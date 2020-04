Tjugotvå forskare skriver på DN Debatt att Folkhälsomyndigheten har misslyckats i sin hantering av nya coronaviruset och att politikerna måste gripa in.

Debattörerna menar att Folkhälsomyndigheten borde ha förstått tidigare, och som grund för detta citerar de en vetenskaplig artikel ”Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study” av Wu och medarbetare (tidskriften the Lancet 31 januari, 2020).

Men trots omfattande modelleringar i en av världens finaste tidskrifter, fick vi ett epicentrum i norra Italien!

Studiens slutsats återges korrekt av debattörerna, men studien är lärorik på fler sätt. Det är en modellering, och mycket av kritiken mot Folkhälsomyndigheten har under våren handlat om att myndigheten inte tagit till sig modeller, inte kunnat se in i framtiden. Så vad förutsåg Lancet-artikeln om den framtida spridningen av covid-19?

• Forskarnas modell visade att spridningen till andra stora kinesiska städer (de räknade upp fem städer utöver Wuhan) redan i slutet av januari var så pass omfattande att stora utbrott i övriga Kina inte kunde undvikas. Men vart tog utbrotten i Beijing, Shanghai, Shenzen etcetera vägen? De var ju oundvikliga?

• Forskarna analyserade också flygtrafiken från Wuhan till internationella flygplatser och fann att den stad som tagit emot i särklass flest Wuhan-bor utanför fastlandskina var Bangkok, därefter kom HongKong, Seoul, Singapore, Tokyo,och några steg ner Phuket, och som första icke-asiatiska stad: Sydney. Dessa städer borde ha utsatts för ett stort antal smittade Wuhan-bor.

Efter att ha läst artikeln i början av februari uppmanade jag vänner och kollegor att omedelbart boka av sina sportlovsresor till Thailand eftersom forskarnas data så tydligt talade för ett omfattande utbrott i Thailand. Jag bad vännerna att om möjligt också undvika Sydney....

Men trots omfattande modelleringar i en av världens finaste tidskrifter, fick vi ett epicentrum i norra Italien! Och Thailand har trots frekventa flyg till både Bangkok och Phuket blott 41 dödsfall i covid-19 (Johns Hopkins, 14 april).

Den vetenskapliga artikel 22 forskarna tar till intäkt för att Folkhälsomyndigheten borde ha agerat är, trots sin slutsats, till innehållet ett skolboksexempel på modellers tillkortakommande, och kanske en anledning till att Folkhälsomyndigheten inte baserat sitt agerande på enstaka rapporter?