DN Debatt Repliker. ”Byggande av nya villor viktigare än låneregler”

Mäklarsamfundet skriver i en artikel på DN Debatt att unga barnfamiljer i storstäder som vill bo i hus hindras av orimliga amorteringskrav och att detta bidrar till de negativa inrikes flyttnetto som storstäderna har. Vanliga yrkesgrupper som poliser, lärare och sjuksköterskor kan inte längre etablera sig på bostadsmarknaden med egna inkomster.

Situationen att stora grupper unga familjer är utestängda från möjligheter köpa radhus och villor i flera regioner är orimlig. Cirka 70 procent av svenska folket vill helst bo i småhus, visar en rapport som Kantar Sifo gjorde på vårt uppdrag 2017. Bland unga familjer visar undersökningar att denna bostadsdröm är extra stark.

De förslag som presenteras i debattartikeln om ändrade kreditrestriktioner svarar mot behovet att snabbt göra något åt situationen. Vår branschorganisation Trä- och möbelföretagen har tidigare föreslagit liknande åtgärder. Men det löser inte det grundläggande problemet.

Det finns ju inte fler småhus även om det skulle bli lättare att låna. Grundproblemet är att småhusbyggandet enligt Statistiska centralbyrån länge varit det lägsta på över 100 år. Trots att 70 procent av svenskarna vill bo i småhus så gör allt färre det. Och andelen småhus i nyproduktionen utgör bara cirka 20 procent.

Utbudet avlägsnar sig alltså från den sammansättning av bostadsbeståndet som medborgarna vill ha. Denna brist är en orsak till att priserna skenat på villor och radhus under de senaste åren. Ett exempel är Tyresö, den kommun i Stockholms län där priserna stigit mest under de senaste månaderna. Där har kommunen publicerat en tioårsplan som bara innehåller 15 (!) nya småhus per år samtidigt som tusentals små lägenheter i höghus ska byggas.

Även i jämförelse med andra europeiska länder är det svenska småhusbyggandet anmärkningsvärt lågt. De prisökningar som detta leder till har gjort sovrummet i en villa till landfets främsta miljonärsfabrik.

Många småhusägare i Stockholm har de senaste åren tjänat mer pengar på sitt boende än sitt dagliga arbete. Det är förstås roligt för dem, men för ungdomar, unga familjer och nyanlända som ska etablera sig på bostadsmarknaden är det inte alls roligt.

Forskare inom bostadsområdet har börjat analysera detta problem. De pekar på att det inte är marknaden som hindrar småhusbyggandet, utan att orsaken är kommunernas misslyckade hantering av det så kallade planmonopolet som skapat denna kris på bostadsmarknaden.

Der som nu behövs är att kommunerna tar det ansvar som följer med planmonopolet genom att tillgodose medborgarnas bostadsbehov. Det vore också välkommet om de bostadspolitiskt ansvariga på nationell nivå i regeringen och riksdagen engagerade sig mer i frågan. det behövs debatt, analys och åtgärder för att rätta till detta. Men det är tveksamt om kommunerna orkar ta det ansvar som de borde.