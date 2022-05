DN Debatt Repliker. ”Dagens skolsystem är destruktivt och omoraliskt”

När jag tog steget in i politiken räknade jag med tuffa debatter. Jag trodde dock att det skulle vara gentemot andra politiska motståndare, och inte mot stora lobbyorganisationer som försvarar företags rätt att göra vinst på våra gemensamma skattemedel.

Men här är vi nu. För när Almega presenterar en rapport som innehåller felaktigheter och vantolkningar om regeringens förslag på skolområdet måste jag svara.

Jag tänker inte utförligt gå in på alla bristande aspekter eftersom rapportens undermålighet redan sågats i inte mindre än tre repliker. Det visar sig att såväl forskare, lärarnas och rektorernas egna fackliga representanter och skolnätverk motsätter sig argumentationen eller uträkningarna i Almegas rapport. Men en central brist är att rapporten inte utgår från regeringens förslag utan från hypotetiska scenarier. I regeringens förslag anges inga fasta procentsatser.

Almega viftar bort det faktum att kommunala skolor i dag har en lagstadgad skyldighet att tillgodose att alla barn i kommunen får utbildning. Det ansvaret har inte friskolor. I likhet med Konkurrensverket anser regeringen att skillnader i uppdrag rimligtvis också bör avspeglas i hur ersättningen beräknas, även om det innebär att stora skolkoncerner inte längre kan göra vinst på våra skattemedel.

En central brist är att rapporten inte utgår från regeringens förslag utan från hypotetiska scenarier.

Det leder mig in på den mer moraliska frågan, vem är skolan till för?

För den som försvarar att vi som enda land i världen tillåter obegränsade vinstuttag av våra gemensamma skattepengar, måste förstå att det är på bekostnad av allt det som Almega säger sig vilja värna. En jämlik skola som fokuserar på alla barns lärande, så att de kan få en god utbildning, stå på egna ben och på sikt säkra Sveriges kompetensförsörjning.

Elevernas skolgång finansieras av våra gemensamma skattepengar, till största del genom skolpengen, och enligt Skolverket är genomsnittskostnaden per grundskoleelev cirka 119 000 kronor per år. Samtidigt vet vi att flera skolkoncerner gör vinster på 5–10 procent av omsättningen. Det innebär att flera stora koncerner varje år kan göra vinst på 5 000–10 000 kronor per elev, i stället för att satsa resurserna på elevers lärande eller på lärares löner.

Det senaste året har de fyra största skolkoncernerna tillsammans tjänat drygt 1,3 miljarder kronor, enligt SVT:s kartläggning. Om vi i stället investerade de pengarna i skolan skulle det motsvara cirka 2 200 lärartjänster.

Till skillnad från en vd som bara behöver se till sin egen verksamhet, ansvarar jag som skolminister för alla barns skolgång. Och dagens system är inte bara destruktivt utan också omoraliskt. Barn med lågutbildade föräldrar eller utländskt klingande namn sorteras bort i skolvalet, likvärdigheten minskar och barnen i de kommunala skolorna blir lidande när kommuner måste skära ner på grund av överkompensationen till de stora vinstdrivande koncernerna. Hur kan vi försvara det?

Skolan är en samhällsinstitution och nationell angelägenhet som angår oss alla. Det är allas vårt intresse som medborgare att vi har en väl fungerande skola för alla barn. Men då har vi inte råd att organisera skolan som om det vore en tjänst på en marknad. Skolan är inte en affär, lärare är inte leverantörer av betyg och barn är inte kunder.

Samhället måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Skolan är till för alla elever och alla skolor ska ha fokus på kunskap och bildning, trygghet och studiero – inte expansion och vinstjakt.