DN Debatt Repliker. ”Chockerande påhopp från professionen om obesitas”

Vår bok ”Kriget mot kroppen” (om viktmobbning och dietkultur) har nyligen kritiserats av självutnämnda representanter från sjukvården. Även vårt förlag Bonnier Fakta, journalister som recenserat boken och kroppsaktivismen får sin beskärda del. Tonen och innehållet är hårt, med flera grova anklagelser. Men finns det över huvud taget fog för deras påståenden?

De börjar med att avfärda vår kompetens. Så här ser vår bakgrund ut: Erik Hemmingsson har forskat på obesitas i över 20 år, varav 15 år i sjukvården, med dubbla doktorsgrader (inklusive i medicin), docentur och aktiv pågående obesitasforskning. Stina Wollter är en skarpsinnad, lyhörd och djupt reflekterade kreatör av vår samtid. Boken är faktagranskad. Är det för mycket begärt att företrädare för den medicinska professionen håller sig till sakargument? Eftersom de angriper kroppsaktivismen undrar vi om de ens reflekterat över varför aktivism över huvud taget uppstår? Och vad är egentligen deras attityd till spridandet och utbytet av information i ett fritt och öppet samhälle?

Däremot vill vi förklara för våra läsare att kroppen slår tillbaka mot bantaren via olika fysiologiska försvar, så att inte misslyckandet läggs på patienten.

De skriver många felaktiga påståenden om vår bok (av utrymmesskäl kan inte alla bemötas). Deras huvudsakliga kritik är att vi sägs påstå att obesitas inte är farligt. Hur undertecknarna kan hävda det begriper vi inte när vi exempelvis framhåller (sida 45) att ”…det finns en närmast kopiöst stor mängd dokumentation kring de risker som övervikt medför […] att blunda för dem (riskerna) skulle vara lika fel som att påstå att viktmobbningen inte existerar”. Ett centralt tema i boken är just att tjocka patienter ska få bra och jämlik vård.

Att vi skulle ha hävdat att det är ”omöjligt” att bibehålla en viktminskning långsiktigt är ett annat felaktigt påstående. Däremot vill vi förklara för våra läsare att kroppen slår tillbaka mot bantaren via olika fysiologiska försvar, så att inte misslyckandet läggs på patienten. Det tycker vi är att ta ansvar.

Nu når vi slutligen en helt central punkt: vikten påverkar hälsan, ja, men det gör även mobbning, stigma, kroppshat, diskriminering och utanförskap. Här behöver många aktörer hitta nya vägar framåt så att den ena ambitionen inte förtar den andra i en svårlöst målkonflikt. Vi kan inte blunda för det faktum att många, särskilt unga, far oerhört illa i den vikthets som råder.

Vi vill ha fred med kroppen, inte krig. Vad vill ni?

Repliken får avslutas med ett av bokens många tänkvärda vittnesmål i just denna fråga (nerkortat, många andra exempel finns i boken): ”I skolan fick jag tidigt lära mig att jag var annorlunda. Jag var tjock, något av det värsta man kan drabbas av. Redan i mellanstadiet upptäckte jag att om jag drog på mig byxor som var för små och som skar in i magen och tog på mig en liten bylsig tröja ovanpå, så kunde jag kanske se lite, lite smalare ut. I högstadiet hade mitt psyke brutits ner under så lång tid att jag inte klarade mer.”

