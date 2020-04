Trots att budskapet i debattartikeln bärs fram av ett stort antal meriterade forskare lyckas texten inte skingra oklarheterna om vilket förhållningssätt till covid-19-pandemin som är det bästa. Inte heller ge recept för hur viruset ska kvävas av social distansering och barriärmetoder, såsom handtvätt och munskydd. Det kan bero på att artikeln gör en del avkall på ett vetenskapligt förhållningssätt till analys av debattämnet. Jag ska ge några exempel från artikeln:

• ”I Sverige stiger dödstalen mot Italiens höjder...”

I Sverige har i skrivande stund cirka 1.000 dödsfall i covid-19 (cirka 100 per miljon invånare), Italien har drygt 20.000 (cirka 340 per miljon invånare). Det är möjligt att det kommer att dö så många per invånare i Sverige under året, men varför kommer det inte att göra det i våra grannländer – vad har ni för stöd för påståendet?

• ”...de senaste tre helgfria dagarna...”

Hur kan ni dra slutsatser av en jämförelse mellan spridningsförloppet och dess konsekvenser på samhället i de nordiska länderna från tre dagars observationer någonstans i förloppet, när ni vet att den här pandemin kan pågå under åtminstone det här året, gissningsvis i återkommande utbrott?

• ”I Finland är alla kaféer och restauranger stängda. I Finland är alla skolor stängda...”

Hur vet ni att just dessa åtgärder förklarar att det under tre dagar före påsk dog tio gånger fler personer i covid-19 i Sverige än i Finland? Var finner ni stöd för att stängning av kaféer och restauranger skulle vara en effektiv social distansering? Även WHO:s försiktiga rapportörer om pandemier finner att stängning av skolor har marginell betydelse för spridning av virus. Hur menar ni att skolstängning ska kunna räknas hem som en samhällsvinst mot coronavirus, då barn inte ens tycks driva smittspridningen?

• ”...inte lyckats skydda våra gamla – därför att skyddsutrustning inte fanns tillgänglig...”

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är vården på äldreboenden ett kommunalt ansvar snarare än Folkhälsomyndighetens. Enligt lagen om extraordinära händelser, såsom en pandemi, är kommunen skyldig att sårbarhetsanalysera sin verksamhet som underlag för beredskapsplaner. I beredskapsplanen ska behovet av personal, skyddsutrustning, med mera redovisas och lämpligen kvantifieras för olika scenarier. Planerna ska granskas av MSB. Det är den myndigheten som ska uppmanas att redovisa vad man krävt av kommuners beredskap för en pandemi.

• ”Här råder det också krig i familjer, där många vill hålla sina barn hemma, men myndigheterna säger att de måste gå i skolan.”

Detta belyser en klassisk konflikt mellan vad man faktiskt vet om en fara och hur den enskilde uppfattar den samt förvirras av detaljer i beskrivningen. Vad har författarna för stöd för att det skulle vara lättare att ”vinna kampen mot coronaviruset” med åtgärder som styrs mer av den enskildes uppfattning av faran än av vetenskapliga belägg för åtgärders effektivitet?

• ”De folkvalda... måste gripa in, det finns inget annat val.”

Hur vet ni det? Ni är väl forskare och inte bara tyckare?