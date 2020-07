Sedan decennier har det förekommit en debatt mellan förespråkare för lärarcentrering (ofta allmänt benämnd katederundervisning) och anhängare av elevcentrerad undervisning där elever ges ett större eget ansvar för sina egna lärprocesser. I debatten är båda perspektiven både omhuldade och kritiserade. Inte sällan har de ställts mot varandra. På vilken vetenskaplig grund sker det? Skolforskningsinstitutet visar i en forskningsrapport att lärar- och elevcentrerad undervisning inte ska betraktas som två ytterligheter som lärare måste välja mellan. Undervisning av hög kvalitet kännetecknas snarare av lärarens väl avvägda blandning av de två perspektiven.

Lärar- och elevcentrering är två begrepp som i lite olika former och med något varierande innebörd förekommer i jämförelser mellan olika sätt att undervisa och lära. Diskussioner berör bland annat ansvarsfördelningen mellan lärare och elever samt deras mer eller mindre aktiva roller i undervisnings-lärande-processen.

• Lärarcentrerad undervisning bygger på lärandeteorier som bland annat säger att kunskap förmedlas av läraren och tas emot av eleven. Katederundervisning är ett begrepp som förekommer för att beskriva den typ av lärarcentrering där lärare föreläser och förevisar.

Det faktum att läraren är huvudansvarig är dock inte synonymt med att eleverna inom ramen för detta görs passiva, snarare handlar det om att läraren är den pedagogisk-didaktiska experten.

• Elevcentrerad undervisning brukar ofta beskrivas som att elever är aktiva i och tar mer ansvar för sina egna lärprocesser, under vägledning av och i kommunikation med läraren och andra elever.

Ofta har de två synsätten ställts mot varandra och inte sällan har debatten framstått som att lärarens enda alternativ är att välja mellan två ytterligheter, helt lärarcentrerad eller helt elevcentrerad undervisning. En bidragande faktor till att debatten försvåras kan vara att begreppen lärar- och elev­centrering inte är entydigt definierade, vilket gör att den exakta innebörden kan variera mellan olika aktörer.

Skolforskningsinstitutet publicerar i dag rapporten ”Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel”, där vi sammanfattar och kommenterar forskningsöversikten ”Twenty-first century adaptive teaching and individualized learning operationalized as specific blends of student-centered instructional events: A systematic review and meta-analysis”, framtagen av det internationella forskarnätverket Campbell collaboration. Forsknings­översikten baseras på 299 experimentella och kvasiexperimentella studier, genomförda i motsvarande grundskola och gymnasieskola, som utvärderat effekter på elevers utveckling av ämnes­kunskaper, för undervisning med olika grad av elevcentrering.

Forskningsöversikten beskriver lärar- och elevcentrering inom fyra olika undervisningsdimensioner:

• ledarskap.

• undervisnings- och lärandetakt.

• planering.

• individanpassning.

För varje område karakteriseras undervisningen på en femgradig skala från helt lärarcentrerad till helt elevcentrerad. Genom att sätta ord på lärarens och elevens handlingar i de olika stegen i skalan blir det tydligt hur lärare och elever agerar vid olika grader av lärar- respektive elevcentrering.

Forskningsöversikten synliggör att undervisning i realiteten nästan alltid är en blandning av lärar- och elevcentrering, men att lärare kan lägga olika tonvikt på de två perspektiven. Att tolka och debattera lärar- och elevcentrering som två ytterligheter är alltså en mycket kraftig förenkling.

Forskningsöversikten visar också att lärar- och elevcentrering kan vara mer eller mindre lämpligt i olika undervisningssituationer. Läraren kan dessutom behöva lägga olika tonvikt för olika elever i en och samma klass. På en generell nivå visar resultaten att:

1 Ett mer elevcentrerat ledarskap, det vill säga ett mer vägledande ledarskap, ger i genomsnitt en något bättre kunskapsutveckling än ett mer lärarcentrerat ledarskap.

2 En mer lärarcentrerad undervisnings- och lärandetakt ger i genomsnitt en något bättre kunskapsutveckling än då elever själva får ta ett större eget ansvar för studietakten.

3 Lärare som i högre grad främjar ett elevcentrerat arbetssätt både när det gäller ledarskap och individ­anpassning kan i genomsnitt förvänta sig den bästa kunskapsutvecklingen. Däremot dämpas de positiva effekterna av ett mer elevcentrerat ledarskap om läraren samtidigt låter eleverna ta ett stort eget ansvar för planering av lärandemål, kursinnehåll och val av studiemateriel.

I linje med forskningsöversiktens resultat bekräftar också andra forskningsöversikter om lärar- och elevcentrering vikten av lärarens aktiva och varierade undervisning. Vid arbetssätt som i grunden klassas som elevcentrerade, förefaller tydliga uppgifter och ramar, aktiv och strukturerad undervisning och kontinuerlig återkoppling vara centrala ingredienser för att undervisningen ska ge bästa resultat.

En elevcentrerad undervisning är alltså inte synonym med en process som ligger helt i händerna på eleverna. Det är läraren som är huvudansvarig för att, utifrån kunskap om elevernas individuella behov, sätta mål, planera arbetsområden, ta fram lämpligt material och styra arbetstakten. Det faktum att läraren är huvudansvarig är dock inte synonymt med att eleverna inom ramen för detta görs passiva, snarare handlar det om att läraren är den pedagogisk-didaktiska experten.

Det är vår förhoppning att forskningsöversikten kan bidra till en mer nyanserad allmän debatt om elev- och lärarcentreringens förtjänster och brister i relation till undervisning. Men framför allt hoppas vi att skolans verksamma kan ha nytta av forskningsöversikten som ett underlag i kollegiala diskussioner om undervisningens kvalitet, i relation till när det som lärare kan vara lämpligt att agera mer eller mindre lärar- och elevcentrerat.