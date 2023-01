DN Debatt Repliker. ”Det finns inget normalt med att stå i bostadskö i åratal”

Tre repliker har publicerats till vår artikel ”Klyschor och populism löser inte bostadskrisen” Gustaf Edgren från Trä- och möbelföretagen slår ett slag för ett ökat småhusbyggande i sin replik ”Hyresrätten är bara 30 procent av svaret i bostadspolitiken”. Men Edgren har fel när han hävdar att bostadsbristen kan byggas bort med fler småhus.

Förklaringen är denna. Även om hela Sverige skulle bli täckt av småhus, kommer det finnas en kö till lägenheter med låga reglerade hyror i Stockholms innerstad. Alla vill och ska inte bo i småhus.

Edgren beklagar att debatten kretsar kring hyresrätten. Orsaken är enkel. När säljare och köpare får mötas på en fri marknad som den för småhus uppstår inte köer på 10–20, ja upp till 30–40 år, som fallet är på den reglerade hyresmarknaden i Stockholm. Självklart skapar hyresregleringen debatt.

En annan replik kommer från Alexander Wilson Van Deurs, ordförande för Jagvillhabostad.nu, vilken finansieras av bland annat Hyresgästföreningen. Hans argument är ett eko av propagandan från Hyresgästföreningen.

Van Deurs replik är späckad med felaktigheter. Rubriken är ”Marknadshyror bygger inga nya bostäder”. Detta påstående är inkorrekt. Med marknadshyror skulle fler lägenheter ha byggts än under hyresregleringen enligt en statlig utredning. Se SOU 2021:50.

Hyresregleringen bidrar i själva verket till att minska beståndet av hyreslägenheter. Den har nämligen gjort det lönsamt för hyresvärdar och hyresgäster att omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter i stor skala.

Van Deurs förkastar vårt budskap att bostadsbristen inte kan byggas bort genom att hänvisa till miljonprogrammet på 1960-talet. Då satsade den socialdemokratiska regeringen enorma resurser på bostadsbyggandet. Men programmet lyckades inte få bort kön till lägenheter i centrala Stockholm.

Inte nog med det, miljonprogrammet medförde svåra problem. På orter utanför Stockholm skapades ett överskott på bostäder. Där blev lösningen rivning av bostäder finansierat via statskassan. Miljonprogrammet är ett varnande exempel för dagens bostadspolitik.

Vi föreslår att varje hyresgäst ska kunna förhandla om hyran med sin hyresvärd utan det korporativa mellanled som Hyresgästföreningen utgör. Van Deurs rubricerar vårt förslag som ”auktoritärt”. Detta är helt fel. Vi förespråkar en liberal reform där hyresgästerna kan slippa betala de hundratals miljoner kronor i avgifter som Hyresgästföreningen årligen tar in från hyresgäster under monopolartade former.

Den individuella avtalsrätt som vi rekommenderar är grunden för den liberala demokratin. Det korporativa avtalet är den auktoritära lösningen. Korporativ lagstiftning utmärkte ju det fascistiska och nazistiska samhället.

Omkring en miljon svenskar står i dag i kö för en lägenhet i våra storstäder. Vi vill rekommendera Van Deurs att besöka länder med marknadshyror. Där finns ingen bostadskö. Där kan man få en lägenhet omedelbart. Van Deurs bör rimligen dra slutsatsen att hans organisation ska kräva ett snabbt slut på hyresregleringen.

En tredje replik har influtit från Martin Hofverberg. Som chefekonom vid Hyresgästföreningen förkastar han kärnan i den nationalekonomiska teorin, nämligen den pristeori som vår artikel bygger på. Teorin har testats med data från de senaste 4 000 årens erfarenheter av prisreglering. Den har då visat sig vara robust och kraftfull.

I stället för att använda den etablerade teorin föreslår Hofverberg att ”vi måste studera empirin” ute i Europa. Detta gjorde den statliga hyresbostadsutredningen (SOU 2012:88). Den visade att kötiden för en hyreslägenhet var noll (0) veckor i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Bryssel och Berlin. Det extrema undantaget är Stockholm med en kötid på 307 veckor. För innerstaden blir siffran hela 572 veckor, det vill säga elva år.

Här är den evidens som Hofverberg efterlyser. Den visar klart och entydigt att den svenska hyresregleringen ger oss en bostadskö som är exceptionellt lång internationellt sett.

I jakten på empiri bör vi också studera de socialistiska länder där fri prisbildning var förbjuden av ideologiska skäl. Resultatet blev ett kösamhälle. I Sverige har vi i dag ett sådant Sovjetsystem för hyreslägenheter.

Många svenskar uppfattar bostadsköandet som den normala ordningen. De har ingen erfarenhet av hur en fri hyresmarknad fungerar. Vår bostadskultur genomsyras därför av ett ställa-sig-i-kön tänkande och ett evigt fifflande med andrahandskontrakt och svarthandel. Samtidigt gör partierna på vänsterkanten sitt bästa för att förstärka denna sjuka kultur genom att svartmåla marknadshyror.

”Lagom är bäst” säger Hofverberg om den svenska bostadsmodellen. Men Sverige är inte landet lagom. Vi har en extrem modell byggd på prisreglering till enorma kostnader för vår samhällsekonomi.

Hofverberg avslutar med att föreslå ”modiga reformer” för att få fler bostäder byggda och få marknaden i balans. Det är precis vårt mål. Vårt medel är nedmontering av hyresregleringen under socialt acceptabla former. Någon annan väg finns inte för att få slut på bostadsbristen.