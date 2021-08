DN Debatt Repliker. ”Cancerscreeningens nytta är kraftigt överdriven”

Göran Edbom, Margareta Haag och Roger Henriksson kolporterar förvånansvärt svepande och demagogisk kritik utan vetenskaplig grund. Politiker och andra makthavare utgör debattörernas måltavla. Genom att fördröja beslut om framför allt screening mot cancer i prostata, tjocktarm och lungor anklagas de för att i onödan ha orsakat tusentals dödsfall i cancer. Mig veterligt saknas vetenskaplig evidens för detta påstående som dessutom är utomordentligt svårt att leda i bevis.

Därnäst hävdas att ”lungcancer kryper allt lägre ner i åldrarna” som implicit argument för införande av screening. Sanningen, lättillgänglig på cancerregistrets hemsida, är att hälften av alla lungcancerpatienter är över 70 år vid upptäckten och mindre än 3 procent är under 50 år. I åldersgruppen 40–49 år har insjuknandet i lungcancer under de senaste decennierna minskat cirka 80 procent hos män och 50 procent hos kvinnor.

Jag delar författarnas uppfattning att dödligheten i lungcancer kan minskas hos rökare genom upprepad skiktröntgen: den vetenskapliga evidensen är god. Men innan vi inför denna dyrbara screeningmetod bör vi vara övertygade om att den räddar fler liv än om samma resurser ägnats åt intensifierade ansträngningar att minska tobaksbruket. Rökning orsakar inte bara cirka 90 procent av all lungcancer utan ökar även risken för över 30 andra kroniska, ofta livshotande, sjukdomar.

De nationella mammografiprogrammen har nu utvärderats i Norge, Holland och Danmark. I inget av dessa länder fann man övertygande belägg för att mammografi minskar dödligheten i bröstcancer.

Mest bekymmersamt och förvånande är debattörernas okritiska inställning till screening med mammografi och PSA-test för att minska dödligheten i bröst- och prostatacancer. Författarna förefaller okunniga om de mest aktuella och tillförlitliga forskningsrönen. De nationella mammografiprogrammen har nu utvärderats i Norge, Holland och Danmark. I inget av dessa länder fann man övertygande belägg för att mammografi minskar dödligheten i bröstcancer. Däremot har behandlingen av bröstcancer gjort revolutionerande framsteg under de senaste decennierna.

När all publicerad forskning kring PSA-testning sammanställdes 2018 blev slutsatsen att dödligheten i prostatacancer minskar marginellt eller möjligen inte alls. Om 1 000 män screenas i tio år kan man i bästa fall förebygga ett dödsfall. Det blir därför vilseledande om man lutar sig mot den enskilda studie som visar den mest gynnsamma effekten. Och det är lätt att hålla med den debattartikel som Richard Ablin, PSA-testets upptäckare, publicerade i New York Times 2010. Under rubriken ”The Great Prostate Mistake” beklagar han djupt sin upptäckt som orsakat så mycket onödigt lidande.

Ett tungt argument mot screening är överdiagnostik av cancer som utan screening aldrig skulle upptäckts under individens återstående liv – än mindre varit bidragande dödsorsak. Överdiagnostiken med PSA-test är enorm och okontroversiell. När storskalig PSA-testning påbörjades i USA i slutet av 1900-talet dubblerades antalet diagnostiserade fall. Överdiagnostik av bröstcancer vid mammografiscreening har studerats mindre intensivt. Men under det senaste decenniet har vi fått övertygande belägg för att minst 30 procent av alla screeningupptäckta cancrar är överdiagnostiserade.

En cancerdiagnos är ingen liten sak. Oavsett om man räddas till livet eller är överdiagnostiserad tvingas man hantera existentiell ångest, svåra behandlingsval, behandlingar med svåra biverkningar både på kort och lång sikt, oro för återfall och social isolering. Risken för död på grund av hjärtsjukdom, självmord och olycksfall ökar i anslutning till diagnos. Och nästan var tredje cancerpatient har bedömts uppfylla kriterier för en psykiatrisk diagnos.

Vi bör snarare – som schweiziska myndigheter föreslog redan 2014 – överväga avveckling av mammografiscreening; kraftigt begränsa PSA-testning som nu pågår okontrollerad i industriell skala och noga överväga om lungcancerscreening är bästa sättet att bekämpa tobakens oerhörda skador på folkhälsan.

När det till sist gäller screening för tjocktarmscancer så minskar dödligheten huvudsakligen på grund av upptäckt och behandling av polyper som kan utvecklas till cancer. Nyttan är okontroversiell. Men när det gäller den bästa utformningen av ett screeningprogram återstår många stora obesvarade frågor. En avvaktande, eftertänksam hållning är därför försvarlig.

Ett tungt etiskt ansvar vilar på den som fattar beslut att införa cancerscreening; de vetenskapliga beläggen för att nyttan (minskad dödlighet) överväger skadorna (överdiagnostik, falska larm mm) måste vara övertygande.