DN Debatt. ”De stora idéerna blir allt färre i modern forskning”

Vetenskapliga och tekniska framsteg bygger som regel på ackumulerad kunskap. Efter att ha sett en exponentiell tillväxt av vetenskapliga artiklar under de senaste decennierna skulle man kunna förvänta sig stora vetenskapliga och tekniska framsteg. Men nya studier tyder på motsatsen; vi är på väg mot en avmattning, andelen artiklar som är banbrytande minskar.

En vetenskaplig artikel, som publicerades nyligen i tidskriften Nature, presenterade data från 25 miljoner artiklar och 390 miljoner citeringar under perioden 1945–2010 på databasen Web of science, och 3,9 miljoner amerikans­ka patent under perioden 1975–2010. Resultatet av studien är nedslående, artiklar och patent bryter allt mindre mot vedertagna sanningar. Det är ett universellt mönster och samstämmigt över olika forskningsfält.

För att kategorisera arten av innovation byggde studien på grundläggande teorier om vetenskaplig och teknisk förändring, i vilka ny kunskap kate­goriseras som antingen konsoliderande eller banbrytande.

Den första förbättrar befintlig kunskap och befäster status quo, den andra bryter ny mark. Bra exempel här är Kohn–Sham-ekvationerna för att beräkna elektronstrukturer. De befäste tidigare forskning, och Kohn till­delades sedermera Nobelpriset i kemi. Ett exempel på nytänkande, som gjorde rent hus med alternativa förklaringar, är Watson och Cricks modell av dna-spiralen, också Nobelprisbelönad.

Kohn, Sham, Watson och Crick gav alla viktiga bidrag till forskningen, men deras vetenskapliga påverkan blev helt olika.

Forskare och innovatörer behöver tillgodogöra sig en allt större mängd kunskap för att nå längre, dit där de stora genombrotten hägrar.

Studien visar att över tid har forskare kommit att i ökad grad citera sig själva och ämnesmässigt likartade artiklar. Det indikerar att forskarna i allt högre grad kämpar med att hålla sig ajour, och därför i ökad utsträckning förlitar sig på redan bekanta artiklar och arbeten. Konsekvensen blir att forskningen utförs från en smalare bas.

Det är lätt att tro att den minskande forskarnyttan beror på att de samlade forskningsresultaten i dag är så om­fattande så att vi är på väg att uttömma den möjliga mängden ny kunskap, men det finns egentligen inga belägg för det. Inte heller kan nedgången härledas till ändrad praxis för publicering, citering eller författarskap.

Orsakerna är snarare att nytänkandet hindras av att forskare och innovatörer behöver tillgodogöra sig en allt större mängd kunskap för att nå längre, dit där de stora genombrotten hägrar. Man mäktar inte i tillräcklig omfattning att utmana gränserna för etablerade sanningar, än mindre sätta sig in i närliggande forskningsområden. Frön till korsbefruktning, där genombrott gror, förtorkar.

Och inte blir det bättre av de värderingsstyrda krav som ställs på forskningen i dag. Förment goda avsikter förvirrar och flyttar fokus. Forskningen ska nyttiggöras redan i sin linda, vara inkluderande, genuskorrekt, främja miljömål och samverka med det om­givande samhället. Den ska kommuniceras i sociala kanaler, helst också lägga grund för en start-up.

I dag är det egentligen bara Wallenberg-stiftelserna som vågar prioritera ett fåtal, utvalda forskningsområden och forskargrupper.

Trenden är tydlig i Sverige och internationellt, som inom Horizon-programmen i EU, där även vetenskapligt grundläggande forskningsprojekt avkrävs exploateringsplaner (utöver en redan omfattande rapportering). Analyser av vad denna jakt på nyttig­görande får för långsiktiga konsekvenser saknas i allt väsentligt, alla springer ängsligt på samma boll.

Vad ska man då göra för att vända den nedåtgående trenden? Efter att ha jobbat med finansiering i det svenska forskningssystemet i många år, följt av några år i ett EU-projekt som leds från Uppsala universitet, menar jag att följande behöver göras:

● Minska antalet lärosäten, koncentrera forskningsresurserna där de kan göra mest nytta och där kritisk massa kan uppnås, det vill säga som regel vid de stora lärosätena. Lär av Danmark – de reformerade sitt universitetssystem och konsoliderade till ett mindre antal lärosäten. Dansk forskning citeras också i betydligt högre grad än svensk.

● Forskning är per definition lång­siktig – förvänta er inte snabb nytta. Krav på det förflackar på sikt universitetens kunskapsgenererande roll. Sätt hellre upp långsiktiga samhälleliga mål än kortsiktiga på nyttiggörande. Satsa på tvärvetenskap och uppmuntra den rörlighet som det kräver, det vill säga finansiera sabbatsledigheter och forskar­utbyten. Öka anslagen till grundforskning.

● Var selektiv med värderingsstyrda krav, så att de är relevanta för forskningsprojektet i fråga. Som avskräckande exempel kan utlysningstexten till professuren i design vid Linnéuniversitet tjäna, där ”arbetet utgörs genom normkritik, dekolonialism, feminism, queerteori och teorier om posttillväxt”.

I dag är det egentligen bara Wallenbergstiftelserna som vågar prioritera ett fåtal, utvalda forskningsområden och forskargrupper och skicka in riktade miljardbelopp till sådant som AI-forskning, cybersäkerhet, kvant­datorer och avancerad förädling av skogs­råvara. Alltså strategisk grundforskning med långsiktigt svenskt industriellt och samhälleligt intresse.

Vinnova och Vetenskapsrådet har svårt att genomdriva denna typ av ­koncentrerade satsningar på grund av det kollegiala rättvisetänket. Så blir kortsiktiga hänsynstaganden ytter­ligare en broms för vetenskapliga genombrott.