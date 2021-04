DN Debatt. ”EU-forskares uppgifter om skogsbruk var gravt felaktiga”

Debatten om skogarnas roll, särskilt skogsbrukets roll i den globala kolbalansen och klimatarbetet har accelererat nationellt och internationellt. Nu tas viktiga beslut om Europas energiförsörjning, som inkluderar aspekter på skogsbruk.

Underlagen för besluten är många och inspelen från miljöintressen såväl som näringsliv har varit talrika. Inte sällan hänvisas till vetenskapliga undersökningar som ska ha en särskild tyngd eftersom forskare förväntas arbeta objektivt.

Tyvärr lever forskarsamhället inte alltid upp till högt ställda förväntningar.

Detta illustreras av artikeln ”Abrupt increase in harvested forest area over Europe after 2015”, som publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature i juli 2020. Författarna var knutna till European commission joint research centre (JRC) i Ispra i Italien. Baserat på tolkningar av satellitbilder hävdade de att andelen av skogarna som skördats årligen hade ökat med hela 49 procent under perioden 2016–2018 jämfört med 2011–2015.

Samtidigt skulle 69 procent av skogarnas biomassa (och därmed förråd av kol) ha förlorats. De kvantitativt största förändringarna skulle ha skett i skogsländerna Sverige och Finland, där den årligen avverkade arealen skulle ha ökat med 36 respektive 56 procent.

Motorn till denna enorma förändring påstods vara en snabbt växande bioekonomi. Tidskriften Natures redaktion valde att i en kommentar understryka artikelns budskap.

Den sensationella nyheten om kraftigt ökade avverkningar spreds snabbt av influerare och medier. Givet att skogsbruket redan stod på agendan fick nyheten en direkt påverkan på de politiska diskussionerna inom EU, särskilt som EU:s egen forsknings­organisation stod bakom studien. Men stämde de drastiska påståendena med verkligheten?

I artikeln i Nature påstod man att volymen avverkade träd också hade ökat med 36 procent medan SLU:s och Skogsstyrelsens mätningar visade ingen, eller en liten ökning på ungefär 3 procent.

Svensk och finsk skogspolitik har sedan mer än 100 år inte tillåtit att nationerna avverkar mer virke än vad som samtidigt växer till i skogarna. För att veta att detta viktiga villkor beaktas, så genomför man årligen sedan 1920-talet detaljerade inventeringar av ländernas skogsresurser. Ansvariga för data­insamling och utvärdering i Sverige är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Skogsstyrelsen. Dessa myndigheter reagerade redan inom några få dagar efter publiceringen i Nature genom att lägga ut detaljerad nationell statistik på nätet som inte alls stämde med påståendena från forskarna i artikeln.

Medan artikelförfattarna menade att den avverkade arealen i Sverige ökat med 36 procent under studieperioden visade de nationella fält­inventeringarna att den minskat med 8 procent. Skogsägarnas anmälningar till Skogsstyrelsen om slutavverkning hade minskat med 7 procent. I artikeln i Nature påstod man att volymen avverkade träd också hade ökat med 36 procent medan SLU:s och Skogsstyrelsens mätningar visade ingen, eller en liten ökning på ungefär 3 procent.

Man kan också konstatera att Sveriges handel med skogsprodukter under perioden ökade med 4 procent (källa: Statistiska centralbyrån) samtidigt som bioenergianvändningen minskade något (källa: Energimyndigheten) och antalet anställda inom skogssektorn var oförändrat (källa: Skogsstyrelsen). I samtliga fall visar nationella data små positiva eller negativa förändringar, inget drastiskt i närheten av JRC:s siffror, det vill säga en ökning med 36 procent.

Vi var flera forskargrupper som skickade kritik till Nature rörande originalartikelns data och slutsatser. Tidskriften hanterade kommentarerna enligt standardprocedur och de skickades på vetenskaplig granskning. Forskarna bakom den första artikeln fick bemöta inkomna kommentarer (de som passerat den vetenskapliga granskningen). Alla kommentarer måste enligt Natures regler vara mycket kortfattade, vilket inte gav tillräckligt utrymme att klargöra varför studiens slutsatser var helt orealistiska. Dessutom publiceras kritiken först i dag, tio månader efter ursprungsartikeln. Under tiden fick felaktiga påståenden stå oemotsagda; mumlet bland kritiska forskare uppfattades sannolikt bara av ett fåtal specialister.

Vår kritik i uppsatsen ”Quantifying forest change in the European union” (från forskare i USA, Frankrike, Sverige och Finland, se faktaruta här intill) handlade bland annat om att JRC:s utsagor inte bekräftades av tillgänglig statistik, att man motsade sig själva, att satellitsensorerna har svårt att mäta tillväxt och att man kan ha misstagit en mindre konjunkturcykel för en trend.

Rör sig forskare i riktning mot att delta i politiska processer på andra villkor än de rent vetenskapliga så förlorar vetenskapen sitt värde. Det är särskilt allvarligt om man söker dess stöd i frågor av stor samhällelig betydelse.

Den allvarligaste kritiken, som enkelt skulle kunna förklara varför man hamnade så fel som man gjorde, har framförts men inte publicerats. Den handlar om att satellitbildstolkningen förbättrades avsevärt under tidsperioden som studerades (2011–2018); ska man mäta en förändring får inte metodens känslighet ändras över tiden.

Den påstådda ökningen av bio­ekonomin skulle ha krävt en osannolikt snabb utbyggnad av kapaciteten för skogsavverkning, transporter och industriell hantering. Det senare skulle ha krävt många år av formella prövningar. Expansionen skulle även ha krävt så många nyanställningar att den uppmärksammats av politiker, medier och inte minst de som bor i områden med omfattande skogsbruk.

En slutsats vi kan dra är att forskare som är duktiga inom ett begränsat område, måste vara ödmjuka när de rör sig utanför det. Går forskare utanför sin kompetens förstår de inte hur de kan verifiera eller falsifiera sina hypoteser med hjälp av oberoende data från det större fältet.

Vetenskapen får aldrig kompromissa med kraven på stringens i syfte att förstärka politik som förespråkar utveckling i en eller annan riktning. Rör sig forskare i riktning mot att delta i politiska processer på andra villkor än de rent vetenskapliga så förlorar vetenskapen sitt värde. Det är särskilt allvarligt om man söker dess stöd i frågor av stor samhällelig betydelse.

