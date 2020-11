USA-valet 2020

Inget annat enskilt land har en större kulturell och politisk inverkan på Sverige och resten av världen än USA har. Utgången i det amerikanska presidentvalet kommer att påverka livet för hundratals miljoner människor. Att den amerikanska valkampanjen till stor del skildras som en medial dokusåpa med de bägge presidentkandidaterna som deltagare, där enormt fokus läggs på personlighetsdrag, lösryckta citat, familjerelationer med mera, är mot denna bakgrund tragiskt.

Den personliga karaktären hos USA:s näste president är inte betydelselös. Hade valet handlat om vilken av kandidaterna som har charmigast personlighet hade jag nog valt att inte ta ställning alls, eftersom bägge kandidaterna har uppenbara om än delvis olika karaktärsbrister.

Det amerikanska valet är dock, den mediala bilden till trots, inte i första hand en uppgörelse mellan Donald Trump och Joe Biden. Det är en kamp mellan två olika rörelser och två olika ideologier. I det valet ligger i dag mitt stöd och mina sympatier hos den konservativa republikanska rörelsen.

För bara något decennium sedan hade det valet inte varit självklart för mig och många andra socialkonservativa patrioter. Det demokratiska partiet behöll länge en socialkonservativ ådra, och det republikanska partiet präglades länge av kallhamrad neokonservatism och nyliberalism.

En valseger för den amerikanska vänstern riskerar att allvarligt destabilisera och försvaga landets fundament och ekonomi. Detta är allvarligt, inte minst därför att alla tecken tyder på att västvärlden är på väg att dras in i ett nytt kallt krig med det kommunistiska Kina.

Då var det Republikanerna som förespråkade öppna gränser och globalism, alldeles oavsett vilka konsekvenser det fick för den amerikanska arbetarklassen. Då var det Republikanerna som stod närmast det militärindustriella komplexet, och som var mest benägna att starta krig på olika platser i världen med åtföljande flyktingvågor över Europa som följd. I dag är rollerna ombytta.

Joe Biden vill ge medborgarskap till 11 miljoner illegala invandrare, vilket naturligtvis kommer att leda till mer illegal invandring. Under sin tid som vicepresident under Barack Obama medverkade han till och med till att beväpna al-Qaida-anslutna grupper i Syrien. Den konservativa regeringen under Trump är å andra sidan en av få amerikanska regeringar som har lyckats motstå frestelsen att samla nationen bakom sig genom att starta nya krig. I stället har man lagt enorma resurser på att ta hand om krigsveteranerna, och man har lyckats få i gång fredsprocesser i Mellanöstern som knappt någon trodde var möjliga.

Demokraternas vänsterfalang är i dag starkare och mer radikal än vad den kanske någonsin varit. I likhet med den europeiska vänstern har man omfamnat den revolutionära identitetspolitiken med hull och hår. Sammanhållande patriotism och likhet inför lagen har bytts mot radikalfeminism, rasifieringsteorier, krav på särlagstiftning för olika grupper och en iver att riva ned och smutskasta landets historia och institutioner, på ett sätt som nästan för tankarna till Maos kulturrevolution.

I månandet om sina revolutionära element har även stödet för lag och ordning fått stryka på foten. Över hela landet har ledande demokrater framfört krav på att avveckla polisen och tagit våldsamma demonstranter i försvar. Joe Bidens vicepresidentkandidat Kamala Harris, som enligt den oberoende granskningsorganisationen Govtrack är den mest vänsterorienterade ledamoten i hela den amerikanska senaten, har till och med jämfört USA:s gränspolis med Ku Klux Klan.

I kölvattnet av detta har Demokraternas tidigare stöd för yttrandefriheten försvagats. Demokraterna är i dag mycket mer benägna än Republikanerna att stödja olika former av censur på internet och att försöka hindra oliktänkande från att tala vid landets universitet.

På sysselsättningsområdet nådde den konservativa regeringen historiska nivåer innan coronakrisen slog till. Andelen kvinnor som startade nya företag hade aldrig varit så hög, och andelen afroamerikaner som var utan arbete hade aldrig varit så låg. Även med coronakrisen i beaktande uppger en majoritet av amerikanerna att de har det bättre i dag än för fyra år sedan. Demokraterna vill riva upp en stor del av de reformer som legat till grund för dessa framsteg. Bland annat genom att kraftigt höja företagsbeskattningen.

Ska väst kunna stå emot kommunist-Kinas alltmer aggressiva ambitioner är ett starkt USA med ett kompromisslöst antikommunistiskt ledarskap oundgängligt.

Därför hoppas jag på en republikansk valseger.