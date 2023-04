DN Debatt. ”En ny lag efter mordet i Luleå kommer inte hjälpa barnen”

Logga in

I onsdags föll domen i Luleå tingsrätt efter det uppmärksammade mordet på en åttaårig pojke, kallad Tintin. En 46-årig man dödade sin son under ett kortare umgänge, som föregicks av en lång­varig vårdnadstvist mellan föräldrarna. Efter mordet höjs röster för en ny lagstiftning, en lex Tintin, för att hindra att fler barn råkar illa ut. Men förslagen riskerar att bli ett slag i luften.

Föräldrabalken, den lag som reglerar vårdnadstvister, och barnkonventionen, som numera också utgör svensk lag, skapar redan i dag goda förutsättningar för domstolsbeslut i enlighet med barns bästa och inbegriper att barn ska skyddas mot våldsutövande föräldrar.

Visst är det möjligt att ändra föräldrabalken i syfte att ge barn ett utökat skydd, vilket förespråkare av en så kallad lex Tintin och barns rätt till egna ombud menar bör göras. Men det främsta skälet till att domstolsbeslut drabbar barn i dag är inte att lagen är otydlig eller otillräcklig eller att barn inte företräds av juridiska ombud, utan att domstolarnas beslutsunderlag inte är rättssäkra nog.

Det främsta skälet till att domstolsbeslut drabbar barn i dag är inte att lagen är otydlig eller otillräcklig eller att barn inte företräds av juridiska ombud, utan att domstolarnas beslutsunderlag inte är rättssäkra nog.

Det är inte ovanligt att påståenden om våld förekommer i vårdnadstvister. Svårigheten för domstolarna i dessa fall ligger inte i en avsaknad av lagrum att luta sig mot för att skydda barn från att fara illa, utan i utrönandet av sanningshalten i påståendena. Svårigheterna åtföljs av att det finns föräldrar som är så förblindade av bitterheten och ibland hatet mot den andra föräldern att de beräknande använder barnen som vapen i konflikten. Fenomenet kallas föräldraalienering. Precis som det låter försöker föräldern fjärma barnet från den andra föräldern för att på så sätt åsamka denne mesta möjliga skada. Alieneringen sker genom systematisk manipulation av barnet – samt av domstol och socialtjänst om och när konflikten hamnar där. Falska påståenden om övergrepp mot barnet är ett vanligt förekommande inslag.

Det som gör denna form av psykiskt våld så farlig är att förövaren inte sällan flyger under radarn på grund av okunskap hos myndigheter. Konsekvenserna för barnet blir, förutom förlusten av en fullgod förälder och allt vad det medför, en förlorad barndom som tagits som gisslan av en förälder med själviska motiv.

Foto: Erik Simander

En viktig del av socialtjänstens arbete är att inom ramen för vårdnadstvister genomföra sådana utredningar som ska utgöra ett objektivt material för domstolarna att beakta inför beslut, utöver respektive förälders mer partiska framställning. Eftersom domstolarna i de allra flesta fall dömer i enlighet med socialtjänstens förslag till beslut måste utredningen hålla en tillräckligt hög nivå för att utgöra ett rättssäkert underlag för domstolarna.

Så är inte fallet. De socialtjänsthandläggare som genomför utredningarna för domstolarnas räkning saknar tillräcklig utbildning för att tillhandahålla rättssäkra besluts­underlag, inte minst när det kommer till bedömningen av psykologiska frågor av den mer komplexa karaktär som ofta förekommer i vårdnadstvister. Att socialtjänsthandläggare många gånger ensamma genomför utredningar adderar till problemen.

Därutöver behöver det finnas möjlighet för domstolarna att hämta in kompletterande psykiatrisk utredning i mer komplexa fall.

Nivån på socialtjänstens utredningar kan lyftas bland annat genom att höja kompetenskraven för socialtjänsthandläggare som arbetar med barn och unga samt införa krav på minst två utredare per utredning. Därutöver behöver det finnas möjlighet för domstolarna att hämta in kompletterande psykiatrisk utredning i mer komplexa fall, som när det förekommer påståenden om fysiskt eller psykiskt våld eller när barn blir föremål för upprepade domstolstvister.

I fallet i Luleå hade föräldrarna legat i vårdnadstvist under nästan hela pojkens liv och den lilla rättspsykiatriska utredningen pekar på att pappan kan ha lidit av allvarlig psykisk störning vid mordtillfället. Om en psykiatrisk utredning genomförts under vårdnadstvisten i det aktuella fallet hade faderns psykiska ohälsa kunnat uppdagas i ett tidigare skede. Fadern hade även nekat till medverkan i socialtjänstens vårdnadsutredning – ett ställningstagande som måste få konsekvenser, såsom att förälderns yrkanden per automatik avslås.

Förutom frågan om lex Tintin har den om barns rätt till egna juridiska ombud i vårdnadstvister blommat upp i medie­landskapet. Det kan tyckas logiskt att barn såsom primära rättighetshavare i vårdnadstvister ska ha rätt till eget juridiskt bistånd. Men för att en sådan åtgärd ska anses motiverad måste den, i varje fall teoretiskt, medföra konkreta vinster för barnet.

För att åstadkomma en verklig förbättring för barn i vårdnadstvister bör resurser läggas på kompetenshöjande åtgärder för socialtjänsthandläggare samt psykiatrisk expertis i de mest komplexa fallen.

Med tanke på att det i regel är socialtjänstens förslag till beslut som får stöd av rätten är det osannolikt att en sådan ändring skulle få effekt på genomdrivandet av barnets vilja. Detta med anledning av att barn i nuläget har en lagstadgad rätt att i förhållande till ålder och mognad uttrycka sina åsikter i frågor som de berörs av, däribland frågor inom ramen för vårdnadstvister. Ett av de främsta skälen till att barn far illa i vårdnadstvister är dessutom att de hamnar i lojalitetskonflikt, vilket sannolikt skulle förvärras med barns rätt till egna juridiska ombud.

Men den största risken med att införa en lex Tintin och att ge barn rätten till egna juridiska ombud är en rättighetsförskjutning som ser bra ut på papperet men i praktiken inte gör någon skillnad för barnen. För att åstadkomma en verklig förbättring för barn i vårdnadstvister bör resurser läggas på kompetenshöjande åtgärder för social­tjänsthandläggare samt psykiatrisk expertis i de mest komplexa fallen. Allt för att ge domstolarna bättre besluts­underlag, vilket i sin tur kan leda till mer rättssäkra beslut.