När Riksbankens styrränta redan är negativ och global recession hotar är det dags för regering och Riksbank att tänka nytt. För att motverka en ekonomisk nedgång och samtidigt driva på hållbarhetsarbetet inom EU, bör Sverige och EU lätta på regelverken och öppna upp för en mer expansiv finanspolitik. Villkoret är att lån som ökar budgetunderskott bör användas till investeringar i energiomställning och grön infrastruktur.

Både Europeiska centralbanken, ECB, och Riksbanken kan underlätta en sådan omställning genom att köpa gröna obligationer och på så sätt stötta investeringar som bidrar till att EU och Sverige klarar klimatmålen.

Global ekonomi har försvagats under sommaren. I ”Swedbank economic outlook” som publiceras på tisdag bedömer vi att global ekonomi är på väg mot en tydlig avmattning. Detta påverkar även svensk ekonomi som också saktar in betydligt under 2019 och 2020.

Med den ekonomiska avmattningen i fokus har allt fler ekonomer den senaste tiden argumenterat för en mer expansiv finanspolitik. Klas Eklund uttrycker det här på DN Debatt den 10 augusti.

Vi bedömer att regeringen kan gå med årliga budgetunderskott på 50–70 miljarder kronor per år utan att statsskulden som andel av bnp ökar.

Vi delar denna syn och anser att det goda statsfinansiella läget i Sverige bör användas för att skjuta till medel både till välfärden och investera grönt, utan att det allmänna skattetrycket höjs. Vi bedömer att regeringen kan gå med årliga budgetunderskott på 50–70 miljarder kronor per år utan att statsskulden som andel av bnp ökar. Det är viktigt att långsiktiga investeringar i grönt inte tränger ut investeringar i välfärd och trygghet. Det är hållbarhet på riktigt. Om riksdagen dessutom skulle tillåta den låga statsskulden att stiga något blir såmklart budgetutrymmet än större.

Våra modellberäkningar tyder dessutom på att en mer expansiv finanspolitik är ett effektivare verktyg än ytterligare lägre räntor för att motverka en nedgång i den svenska ekonomin. Med styrräntor som redan ligger under noll exempelvis i både Sverige och i euroområdet finns inte mycket kraft kvar i de penningpolitiska åtgärderna. Centralbankerna har dessutom redan gjort stora köp av obligationer, så ­kallade kvantitativa lättnader. Detta har bidragit till mycket låga och till och med negativa marknadsräntor.

Flera länder, inklusive Sverige, kan låna pengar på 10 år eller längre till negativ ränta. Det innebär att staterna får betalt för att låna. Men billiga lån leder tyvärr inte automatiskt till bättre tillväxt. Hur investeringarna används är avgörande för effekterna på ekonomin, på både kort och lång sikt. En viktig fråga är därför hur en mer expansiv finanspolitik bör utformas.

Vi argumenterar för att Sverige och EU nu ska ta tillfället i akt och underlätta finansieringen av en grön omställning som bidrar till klimatsmarta investeringar i infrastruktur och teknologi. Utöver att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, skulle detta ge både en finanspolitisk stimulans för att motverka en recession och samtidigt på sikt skapa konkurrenskraftiga svenska och europeiska företag.

När vi blickar ut mot Kina och Indien ser vi omfattande behov av att dra ner på utsläpp – det finns stora exportmöjligheter för de företag som kan leverera klimatsmarta och resurseffektiva lösningar. Områden där satsningar kan göras är bland annat infrastuktur som underlättar elektrifiering av fordonsflottan, energiomställning och utbyggnad av kapacitet inom elförsörjning och energieffektivisering av byggnader.

De här åtgärderna kräver regel­ändringar. Den nya EU-kommissionen bör tillåta en slags gyllene regel för gröna investeringar: ett undantag från 3-procentregeln för underskott i offentliga finanser när länder använder upplåning till klimatomställning. Då kan satsningar på grön infrastruktur, energieffektivisering av byggnader och energiomställning från kol och fossila bränslen finansieras med hjälp av gröna statsobligationer.

Centralbanker är också en viktig del i en grön omställning. Den Europeiska centralbanken (ECB) har redan köpt gröna obligationer inom ramen för sitt stimulans- program. Det är troligt att ECB återupptar dessa tillgångsköp under hösten 2019. I och med detta skulle ECB kunna utlova att inte köpa företagsobligationer från företag med höga koldioxidutsläpp utan i stället fokusera på köp av gröna obligationer. Utbudet av gröna obligationer är i dagsläget troligtvis litet i jämförelse med den mängd obligationer som ECB ämnar köpa.

En utfästelse att prioritera gröna obligationer skulle dock ge företag och stater incitament att prioritera gröna projekt och leda till ett högre utbud på sikt. EU har dessutom nyligen kommit med ett förslag på en grön taxonomi, vilket kommer att underlätta för sådana investeringsbeslut då det skapar en gemensam definition av vad som är en grön obligation.

Riksbanken har till skillnad från ECB hittills begränsat obligationsköpen till statsobligationer. Riksbanken bör överväga att köpa gröna företagsobligationer, vilket skulle ge dessa företag låga upplåningskostnader och ge andra företag incitament att öka fokus på gröna investeringar.

1 Regeringen bör redan i höstens budget lägga om finanspolitiken för att bli mer expansiv och motverka en mer allvarlig nedgång i svensk ekonomi. Regeringen bör också initiera en översyn av det finanspolitiska ramverket. Regeringen kan också utöka och påskynda Riksgäldens pilotprojekt med gröna statsobligationer i Sverige.

2 Regeringen bör driva frågan att EU:s medlemsstater kan göra undantag från 3 procent i underskott om den ökade upplåningen finansieras med gröna statsobligationer och den Europeiska investeringsbanken (EIB) används för att finansiera gröna investeringar.

3 Riksbanken bör undersöka möjligheten att köpa gröna obligationer, både företags- och statsobligationer och skapa kunskap och kapacitet för att implementera sådana köp.