DN Debatt. ”Dra tillbaka planerna på nya besöksförbud hos äldre”

Regeringens senaste restriktioner mot smittspridningen drabbar befolkningen i stort och tar inte tillräcklig hänsyn till om människor är vaccinerade eller inte. Besöksförbud i äldreomsorgen har ännu inte återinförts, men det ligger i korten. Tidigare har regeringen talat om det som aktuellt i ett tredje steg av åtgärder. Det vore djupt förödande för äldre människors frihet.

Fler sårbara människor smittas av covid-19 i äldreomsorgen. Samtidigt ­visar statistiken att många medarbetare på äldreboenden och i hemtjänsten har valt bort vaccinet. Smittspårning visar dessutom att det i vissa fall finns en direkt koppling mellan smittade äldre och ovaccinerad personal. Detta är ett enormt svek mot äldre, sårbara människor.

Det är bra att äldre nu har fått en tredje dos vaccin, men det är också viktigt att yngre vaccinerar sig. Och det gäller förstås alldeles särskilt personer som arbetar nära de mest sårbara. Vaccinet skyddar äldre, men det är inte hundraprocentigt.

Om alla i omgivningen också har ett vaccinskydd, minskar risken för smittspridning kraftigt – det är framför allt ovaccinerade som blir sjuka och kan sprida covidsmittan vidare. Därför är det viktigt att alla de som kommer i kontakt med äldre och andra riskgrupper, som cancerpatienter och transplanterade, också har vaccinerat sig för att minska risken att de ska sprida smitta.

Det är varken första eller sista gången allvarliga smittor grasserar i vårt samhälle. De som redan är sårbara på grund av hög ålder eller sämre hälsa är också de som får betala det högsta priset.

Coronakommissionens detaljerade studie om spridningsvägar visade att smittan i början på pandemin ­huvudsakligen kom in på äldreboenden via anställda, inte via anhöriga. Det innebär att det besöksförbud som då infördes troligen var poänglöst, men hade stora negativa effekter för äldre som blev isolerade och inte fick träffa sin partner, sina barn och barnbarn under mycket lång tid.

Ändå förbereds nu ett nytt besöks­förbud, som nästa steg i smittskydds­åtgärderna.

Och inte nog med det. I somras tillsatte regeringen, föga uppmärksammat, en utredning som ska se över smittskyddslagen för att rusta vårt land bättre inför nya pandemier. Det är rätt ambition, men tyvärr visar utredningsdirektiven från regeringen på en iskall cynism i synen på äldre och andra människor med behov av äldreomsorg eller insatser.

Vid epidemier vill man – precis som under coronapandemins första vågor – lägga den största bördan för att skydda äldre från smitta på de äldre själva. De ska med tvång kunna begränsas i sin rörelsefrihet, de ska kunna nekas möjlighet att upprätthålla sitt normala sociala liv. Inte ett ord om att personalen också måste ta ett personligt ansvar för att skydda de mest sårbara.

Direktiven känns kallhjärtat formulerade. Inriktningen är att underlätta och legalisera den typ av besöksförbud som vi såg under början av pandemin och som visade sig att inte vara för­enliga med lagstiftningen. I stället för att sträva efter nya sätt att skydda äldre handlar de förslagen om hur sårbara äldre människor ska skyddas från smitta om att omyndigförklara dem och ge andra människor rätt att tvinga dem till isolering.

För äldre personer eller människor med funktionsnedsättning som bor i ett särskilt boende är detta boende deras hem. Där har och ska de ha samma rättigheter som vi andra har i våra bostäder. Men i regeringens utrednings­direktiv framgår att de snabbt vill kunna ställa om dessa hem till något som mer liknar fängelser för oskyldigt dömda.

Regeringen pekar på flera saker de vill ändra på: Att personal i dag inte har ”möjlighet att hindra dem som bor på ett särskilt boende att röra sig i lokalerna”. Och att det ”för de individer som saknar förmåga att ta ställning och samtycka finns (…) i dag ingen möjlighet att tvinga personen att tillfälligt flytta från sitt hem”. Därtill vill regeringen att det utreds ”om det finns ett behov av en möjlighet att besluta om isolering på något annat sätt än vad nuvarande lagstiftning medger”.

I utredningsdirektiven nämns inte det akuta och uppenbara problemet med att en stor andel av medarbetarna valt bort att vaccinera sig, trots att de därmed utgör en påtaglig risk för de människor som de är där för att vårda och ge omsorg.

Regeringen ser uppenbarligen smitto­riskerna för äldre som har behov av vård och omsorg och vill ändra lagen för att skydda de äldre. Men i sin strävan att skydda tappar de bort perspektivet om individen och dennes frihet.

Regeringens lösningar är ensidiga och förskräckande. Med tvång och isolering ska smittan hållas borta. Man bortser då också helt från de mycket negativa hälsokonsekvenserna, både fysiskt och psykiskt, av ensamhet och isolering.

För en liberal är detta en otänkbar väg framåt. Vi vet vad besöksförbudet betydde. Människor hindrades från att vara tillsammans med sina nära och kära i livets sköraste stunder och människor tvingades isär och till ofrivillig isolering. Det vill vi aldrig mer att Sverige ska utsätta sina invånare för.

Från Liberalernas sida har vi före­slagit att smittskyddslagen ändras så att arbetsgivarna i vård och omsorg kan kräva att personalen vaccinerar sig mot relevanta smittor som riskerar att skada dem de finns till för – patienter och omsorgstagare. Först och främst ska man förstås arbeta med motivation, men om någon ändå vägrar att vaccinera sig måste den personen få andra arbetsuppgifter som inte är patientnära. Om det inte finns sådana alternativa arbetsuppgifter så blir det förstås problematiskt, vilket ytterst kan leda till övertalighet på grund av arbetsbrist och därmed uppsägning.

Ingen kan tvingas att vaccinera sig. Det är en grundlagsskyddad frihet att välja. Men det finns ingen rättighet att arbeta ovaccinerad i vård och omsorg. Den personliga friheten begränsas av om ­andras frihet inskränks; i äldreomsorgen och sjukvården måste de sköras och vårdbehövandes frihet gå först.

För att äldreomsorgen ska för­bereda sig för att klara smittotider utan ­besöksförbud krävs också att vi säker­ställer tillgång till skyddsutrustning och upprättar genomtänkta planer för att människor ska kunna fortsätta träffa sina närstående.

Regeringen vill kunna tvinga äldre till isolering, men vågar inte ställa krav på personalen att vaccinera sig. Sköra äldre som saknar en stark röst i samhällsdebatten ska kunna låsas in, medan friska yngre människor, vars jobb det är att vårda, inte ska möta några krav. Så cyniskt förefaller regeringens inriktning vara för hur svenskt smittskydd ska bedrivas.

Regeringen måste slänga planerna på nya långvariga besöksförbud i pappers­korgen – och omedelbart ändra utredningsdirektiven. Vi vill vända på regeringens bakvända och cyniska perspektiv. Aldrig mer långvariga ­besöksförbud i äldreomsorgen, utan inför i stället tydliga krav på personalen att skydda de äldre genom att vaccinera sig.