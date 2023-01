DN Debatt. ”Dags att börja vaccinera alla barn mot vattkoppor”

Vattkoppor (varicella zoster) är ett mycket smittsamt herpes­virus. Sjukdomen har genom tiderna setts som något oundvikligt som hör barndomen till – ett synsätt som i dag är förlegat. Inget barn ska behöva gå igenom den plåga som sjukdomen kan innebära. Vaccination mot vattkoppor hos barn har visat sig inte bara förhindra sjukdom, utan även vara kostnadsbesparande för sam­hället.

Viruset har en inkubationstid på i regel 10 till 14 dagar och drabbar stora delar av kroppen; det ger feber, luftvägssymtom samt kliande utslag som blir till vätskefyllda blåsor. Blåsorna kan drabba slemhinnor i mun och urinrörsmynning och ibland ge en envis hosta på grund av förekomst i luftrören samt ge svårt påverkat allmäntillstånd. Vattkoppor kan med andra ord vara en mycket plågsam sjukdom för barn (och föräldrar) även om den vanligtvis går över inom ett par veckor.

Äldre barn (och vuxna) får ofta en kraftigare infektion med fler blåsor och upplever luftvägssymtom i högre utsträckning. I lägre åldrar kan vattkoppor ge besvär som exempelvis infektioner i huden som kräver antibiotika eller sjukhusvård. Vid svårare fall kan sjukdomen ge övergående balanssvårig­heter och i sällsynta fall drabba hjärnan med bestående skador. Vid graviditet kan fostret ta skada om ­mamman smittats av viruset tidigt eller runt själva förlossningen – då kan ­barnet födas med svår sjukdom. I Sverige behöver varje år 300–400 barn sjukhusvård på grund av komplikationer till vattkoppor.

En utmaning för många familjer är att vattkoppor kan innebära långa vab-perioder. Till exempel kan föräldrar som först stannar hemma i en till två veckor med ena barnet behöva göra om detsamma när nästa barn blir sjukt lagom tills det första barnet tillfrisknat. Med två till tre ovaccinerade små barn kan detta innebära frånvaro under många veckor.

Vattkoppssjuka barn innebär årligen en stor förlust för samhället. Detta gäller såväl produktionsbortfall som utbetalningar från Försäkringskassan. Hälsoekonomiska studier visar även att vaccination mot vattkoppor är både hälso- och kostnadseffektivt. Enligt en svensk hälsoekonomisk studie kostar vattkoppor nästan 340 miljoner kronor per år i produktionsförlust på grund av vård av barn. Detta motsvarar cirka 150 000 förlorade arbetsdagar per år. I Region Stockholm uppskattas produktionsförlusten för vattkoppor till nästan 80 miljoner kronor per år.

I Sverige fattar regeringen beslut om vilka sjukdomar som ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet, baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten.

I vårt grannland Finland ansåg hälsovårdsministeriet och Folkhälso­institutet det nödvändigt att införa ett vaccinationsprogram som inkluderade vattkoppor, med betoning på vikten av att göra det kostnadsfritt och lika tillgängligt för alla. Vaccinet har konstaterats vara säkert för både individen och befolkningen i stort och efter en socio­ekonomisk utredning estimerades alla föräldrar till barn med vattkoppor missa 76 000 arbetsdagar eller 14 miljoner euro per år utan vaccination. Finland gick från en täckningsgrad på 20 procent till 80–90 procent inom målgruppen för vattkoppsvaccin efter införandet. Det finländska vaccinationsprogrammet har haft ett mycket positivt mottagande och har även drastiskt minskat sjukdomsbördan.

En annan fördel med skydd mot vattkoppor är att sjukvården avlastas. Antalet personer som behandlats i primärvården i Finland på grund av vattkoppor har minskat med 70–80 procent. Cirkulation av vattkoppsvirus i samhället har minskat och Finland har uppnått flockimmunitet.

Vattkoppsvaccin licensierades i Sverige redan år 1984 och började användas i större skala 1995. Vaccinet är välbeprövat och används i vaccinationsprogram världen över. Vattkoppsvaccination ges sedan många år till barn inom riskgrupp och deras familjer i Sverige. Det är också möjligt för föräldrar att låta vaccinera sina barn hos en privat aktör (och betala själva) för att förhindra infektionen.

I Sverige är graden av vaccinationstäckning för vattkoppor just nu uppskattad till runt 18 procent, baserad på försäljningsstatistik samt populationen ettåringar under 2021 (SCB). Vi närmar oss alltså den brytpunkt som Finland använde; det vill säga 20 procent, då vattkoppsvaccin infördes i deras vaccinationsprogram. Tyvärr finns stora regionala skillnader kring vaccinationstäckningsgrad för vattkoppor just nu i Sverige. Högst vaccinationstäckningsgrad i landet har Region Stockholm med runt 26 procent och Region Blekinge ligger lägst med runt 5 procent.

Vid en närmare titt på Region Stockholm framgår stora socioekonomiska skillnader. Inom regionens socioekonomiskt starka områden finns en växande grupp föräldrar som vaccinerar sina barn på eget bevåg och ur egen ficka. Exempelvis ligger Täby kommun högst i Sverige med uppskattade 89 procent vaccintäckningsgrad.

Att inkludera vattkoppsvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige skulle bidra till att minska vårdklyftorna i samhället.

I socioekonomiskt svagare områden, som Salems kommun, finns kanske inte samma kunskapsnivå kring vacci­nationer och inte heller möjlighet till egen­finansiering av vaccin. I Salems kommun är vaccinationstäckningsgraden ungefär 1 procent. Det är en förstummande skillnad i vaccinationstäckningsgrad och det drar ojämlik vård och förutsättningar för skydd mot sjukdom till sin spets.

Beslutet gällande införandet av vattkoppsvaccin i det allmänna vaccinations­programmet för barn i Sverige har blivit försenat ett par gånger, men Folkhälsomyndighetens utredning pågår fortfarande.

Folkhälsomyndighetens bedömningsprocess innehåller 13 faktorer som beaktas vid förslag av ändringar i nationella vaccinationsprogram. Inom de 13 faktorerna lägger Folkhälsomyndigheten särskilt fokus på tre kriterier. Vaccinationen ska:

● Effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen.

● Vara samhällsekonomiskt ­kostnadseffektivt.

● Vara hållbart från etiska och ­humanitära utgångspunkter.

Den första och andra punkten ska redan vara klara och bedömda och den tredje är fortfarande under utredning.

Min förhoppning är att Folkhälsomyndigheten prioriterar denna bedömning och när detta sker blir min uppmaning till socialdepartementet, med Sveriges nya socialminister i täten: skydda barn från en sjukdom de inte behöver ha, samtidigt som ni sparar in ansenliga summor som kan allokeras till andra budgetar.

Ett nationellt vaccinationsprogram som inkluderar vaccination mot vattkoppor kan inte bara göra stora samhällsekonomiska besparingar utan framför allt också skydda barn från en jobbig, plågsam och i vissa fall potentiellt farlig sjukdom. Att inkludera ­vattkoppsvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige ­skulle bidra till att minska vård­klyftorna i samhället och även minska ojämlikhet i skydd mot sjukdomen på grund av socioekonomiska förutsättningar.