DN Debatt Repliker. ”Bygg lägenheter för seniorer – det kan frigöra småhus”

Robert Boije och Fredrik Kopsch skriver i sin debattartikel om småhusbyggandet: ”Det är en dramatisk nedgång som passerat i det närmaste obemärkt förbi utan någon större debatt”. På ett förtjänstfullt sätt gör de en genomgång av orsakerna till nedgången. Man frågar sig vidare om detta är en önskvärd utveckling sett till hur hushållen vill bo och besvarar frågan nekande men kommer med få alternativa lösningar.

Kanske beror det senare på att de lagt ett akademiskt och helt felaktigt fokus på frågan. Det finns gott om enfamiljsbostäder i Sverige utanför landets större tätorter. Problemet är att dessa ofta bebos av människor som för ett tiotal år sedan var i arbetsför ålder och nu som pensionärer söker ett enklare, modernare boende utan att behöva lämna sin invanda miljö.

I många av våra stadsnära småorter på landsbygden finns många välskötta småhus med grönskande trädgårdar i en trygg och säker miljö. Ofta bebodda av äldre människor som känner att det egna huset, kanske i flera våningsplan med besvärliga trappor och trånga badrum som inte är byggda för en rullator, med stor trädgård som kräver skötsel sommartid och uppfarter som skall skottas vintertid, börjar kännas tungt.

Men samtidigt vill man inte flytta från orten där man har sitt sociala nätverk och kanske också barn och barnbarn. Det man då söker är en modern lättskött lägenhet i markplan som är anpassad till de äldres behov och där man kan bo i ganska många år, kanske med lite stöd av hemtjänsten efterhand.

Om vi erbjuder sådana lägenheter så skapar vi flyttkedjor där prisvärda småhus kommer ut på marknaden och blir tillgängliga även för barnfamiljen utan det egna kapital som förutsätts i den aktuella debattartikeln.

Men, invänder vän av ordning, sådana lägenheter går väl inte att bygga i korta serier på små orter till kostnader som medger överkomliga hyror för våra seniorer? Jo, hävdar vi för vi har gjort det och vet att det är möjligt.

Och vi har för avsikt att fortsätta på samma sätt och att dela med oss av våra erfarenheter så att det byggs för våra äldre på många småorter och därmed öppna upp för en ny typ av ”egnahemmare” som hör hemma på 2020-talet. På pluskontot kan man dessutom bokföra ett starkare underlag för den lokala servicen och ett bättre utnyttjande av redan gjorda investeringar i infrastruktur.

Två omfattande nyligen genomförda undersökningar i Kolmården, i både Sörmland och Östergötland visar att en tredjedel av personer över 60 år är önskar gå över till en modernare hyreslägenhet om en sådan skulle finnas på deras orter. När dessa invånare, inte sällan ett par, säljer sin villa kommer den ut på marknaden, inte för 6 miljoner kronor utan för två till tre miljoner kronor, och kan förvärvas av en familj med två till tre barn.

I en nyligen publicerad rapport av Nordiska Ministerrådets utredningsinstitut Nordregio, ”Breaking the downward spiral: improving rural housing market in the Nordic Region”, visas på landsbygdens möjligheter att erbjuda ett kvalitativt boende till lägre kostnader med närhet till naturen. Det svenska exemplet är hämtat från Stavsjö i Sörmland.

Allt detta kan uppnås genom ett genomtänkt byggande som öppnar upp flyttkedjor för olika generationers olika behov. Detta kommer naturligtvis inte att ersätta behovet av att öka småhusbyggandet men det kan vara ett värdefullt och mycket snabbare tillskott.