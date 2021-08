DN Debatt. ”Biståndet har gått i otakt med det afghanska samhället”

Fakta. Rapporten

● Underlagsrapporten ”Punching Above Its Weight or Running With the Crowd? Lessons from Sweden’s Development Cooperation with Afghanistan, 2002–2020” publiceras söndag den 29 augusti hos Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

● EBA är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar svenskt internationellt bistånd.

● Rapportförfattaren Adam Pain har arbetat med Afghanistan research and evaluation unit (AREU) i Kabul sedan 2001. Han har lett forskningsprogram som finansieras av EU och Storbritannien om försörjning på landsbygden under otrygghet. Sedan 2006 har han varit forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och samtidigt löpande genomfört utvärderingar av Sidas insatser i Afghanistan.