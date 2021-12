DN Debatt. ”Avstå från att köpa ål till julbordet”

När de dignande julborden snart dukas fram finns det anledning att reflektera över hur vi tar hand om havet och djuren som lever i det. Nyligen rapporterades att julbordsklassikern Janssons frestelse är i fara eftersom det råder brist på ansjovis. Ansjovis görs av skarpsill. Varje år fångas drygt 200 000 ton skarpsill i Östersjön. Hur kan det då råda brist?

Skälet är att så gott som all skarpsill som fångas i Östersjön säljs till danska fiskmjölsfabriker, som förvandlar den till fiskolja eller foder åt minkar, höns och odlade laxar. Ansjovisproducenter föredrar den större och fetare skarpsill som fiskas utmed Västkusten under hösten.

Där har fångsterna dock minskat kraftigt. Under början av 2000-talet låg fångsterna i Skagerrak på mellan 3 000 och 4 500 ton per år. I år lär man hamna under 500 ton och producenterna tvingas i stället importera sin skarpsill från Nordsjön.

Den vanligaste fiskarten på våra julbord är också den mest omdiskuterade. Under det gångna året har sillen (eller strömmingen, som den heter norr om Kalmarsund) stått i centrum för en livlig debatt.

Den mesta inlagda sillen på svenska julbord är visserligen i fiskad i Nordsjön och vid Norge eftersom Östersjösillen anses alltför småväxt. Forskningen har länge varnat för bristen på storväxt sill/strömming. Samtidigt är sillbeståndet i sydvästra Östersjön i alarmerande dåligt skick och tidigare i år beslutade EU:s fiskeministrar att stoppa allt riktat fiske nästa år.

I centrala Östersjön har mängden lekmogen fisk minskat från två miljoner ton till omkring 400 000 ton sedan 1970-talet. Orsakerna är lägre tillväxt och överfiske enligt principen FMSY om maximal hållbart uttag.

Från Gävle i norr till Simrishamn i söder larmar lokala kustfiskare som fiskar för humankonsumtion om att de knappt får någon sill/strömming alls i sina garn. I Bottniska viken, där fångstkvoterna för nästa år tyvärr har höjts med nästan 80 procent, har surströmmingsproducenterna haft en mycket tuff säsong med stor brist på råvara. Nyligen krävde länsstyrelsen i Gävleborg och Kustfiskarna Bottenhavet fiskestopp på strömming eftersom de menar att ekosystemet vid kusten håller på att kollapsa.

Dessa tecken är djupt oroande. Risken är att de återspeglar förluster av lokala sill- och strömmingsbestånd. Om så är fallet kan en återhämtning ta decennier. Samtidigt fortsätter ett fåtal storskaliga trålfartyg att ta upp stora mängder sill/strömming närmare ostkusten. Så gott som all fångst säljs, tillsammans med skarpsillen, till fiskmjölsfabrikerna med stor förtjänst. Risken är dock att det är Östersjön som får betala i andra änden.

Nyligen röstade riksdagen igenom ett utskottsförslag, som bland annat innebär att trålgränsen längs vår kust ska flyttas ut på prov, från fyra till tolv sjömil. Detta skulle kunna innebära ett ökat skydd för de stora stim av sill/strömming som söker sig till djupområden nära kusten för att övervintra innan vårleken. På flera ställen längs ostkusten ligger djupområdena dock längre ut. Därför bör utflyttningen av trålgränsen kombineras med helt fiskefria perioder i vissa havsområden.

Det är ännu oklart hur vår nya regering kommer att agera. Men riksdagsbeslutet inger visst hopp. Särskilt eftersom det även innehåller en tydlig markering om att mer av den sill- och strömming som fångas av svenska fiskare ska bli människoföda, inte fiskmjöl.

Julbordets mest olycksaliga delikatess är den akut hotade europeiska ålen. Att ål fortfarande förekommer på en del svenska julbord är beklämmande. Om den utrotas är den borta för alltid, efter att ha funnits i våra vatten i miljontals år.

Rekommendationen från Internationella havsforskningsrådet ICES har länge varit att all mänsklig verksamhet som dödar ål ska hållas så nära noll som möjligt. Det är ett kryptiskt råd, som har öppnat för olika tolkningar av vad som bör prioriteras för att rädda ålen – stoppa fisket eller åtgärda vattenkraften?

Denna polarisering är olycklig. Allt som kan göras för att rädda ålens överlevnad bör göras. Men tyvärr präglas diskussionen ofta av ett falskt narrativ där fiskets påverkan hamnar i skuggan av vattenkraften.

Ålfisket beskrivs som litet och obetydligt – som en kulturgärning utförd av några få åldrande eldsjälar – medan ålens öde huvudsakligen vilar i kraftbolagens händer. Underlagen till den låga skattningen av fiskeridödligheten präglas dock av osäkra och i flera fall orimliga beräkningar.

Det finns stora osäkerheter även i uppskattningarna av vattenkraftens påverkan. Utifrån de uppgifter som ändå föreligger uppges vattenkraften ha dödat cirka 93 ton ål under 2020, enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Samma år dödade det svenska ålfisket totalt 175 ton ål – 86 ton i havet och 89 ton i inlandsvatten, varav 50 ton i vatten utan kraftverk och 39 ton i vatten med kraftverk, enligt Havs- och vattenmyndigheten och Statistiska centralbyrån. Det svenska fisket dödar således betydligt mer ål än vattenkraften.

Bilden av om fiskets obetydlighet tycks ha stort genomslag även inom förvaltningen. Till exempel har Sverige i dag fortfarande har 178 ålfiskelicenser, som var och en tillåter en fångst på åtta ton ål per år. I teorin får alltså svenska fiskare fortfarande döda drygt 1 400 ton ål per år, trots att ålen är en akut hotad art och att mängden ålyngel (glasål) som når Nordsjöområdet från Sargasso har minskat med 98 procent sedan 1970-talet.

Det råder ingen tvekan om att svensk vattenkraft behöver miljöanpassas, bland annat genom att anlägga fiskvägar förbi kraftverken. Men det mest gynnsamma för ålens överlevnad är att omgående stoppa allt ålfiske och upphöra med utsättningarna av importerade ålyngel (glasål).

I princip alla ålar som dör i kraftverkens turbiner har hamnat där genom att som ålyngel ha fiskats upp i England och sedan transporterats till Sverige för att sättas ut i kraftverksmagasin – alltså i vatten ovanför kraftverken. Slutar vi plantera ut ål i dessa vatten upphör problemet med turbindödlighet.

I år skulle det faktiskt kunna ske en unik vändning för ålen. För första gången förtydligade ICES sin vetenskapliga rekommendation – och gjorde den omöjlig att misstolka. Enligt ICES bör det vara ”noll fångst i alla livsmiljöer” under 2022. Det betyder stopp för allt ålfiske i alla europeiska hav och inlandsvatten, inklusive glasålsfisket. ICES förtydligar med att slå fast att ”fångst för utsättningar bör inte tillåtas”.

Tyvärr beslutade EU:s ministrar nyligen att inte följa vetenskapen och i stället fortsätta med fiskestopp under tre sammanhängande månader då fångsterna av utvandrande blankål är som störst. Sverige kan i och för sig fortfarande bestämma att helt sluta fiska ål. Om det inte görs bör man i alla fall följa beslutet om att förlägga stopperioden då det fiskas som mest ål längs Sveriges kust, och inte, som hittills, då det fiskas minst.

Det finns ännu hopp för skarpsillen och sillen/strömmingen – och kanske till och med för ålen. Men då krävs det att svenska beslutsfattare och förvaltare agerar kraftfullt, tillsammans med övriga Östersjöländer när så behövs. De måste också följa vetenskapens råd och tillämpa försiktighetsprincipen när vetenskapen inte kan ge heltäckande underlag.

Havet kan ge oss väldigt mycket; god mat, men också skönhetsupplevelser och en känsla av samhörighet med naturen. För att kunna tillgodogöra oss allt detta måste vi i gengäld anpassa oss till hur mycket havet klarar av att ge. Även om det innebär vissa inskränkningar för det storskaliga trålfisket och fiskmjölsfabrikerna. Och även om det inte blir någon ål på julbordet.