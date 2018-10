”Effektivt att ge bistånd som ett stöd till landets budget”

EBA-rapporten ”Budget Support, Poverty and Corruption: A review of the Evidence” släpps 15/10, vid ett seminarium på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Samtidigt publiceras underlagsrapporten ”The Rise and Fall of Budget Support in Swedish Development”, om budgetstöd som biståndsform i Sverige, av Karl-Anders Larsson.

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar svenskt bistånd för att det ska kunna utvecklas och förbättras.