp för att vi ska kunna möta en framtida djup ekonomisk kris utan att på nytt behöva gå igenom 1990-talets nedskärningspolitik. Först då kan vi släppa överskottsmålet och fokusera på att långsiktigt hålla en skuldkvot kring 25 procent, som då skulle fungera som ett så kallat skuldankare.

Som vi tidigare noterade har den offentliga sektorn ökat sin skuld i kronor räknat. Detta är helt i linje med det finansiella ramverket. Staten kan till exempel låna under en lågkonjunktur för att stötta ekonomin och ändå hålla sig inom dagens finanspolitiska ramverk. Underskotten får bara inte bli högre än att vi klarar av att hantera dem genom tillväxt och budgetöverskott i högkonjunktur.

Enbart när vi möter en djup och allvarlig ekonomisk kris anser vi att det är välbetänkt att staten ska kunna frångå ramverket för att minska krisens negativa effekter på samhällsekonomin. För att det ska vara möjligt måste statsskulden vara tillräckligt låg före en sådan kris, det vill säga runt nivån 25 procent av bnp.

Att behöva strama åt statsfinanserna under en ekonomisk kris förstärker nedgången och föder politisk extremism både till höger och vänster. Dagens populistiska strömningar i Europa och Brexit i Storbritannien är starkt kopplade till den åtstramningspolitik som följde i spåren av den internationella finanskrisen 2008. Då gick många länder in i krisen med hög statsskuld vilket gjorde att de saknade utrymme för att möta krisen med tillräckligt expansiv finanspolitik.

Det är alltid lockande att ta på sig spenderbyxorna. Argument som att vi ska ”värna välfärden”, ”satsa på våra barn”, ”investera i polisen” eller ”rädda miljön” finns alltid, oavsett hur stark samhällsekonomin är eller hur bra de offentliga välfärdssystemen fungerar. Det är därför vi har ett finanspolitiskt ramverk; inte för att motverka sådana satsningar utan för att se till att de blir fullt ut finansierade inom ramverkets regler. Dagens generation får i goda tider inte skicka notan för sin konsumtion till framtida generationer.

Minnet är ofta kort – inte minst det politiska minnet. Låt oss påminna om varför vi har ett finanspolitiskt ramverk och vad konsekvenserna har varit i Sverige och andra länder av en släpphänt expansiv finanspolitik. Det är inte ordning och reda i statsfinanserna som hotar samhällsekonomin och den politiska demokratin. Det är växande budgetunderskott och stigande skuldkvoter som gör det.