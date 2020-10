Antisemitismen är en särskild form av rasism. Den stannar inte vid fördomar, ringaktning eller förakt utan den tar andra ytterligare steg. Den legitimerar hat mot varenda individ och människa på grund av att de är judar och den ifrågasätter människors rätt att existera på grund av vad de är. Antisemitismen är en utvecklad doktrin om att judar är en annan typ människor och om hur de därför ska behandlas. Den relativiserar inte bara människovärdet, liksom rasismen som sådan gör, utan relativiserar också, som vi sett upprepade gånger i historien, människolivet.

Det är en förfärande verklighet att denna antisemitism har fått insteg i det svenska samhället. Inte bara hos en avgränsad ideologiserande sekt av människor som är och vill vara mörkrets krafter genom kriminella hot utan som ständiga inslag i samhället i stort som gör det omöjligt för judar att i olika delar av Sverige leva ett normalt liv.

Den som inte i detta ser ett nederlag för det öppna samhället och för det Sverige som vi vill ska vara öppet och tolerant mot alla, blundar för en verklighet som gjort att judar i dag lämnar Malmö och i många andra delar av Sverige inte vågar framträda öppet som judar. Hatet har blivit en normalitet som skolledare, lärare, socialassistenter och politiker runt omkring i landet har börjat se som en konstant man måste ge upp inför och leva med. I Sverige. Inte långt bort i andra länder som används i den svenska politiska debatten utan i städer och stadsdelar i Sverige.

Där utanför i Marstrand kom Sveriges första judar att leva och bo. Det var därifrån Sverige fick de impulser, det kunnande och de intellekt som bidragit till det moderna Sveriges framväxt.

En av våra stora städer har blivit känd världen över för den antisemitism som plågar staden och den valhänthet som präglat stadens styrande, som hellre valt att ursäkta den än att för­döma den. Man har inte dragit sig för att spela med och till och med legitimera den i stället för att dra tydliga gränser. I bättre stunder har man bett den judiska befolkningen om ursäkt om de upplevt hatet kränkande, som om det är deras upplevelse som är problemet och inte hatet, som sjungits ut även inom stadens styrande parti. Den egna partiorganisationen har under lång tid drabbats av att antisemitiska krafter inte bara har fått göra sina röster hörda utan också varit styrande.

Malmö är mina farföräldrars stad. Här gick min far tillsammans med sin far i manifestationer mot den nazism som växte fram på kontinenten och som de såg i Sverige. Malmö blev under andra världskriget en befrielsens stad för judar som under andra världskriget flydde från Danmark över Öresund. I Malmö, Göteborg och Stockholm, liksom i övriga delar av landet, är judiska församlingar självklara delar av stadens liv och sociala struktur. Inte som något annorlunda utan som en del av det öppna samhälle Sverige i grunden är.

Vi är alla medborgare i ett Sverige som tar demokrati och respekt för varje medmänniska som självklara. Ändå brister vi i det ansvar det innebär för varandra. Ändå är antisemitismen en del av dagens Malmö. Man kan inte klandra stadens styrande för den antisemitism som kommit dit och till det övriga Sverige genom flyktingar från Mellanöstern men man måste klandra dem för att de inte har dragit gränser, inte bekämpat den och inte drivit den ut ur sin egen partiorganisation.

I frågan om var ett svenskt Förintelse­museum ska förläggas har Malmö kommit att nämnas som en bra plats att lägga det på. Skälet är just den antisemitism som finns i staden. Tanken bakom detta är god i dess bokstavliga mening men likväl fel. Ett Förintelsemuseum kommer inte att förändra något i en stad där man inte bekämpat anti­semitismen som det borde ha gjorts. Att lägga Sveriges Förintelsemuseum just i den stad judar flyr ifrån, på grund av otryggheten och antisemitismens omfattning, och på grund av de styrandes slapphänthet, är som att låtsas som om inget har hänt. Förintelsemuseet får inte användas som ett avlatsbrev.

Det är som att vi inte kan se hur antisemitismen har blivit till en verklighet i Sverige bara därför att vi inte vill se det. Malmö har, hur förfärlig insikten än är, blivit en bokstavlig symbol för hur denna antisemitism har satt sig i vårt land. I min föreställningsvärld ingår inte att det är politiska handlingar, än mindre politisk vilja, som lett oss dit men frånvaron av politisk beslutsamhet har bidragit. Ska stadens styrande ges en utmärkelse i form av ett museum, som om allt är som vanligt?

Det anser inte jag. Det är att skyla över en förfärlig situation på ett sätt som gör att vi skyler över ett problem som finns i hela vårt land. Då blir dess placering en urskuldande acceptans för en verklighet vi inte får acceptera.

Vi behöver i stället nya förutsättningar för att bekämpa antisemitismen och den rasism som den fötts ur. Belöna inte de styrande i Malmö med något som de inte har förtjänat. Stöd i stället Malmö med något som man inte själv har klarat av, nämligen resurser och en akademisk bas för att upplysa om och bekämpa antisemitism. Bygg i både Malmö och i Stockholm museer och institutionell kunskap om antisemitismens långa och skändliga historia. Låt ett misslyckande vara ett misslyckande och låt för att bryta detta universiteten i Malmö och i Stockholm bli till internationella centrum för forskning och analys kring antisemitismens drivkrafter och metoder.

Låt i stället Göteborg, en stad som förvisso också har problem med anti­semitismen i vardagen, bli platsen för ett svenskt Förintelsemuseum. Där utan­för, i Marstrand, kom Sveriges första judar att leva och bo. Det var därifrån Sverige fick de impulser, det kunnande och de intellekt som bidragit till det moderna Sveriges framväxt.

Alla dessa tre platser kan bli nya centrum för att på olika sätt klargöra var det svenska samhället står. Vi skyler inte över problemen där de är som värst. Vi står bakom alla dem av oss som är judar samtidigt som vi med kraft visar alla dem som kommer hit med antisemitism i sitt bagage att vi drar en gräns och vill bidra till att var och en med hjälp av kunskap ska ställa sig på rätt sida. Gör det som en manifestation av kunskap, forskning och klart dragna gränser. På det viset kan vi klargöra för alla som kommit till Sverige vad som format det svenska samhälle som de vill bli en del av. Belöna inte tystnaden men stärk kampen mot antisemitismen.