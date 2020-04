Den globala kris vi nu är mitt uppe i är den värsta världen skådat sedan världskrigen. Coronavirusets effekter slår mot såväl människors liv och hälsa som mot världsekonomin. En absolut majoritet av företagen runt om i världen upplever enorma inkomstbortfall när efterfrågan inte bara viker nedåt utan mer eller mindre helt upphör. Jobb försvinner i en takt vi sällan skådat och människors framtidsutsikter och trygghet raseras.

Sverige är tyvärr inget undantag. Vi står nu inför många svåra vägval när åtgärder för att värna människors liv och hälsa samtidigt slår stenhårt mot jobb och företagande. Men vår förmåga att värna både vården av de som insjuknar och stabiliteten för svenska företag kommer att vara avgörande för hur vi som land kommer ur den här krisen.

Våra svenska företag, inte minst de mindre företagen, utgör ryggraden i vårt samhälle. Deras förmåga till framgång, tillväxt och utveckling lägger grunden för en stark ekonomi, för att människor har ett jobb att gå till och för en god och kvalitativ välfärd. Den verklighet vi nu står inför, där företag redan i dag flaggar för kraftiga neddragningar, uppsägningar och konkurser och där risken är att oerhört många fler följer i deras spår, riskerar att slå sönder allt detta. Den riskerar att medföra massarbetslöshet, krossade livsverk och dramatiskt ökade klyftor. Därför gör vi nu allt som står i vår makt för att stärka svenska företag och värna jobben.

Partierna i januarisamarbetet har kommit överens om flera kraftfulla paket för att minska de negativa effekterna för jobb och företag. Staten har övertagit kostnaden för företagens sjuklöner, samtidigt som karensavdraget har slopats. Vi har gjort det möjligt att korttidspermittera anställda och sett till att staten övertar huvuddelen av kostnaden även här.

Det senast presenterade paketet innehåller flera omfattande insatser riktade mot framför allt små och medel­stora företag. Vi genomför en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna för upp till 30 anställda, och slopar helt egenavgifterna för egen­företagaren under fyra månader. En skattelättnad för svenska företag på cirka 30 miljarder. Vi instiftar en företagsakut, på totalt 100 miljarder, så att fler företag enklare kan få lån. Där staten tar en större del av risken, för att sänka trösklarna för bankerna att låna ut till företagen. Vi ser till att samtliga företag kan få tillbaka skatt som redan betalats in, för att stärka företagens likviditet. Vi ger ett statligt stöd för hyres­kostnader, något som är extra viktigt för företag inom hotell, restaurang och handel. Den hyresvärd som ger rabatt på hyreskostnaden ska kunna få stöd, på upp till 50 procent från staten.

Utöver det öppnar vi också upp korttidspermittering till att nu också omfatta familjeföretag och företag som har sin huvudsakliga intäkt från det offentliga. Samtliga dessa förslag syftar till att öka likviditeten hos våra företag och göra deras vardag enklare i en tid då många går på knäna och kämpar för sin överlevnad.

De satsningar som nu genomförs är på många sätt historiska, både sett till summor och beredningshastighet. Samtidigt ska vi vara ärliga med att det kommer att krävas mer av oss, i form av krispaket och ekonomiska stimulanser, på både kort och lång sikt för att värna vårt land. För att lyckas med det på bästa sätt kommer det att krävas mer av samling, samförstånd och samarbete i svensk politik.

I början av 1990-talet skakades Sverige av en kraftig ekonomisk kris i kölvattnet av stor internationell valutaoro. Den dåvarande borgerliga fyrparti­regeringen bjöd in Social­demokraterna och kom överens om flera långtgående krispaket. Det ledde till en gemensam insikt om vikten av goda statsfinanser för att ha bättre beredskap för oroliga tider. Det ledde också till ett finanspolitiskt ramverk som har lagt grunden för att vi i dag är betydligt bättre ekonomiskt rustade för att möta den kris som vi nu befinner oss i.

För oss är det helt uppenbart att vi behöver vara beredda på att agera på ett liknande sätt om krisen för svenska jobb och företag består, trots de åtgärder som nu satts in.

Under de senaste veckorna har vi framför allt noterat hur Moderaterna agerat på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt. De har presenterat genomarbetade analyser på de problem vi nu står inför och kommit med ett antal goda förslag på statliga åtgärder för att möta dessa. Sannolikheten för att ett nytt omfattande ekonomiskt krispaket behöver sättas in är stor och vi ser att det då vore av stort värde om framför allt Moderaterna bjuds in till gemensamma överläggningar med S, C, L och MP. På samma sätt som fyrpartiregeringen och Socialdemokraterna, som det största oppositionspartiet, tog gemensamt ansvar i början av 1990-talet.

Nu prövas återigen svensk politiks förmåga att se bortom egen­intresse och partibok, till landets bästa. Vår förhoppning är att vi är många som känner oss redo att ta det ansvaret.

Coronavirusets följdverkningar är svåra att fullt ut överblicka i dag. Det vi vet är att de kommer påverka hela ekonomin under lång tid framöver. Att de förödande effekter vi nu ser hos våra mindre och växande företag, inte minst inom besöksnäringen, handel och transport, redan nu håller på att sprida sig vidare in i industrin och kanske även i bank- och fastighetssektorn framöver. Vår förmåga att rädda jobb och företag, här och nu, kommer i förlängningen också avgöra om vi räddar Sveriges framtid som en av världens ledande industri-, innovations- och forskningsnationer. Den uppgiften kräver samling här och nu, men den kräver också att den konstruktiva anda som nu finns i svensk politik består även efter pandemin.

Fortsatt bred politisk samling och ett gott samarbete med arbetsmarknadens parter behövs för att ha modet och kraften att säkra välfärden och trygghetssystemen framåt. Det krävs också för att hitta lösningar som stimulerar efterfrågan, stärker Sveriges roll som kunskapsnation, ger svensk ekonomi och svenska företag en nystart och ser till att vi kan bygga vidare på ett land som håller ihop.

Vår förmåga och beredskap att tillsammans ta ansvar och samarbeta för landets bästa är en av nycklarna till att vi kunnat bygga Sverige starkt historiskt. Nu prövas återigen svensk politiks förmåga att se bortom egen­intresse och partibok, till landets bästa. Vår förhoppning är att vi är många som känner oss redo att ta det ansvaret.

Det vi nu upplever väcker oro, ilska, rädsla och osäkerhet hos många människor. Det får oss att tvivla på hur framtiden kommer att se ut. Vi ska vara ärliga med att vi inte kommer att kunna rädda varje företag, eller varje jobb. Vi kommer alla att ställas inför svåra och tuffa beslut. Men vi kommer att göra allt som står i vår makt för att vårt land och vi som bor här ska komma ur den här krisen så starka som möjligt och för att ingjuta tillförsikt och framtidstro hos varje människa. I kriser behöver vi agera gemensamt med så bred samsyn som möjligt. Det är ingen lätt uppgift, men det är en uppgift som vi kommer klara av om vi tar oss an den tillsammans.