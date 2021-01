DN Debatt. ”Ett svek att äldreomsorgens problem förblivit olösta”

På många sätt är Sverige ett fantastiskt land att åldras i. Från vänster till höger råder bred politisk enighet om att rätten till en värdig ålderdom är grundläggande. Under 2019 hade 401.000 personer över 65 år minst en pågående insats enligt socialtjänstlagen. 108.500 personer bodde på särskilt boende under året.

Äldreomsorgen är även en central del av Sveriges arbetsmarknad. Totalt arbetar 135.300 människor som undersköterska inom hemtjänst, hemsjukvård eller på äldreboende. Det gör dem till Sveriges största yrkesgrupp. Därtill kommer andra yrkeskategorier och naturligtvis alla hundratusentals anhöriga till de människor som har någon form av äldreomsorg. Hur äldreomsorgen fungerar är därför en fråga som direkt och indirekt påverkar vardagen för nästan alla i Sverige, om inte här och nu så åtminstone i framtiden. Det är hög tid att detta faktum påpekas och att äldreomsorgen får den plats den förtjänar, i centrum för den politiska debatten.

För även om Sverige lägger stora resurser på äldreomsorgen, även om drygt 80 procent är nöjda med sitt äldre­boende och nästan 90 procent är nöjda med sin hemtjänst, så finns stora problem som måste lösas. Corona­krisen har satt flera av dessa problem i blixtbelysning. Vi får aldrig låta stoltheten över det som åstadkommits skyla de brister som måste åtgärdas.

I slutet av vår senaste regeringstid tillsatte vår partikamrat, dåvarande äldre­minister Maria Larsson, en stor och heltäckande utredning som skulle se över de strukturfel som alltjämt finns inom äldreomsorgen. Tyvärr fick den utredningen aldrig arbeta färdigt. En av regeringen Löfvens första åtgärder blev nämligen att skrota utredningen och kasta bort det arbete som hunnit utföras.

Vi har besökt bergrummet, i form av den 90 sidor långa slutpromemoria som utredarna på eget initiativ skrev, i hopp om att någon ändå skulle intressera sig för deras slutsatser. Utredarna visade sig ha identifierat ungefär samma problem och brister som vi kristdemokrater hade sett.

De pekade på hur äldres omsorg och sjukvård måste integreras med var­andra. På hur viktigt det är att gamla och sjuka människor får kontinuitet i sin behandling. På hur många äldre kan få it-stöd så att de, när de så vill, kan kommunicera hemifrån med läkare, biståndsbedömare och annan personal, i stället för att behöva utsättas för väntrummen inom vård och socialtjänst.

Utredarna föreslog även att fler äldrecentraler, alltså vårdcentraler för äldre, bör inrättas. Det finns äldrecentraler här och var i Sverige, men de skulle behöva bli många fler. Rapporten pekar även på hur de förebyggande insatserna måste bli mycket bättre. Fallolyckor och annat som kan förebyggas innebär i dag både ett stort mänskligt lidande och en rejäl belastning för sjukvård och äldreomsorg.

Det går inte att återge slutrapportens alla 90 sidor här, detta är bara ett litet axplock. Men vi hoppas verkligen att de ansvariga ministrarna tog sig tid att läsa rapporten, så att de åtminstone förstod vad de kastade bort.

Vi har frågat statsminister Stefan Löfven varför utredningen lades ner. Hans svar var att utredningen inte mötte de behov som regeringen såg. Gott så. Kan man göra något bättre, så ska det vara fritt fram. Men vad blev egentligen bättre? Så gott som alla de problem som både vi och utredarna såg för sex år sedan har förblivit olösta. I flera fall har arbetet med att lösa dem inte ens kommit i gång.

Detta måste kallas vad det är, ett svek mot Sveriges äldre.

Vi kristdemokrater är det parti som alltid lyfter frågorna om sjukvården och om äldreomsorgen, varje gång riksdagspartiernas ledare möts för debatt. Vi gjorde det före pandemin, vi har gjort det under pandemin, vi kommer göra det efter pandemin och så länge det behövs. Vårt besked är detta: välfärdslöftet till Sveriges äldre ska inte bara hållas. Det ska utökas.

Vårt välfärdslöfte vilar på tre ben. Det ena handlar om de människor som är i behov av omsorgen och vården. Det andra handlar om de som arbetar i omsorgen och vården. Det tredje handlar om de fysiska byggnader som äldreomsorgen ska bedrivas i.

● I Norge är var femte anställd på äldre­boendena en sjuksköterska, mer än tre gånger så hög andel som i Sverige. Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen är därför högre där. Vi vill fördela en prestationsbaserad ersättning om 1,25 miljarder kronor per år till kommuner som anställer fler sjuksköterskor.

● I dag har kommunerna inte lagstöd för att anställa läkare. Även här kan man ana en delförklaring till den höga dödligheten på Sveriges äldreboenden. Lagstiftningen, som infördes 1992 när kommunerna tog över äldreomsorgen, är feltänkt och måste ändras fortast möjligt.

● I dag är varje kommun skyldig att ha en så kallad Mas – medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vi vill bygga vidare på den modellen. Målet är att varje kommun även ska ha en medicinskt ansvarig läkare och en medicinskt ansvarig för rehabilitering. Vi vill även ge kommuner möjlighet att anställa äldreöverläkare. Vi vill lägga 300 miljoner kronor per år till kommuner som köper in läkarkompetens från regionerna och 450 miljoner kronor per år för inrättande av medicinskt ansvarig för rehabilitering.

● De som hör till den grupp som kallas ”mest sjuka äldre” behöver både äldre­omsorg och sjukvård. I dag bollas de ständigt mellan kommunerna som ansvarar för äldreomsorgen och regionerna som ansvarar för sjukvården. Vi vill tydliggöra vårdens ansvar för denna grupp och underlätta för kommuner och regioner att dela information om patienterna så att det förebyggande arbetet kan förbättras.

Vi har länge vetat att Sveriges befolkning blir äldre, att vård- och omsorgsbehoven ökar, att personalförsörjningen är hotad och att bristen på fysiska boenden blir alltmer akut. Frågan är alltså inte bara hur äldreomsorgen ser ut i dag, utan även hur den kommer att se ut om fem till tio år.

● Bristen på äldreboendeplatser gör att fler som borde få plats i särskilt boende i stället får hjälp i hemmet. Det leder till undvikbara skador, som fall­olyckor, som både orsakar lidande och belastar vården. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år och avsätter 500 miljoner till kommuner som lyckas anvisa platser inom tre månader.

● Fler äldreboendeplatser kräver fler äldreboenden. Vi vill därför lägga 3,5 miljarder kronor till och med 2023 för att bygga fler äldreboenden. Den ekonomiska smäll som pandemin har medfört innebär dessutom att det finns ledig kapacitet i byggsektorn. Här kan vi både få fler äldreboenden och rädda byggjobb som annars riskerar att förloras.

Pandemin har visat på flera av bristerna inom äldreomsorgen. Men tecknen fanns långt före den. Vi har länge vetat att Sveriges befolkning blir äldre, att vård- och omsorgsbehoven ökar, att personalförsörjningen är hotad och att bristen på fysiska boenden blir alltmer akut. Frågan är alltså inte bara hur äldreomsorgen ser ut i dag, utan även hur den kommer att se ut om fem till tio år.

De åtgärder vi redovisar här syftar alla till att lindra och lösa de här problemen. Drygt sex år med Stefan Löfvens regering har inte löst dem, snarare tvärtom. Vi har ambitionen, engagemanget och de konkreta förslagen som krävs. Och vi kommer göra allt för att genomföra dem. Det är Kristdemokraternas välfärdslöfte till Sveriges äldre.