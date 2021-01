DN Debatt. ”Det är inte strategin som förklarar svenska dödstalen”

Att svensk bekämpning av covid-19 är och har varit misslyckad har blivit ett mantra både inom och utom landet. Den svenska strategin är numer inte bara den internationellt mest kända utan framför allt den mest ökända. Huvudargumenten från kritikerna är att Sverige kom i gång för sent med sina restriktioner och att dessa var för klena samt att övriga nordiska länder har mycket lägre antal avlidna i covid, särskilt Norge med 10 gånger lägre dödlighet relaterat till folkmängd.

Men vad säger fakta? Finns det belägg för slutsatsen? Är 10.000 dödsfall kopplade till covid en svensk skandal?

Jag har analyserat pandemin och restriktionerna i 21 väst- och centraleuropeiska länder baserat på data från Worldometer och Our world in data. En del av dessa data kommer från en grupp forskare på Oxford university i England som kartlagt, analyserat och värderat en rad olika restriktioner och summerat dessa till löpande indexvärden där 100 procent representerar total nedstängning (lockdown) och 0 procent ingen insats alls.

I Europa har fram till i dag 17 länder rapporterat högre antal döda per folkmängd än Sverige, medan 27 länder rapporterar lägre (en del av dessa, som Nederländerna, underrapporterar dock). I USA rapporterar 31 av 50 stater högre dödlighet än Sverige.

Mina samlade analyser av europeiska länder visar att graden av nedstängning inte alls på något tydligt sätt påverkat mängden dödsfall. Däremot bidrog tidigt införande av restriktioner (minst 25 procent enligt indextalet ovan) under första vågen tydligt till lägre dödlighet.

Antal tester (med eventuell smittspårning) under första vågen verkar inte ha påverkat utan var snarare en följd av smittspridningen.

R0-talet för covid-19 ligger således inte rutinmässigt kring 2,5–3 som ofta hävdas utan är mycket varierande. Det känns naturligt att det varierar beroende på sociokulturellt varierande omgivningar.

Och munskydd verkar inte ha minskat andra vågen. I USA som har haft munskydd som huvudtema har flera stater haft de globalt sett värsta epidemierna.

Men den absolut tydligaste korrelationen till höga dödstal hade smittspridningens ökningstakt i våras redan innan restriktionerna infördes (”R0-talet”). Ökningstakten av dödstalen från det att den lokala smittspridningen satte fart tidigt i mars kunde således till stor del förutse den totala dödligheten, som tycks vara huvudsakligen oberoende av graden av nedstängning som följde.

Den tidiga ökningstakten (R0-talet) var för Sverige 4,7. Det kan jämföras med 2,2 för Norge och 7,2 för Belgien (högst i Europa). R0-talet för covid-19 ligger således inte rutinmässigt kring 2,5–3 som ofta hävdas utan är mycket varierande. Det känns naturligt att det varierar beroende på sociokulturellt varierande omgivningar. Intressant nog drabbades länder med höga R0-tal också hårt vid andra vågen, trots förmodat högre immunitetslägen. Belgien och England är typexempel på detta.

Vad hände då i Sverige respektive Norge? Länderna drabbades samtidigt av inhemsk smittspridning på allvar omkring 1 mars med minst ett rapporterat dödsfall per miljon invånare den 18 mars. Enligt ovan ökade dödligheten exponentiellt ungefär fyrfaldigt varje vecka i detta tidiga skede i Sverige. Det blev därmed en svårare uppgift att trycka ned R-värdet under 1 i Sverige än i Norge. Och dessutom nådde smittspridningen högre tal mycket snabbare.

Restriktionerna infördes dock ganska snabbt med ett indexvärde över 25 procent den 12 mars i båda länderna. Därefter införde Norge mer påtagliga restriktioner till ett index på 80 procent redan 24 mars medan Sveriges högsta nivå (65 procent – bland de lägsta i Europa) uppnåddes först 5 april.

Högsta antalet nysmittade verkar ha skett i Norge 29 mars och i Sverige 9 april. Således vände smittsamheten nedåt (R-talet hamnade under 1) relativt snabbt och redan innan den högsta restriktionsnivån hunnit påverka smittspridningen. Under april-maj sjönk därefter dödligheten successivt tack vare R-värden stadigt under 1, men för Sverige långsammast i Europa. Detta innebar tyvärr en relativt högre dödlighet under denna period, dock ej avgörande för den totala bilden av första vågen.

Trots att Sverige hade högre grad av nedstängning blev epidemin värre hos oss. Återigen är min bedömning att anledningen är vårt högre R0-värde, det vill säga våra bättre förutsättningar för covidvirusets spridning.

Inför andra vågen hade Sverige mer kvarvarande restriktioner (index 56 procent) jämfört med Norge (32 procent). Andra vågen drabbade ungefär samtidigt omkring 15 oktober. Norge ökade då snabbt sina restriktioner till 53 procent medan Sverige utökade sina först efter 15 november till 71 procent och Norge på nyåret till 65 procent.

Trots att Sverige hade högre grad av nedstängning blev epidemin värre hos oss. Återigen är min bedömning att anledningen är vårt högre R0-värde, det vill säga våra bättre förutsättningar för covidvirusets spridning. Man kunde ha förväntat sig att vår högre befolkningsimmunitet nu skulle ha varit mer behjälplig men det räckte inte och covid hittade också nya områden som Skåne.

Vilka slutsatser kan dras?

● Basala väsentliga insatser tidigt i epidemin är viktiga – detta skedde snabbt och samtidigt i Sverige och Norge.

● Extrem nedstängning är inte av­görande – väl genomförda insatser som att hålla avstånd, minimera möten inom­hus etcetera verkar vara väsentliga medan andra ingående i ”lockdown” inte är lika viktiga

● Basala smittspridningens initiala ökningstakt (R0-talet) har varit höggradigt avgörande för epidemiutvecklingen – och skillnaderna länderna emellan i detta tal verkar vara huvudanledningen till att Sverige och Norge drabbats olika av covid.

Varför är då R0-värdena så olika? Det hävdas ju att Sverige och Norge är mycket lika avseende befolknings­täthet, sociokulturell miljö med mera. Men stämmer det? En stor del av smittspridningen anses ske på arbetsplatser, vid möten och måltider inomhus samt i hemmen.

Jag känner inte till några sociologiska jämförande studier men man kan kanske spekulera lite: I Norge har man oftast 20–30 minuters enskild lunchrast och arbetsdagen avslutas tidigare efter färre fikaraster. I Norge har man 30 procent fler fritidsstugor (”hytten”) där man kanske hellre tillbringar helgerna än på middagar eller nöjen. Små utspridda samhällen lär vara vanligare i Norge medan trångboddhet och flera generationers samboende kan vara vanligare i Sverige.

Visst har felbedömningar och misstag förekommit i Sverige. Några exempel jag reagerade för under första vågen: man tillät en publik på 30.000 under en till två dagar vid Mellon, inomhusmöten kunde ha maximerats till 10 i stället för 50 personer, testningen blev något senfärdig, man var alltför nöjd med utvecklingen under maj månad, smittskyddet inom äldreomsorgen hade uppenbara brister och munskydd kunde införts i större utsträckning inom vården.

Men mycket tyder på att Norges stängda skolor, veckovisa reseregler med mera inte har haft någon avgörande effekt.

Min slutsats är att den svenska modellen inte är ett misslyckande eller en nationell katastrof. Misslyckad är i stället den okritiskt flockmässiga kritiken mot särskilt Folkhälsomyndigheten.

När det gäller andra vågen borde intensifierade insatser ha startat tidigare när R-värdet ökade som mest (ungefär 15 oktober) i stället för när absoluta antalet smittade ökade som mest (ungefär 15 november). Inför en första vintersäsong och med ett högt R0-värde som bakgrund borde vi insett faran tidigare.

Min slutsats är att den svenska modellen inte är ett misslyckande eller en nationell katastrof. Misslyckad är i stället den okritiskt flockmässiga kritiken mot särskilt Folkhälsomyndigheten. Den är dessutom obegriplig. Detta flocktyckande har medfört ”flock­immunitet” mot fakta. Om i stället alla dessa enahanda debattartiklar och tidningsledare handlat om fakta och konstruktiva diskussioner hade vi nog haft färre avlidna i covid i dag, med till exempel snabbare och mer välriktade insatser mot andra vågen.