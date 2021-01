DN Debatt Repliker. ”C vill släppa skolplatser som man släpper konsertbiljetter”

När Centerpartiet återigen försöker sjösätta nyliberal skolpolitik så gör man det under falsk flagg. Det är inte elevernas bästa Annie Lööf (C) och Fredrik Christensson (C) har för ögonen när de försvarar orättvisa köer, dålig insyn i friskolor och obegränsade vinstuttag. Det är de stora skolkoncernernas ärenden de går.

För en överväldigande majoritet av svenska folket vill sätta stopp för obegränsade vinstuttag ur välfärden, det visar inte minst SOM-institutets återkommande attitydmätningar. Varken elever, föräldrar eller lärare vill se att friskolornas privilegier består, med egna antagningsprocesser och slutna köer. Uppslutningen kring de förslag som S-regeringens utredare Björn Åstrand föreslagit för att göra skolvalet mer rättvist har varit enormt stort och enligt en undersökning av DN/Ipsos finns ett starkt stöd bland svenska folket att avskaffa friskoleköerna. Det är inte konstigt. Att låta friskolorna ha egna köer, oavsett hur många år man får stå i dem, är att be om en sortering av elever när platserna redan blir paxade i förväg. Det är att så segregation för att skörda vinster.

Idéburna skolors riksförbund, som företräder de, ofta små, icke-vinstdrivande friskolorna, tycker till exempel att det är självklart att offentlighetsprincipen inte bara ska gälla kommunala skolor, utan också friskolor. Det är alltså inte de små idéburna friskolorna, utan de stora vinstdrivande koncernskolorna med miljarder i omsättning, som är emot transparens och öppenhet.

Centerpartiets förslag innebär varken mer valfrihet eller stärkt likvärdighet, utan skulle innebära att man släppte skolplatser som man släppte konsertbiljetter. Det skulle missgynna barn till sjuksköterskor, lastbilschaufförer, lagerarbetare och alla andra som inte kan gå ifrån under arbetstid och sitta redo när platserna släpps. Samtidigt ska en märklig inflyttarkvot införas, så att familjer som har möjlighet att flytta fram och tillbaka över en kommungräns lättare ska få plats på en skola. Om man tycker att det är viktigt att utveckla valfriheten, som Centern hävdar att de gör, så bör man i stället för att hitta på nya gräddfiler för friskolor se till att skolvalet ger alla elever samma chans att komma in på den skola de vill gå på. Då förbättras dessutom likvärdigheten.

Men det är uppenbart att Centerpartiet har helt andra intressen för ögonen än elevernas, nämligen de vinstdrivande aktiebolagens. Det är inte heller de små friskolorna på landsbygden som man värnar, vilket man vill göra sken av. Det vore därför klädsamt om Centerpartiet var öppna med vilka intressen de egentligen försvarar.

Svensk skolas mest akuta problem är bristande jämlikhet. Inte för lite valfrihet. Vi har i dag ett skolsystem som hela tiden styr mot ett förytligande av kunskapsuppdraget och ser elever som kunder och lärare som leverantörer av utbildning. Men i stället för att konstruktivt diskutera de förslag som nu tagits fram för att förbättra skolan och göra skolan den mer likvärdig väljer Centerpartiet att återigen sjösätta det skraltiga skolmarknadsskepp som fått svenska kunskapsresultat att sjunka.