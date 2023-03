DN Debatt. ”En ojämställd it-bransch styr allt mer av vår vardag”

Trots flertalet initiativ för att locka kvinnor till it-branschen är andelen unga kvinnor som arbetar med det fortsatt låg, och har knappt förändrats under de senaste nio åren. Andelen som vill utbilda sig inom ämnet minskar till och med. De flesta unga kvinnor ser fortfarande branschen som grabbig, svår och exkluderande mot kvinnor. Om denna utveckling fortsätter riskerar det att påverka jämställdheten i samhället, i en helt ny omfattning.

I nio år har kommunikationsbyrån Insight Intelligence genomfört årliga, riksomfattande undersökningar om hur unga kvinnor i Sverige ser på att arbeta med it som yrke och bransch. Under åren rör det sig om tusentals intervjuer med ett slumpmässigt urval av kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år.

I vår första undersökning från 2015 svarade 4 procent av de tillfrågade att de arbetade med it, jämfört med 7 procent i år, vilket är en förändring med endast 3 procentenheter över nästan ett decennium. Parallellt har antalet anställda i branschen ökat med drygt 25 procent bara mellan åren 2015 och 2020.

Det verkar dock inte handla om ett ointresse för tekniska yrken, utan det är snarare branschen som avskräcker. När vi frågar vilka it-relaterade yrken man kan tänka sig att arbeta med svarar hela sju av tio att de kan tänka sig att arbeta med något av dem. Samtidigt svarar sex av tio att de inte ser det som lockande att arbeta inom it. De flesta kan alltså tänka sig att arbeta med it, men inte inom själva branschen, vilken majoriteten associerar med ord som svår (75 procent), nördig (72 procent) och grabbig (63 procent).

Varför är det då så viktigt att fler kvinnor arbetar inom it? Är det inte viktigt med jämställdhet inom alla branscher? Till skillnad från många andra yrkesgrupper så berör it alla branscher, men också allas vardag.

Vi är på väg mot en utveckling av uppkopplade produkter, artificiell intelligens och automatiserat beslutsfattande där räntenivåer, försäkringspremier och försörjningsstöd tas utan att någon människa är inblandad. Om data som dessa beslut baseras på är framtagen utan att representera halva befolkningen riskerar det att få stora konsekvenser på jämställdheten i framtiden.

I vår senaste Sifoundersökning som genomfördes i januari 2023 med 1 000 deltagare svarade nästan var femte ung kvinna att de upplever att tekniken som de använder i sin vardag inte är lika anpassad för kvinnor som för män (18 procent). Branschen formar hela vår infrastruktur och vår vardag.

Det finns olika sätt att öka intresset för it bland kvinnor kopplat till såväl arbets­miljö som kommunikation. När vi frågar målgruppen själva vad de främst tror hade behövts för att anpassa yrkesområdet it för att passa och locka fler kvinnor är det vanligaste svaret ”en mer inkluderande arbetsmiljö, där kvinnor och män behandlas lika”. Varannan svarar det (49 procent). I den aspekten är det branschens ansvar.

Skolan har ett ansvar att väcka intresse för it-frågor genom utbildningen, och branschen måste lära sig att tilltala hela befolkningen, skriver artikelförfattarna. Foto: Pontus Lundahl/TT

Vi ser också att skolan har ett stort ansvar. Under de senaste nio årens undersökningar har skolan återkommit som påverkansfaktor. I vår motsvarande undersökning från 2016 ansåg 69 procent av kvinnorna att it borde undervisas i grundskolan samtidigt som 73 procent inte säger sig ha haft det som ämne i skolan. I undersökningen från 2015 svarade 46 procent att deras intresse för att arbeta med it troligtvis hade varit annorlunda om de blivit introducerade för det under skoltiden. Bland kvinnor som svarat att de har haft it som ämne svarar var fjärde att det gjort dem mer intresserade av att jobba med det. Skolan har med andra ord stor potential att främja kvinnors it-intresse.

Även utbildningar har en viktig hemläxa. De flesta unga kvinnor tycker inte att reklam om it-utbildningar tilltalar dem. I årets undersökning ser vi att intresset för att utbilda sig inom it minskar för andra året i rad.

De senaste åren har en uppsjö av olika initiativ lanserats för att öka intresset för branschen. Många bolag arbetar också aktivt för att förändra associationerna till it. De flesta måste dock göra mer. Företag och utbildningar måste bli bättre på att lyfta fram förebilder (endast 9 procent av kvinnorna i vår senaste undersökning säger sig ha en kvinnlig förebild inom branschen). Det handlar också om att anpassa språket i jobbannonser och utbildningar på ett sätt som talar till målgruppen, som i dag inte känner sig träffad av dem. I vår senaste undersökning efterfrågade 42 procent en tydligare kommunikation kring vad yrket innebär. Även här finns utrymme för förbättring.

Att anpassa utformning av jobb­annonser, lyfta kvinnliga förebilder, tydligare förklara bredden i de arbetsuppgifter som finns inom it och karriärmöjligheterna att utbilda sig inom det.

Jämställdhet är inte bara en fråga för it-branschen utan påverkar hela samhället. Utbildningar, grundskola och branschen måste bli bättre på att förändra bilden av vad it är i grunden. Det är ett långsiktigt arbete som måste accelerera innan det är för sent. Data som styr vårt framtida samhälle måste prioriteras som den viktiga jämställdhetsfaktor den är.