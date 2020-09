Jag är varm anhängare av kollektivt förhandlade löner och kollektiv­avtal. Det är den perfekta lösningen när de som bäst känner till arbetsmarknaden i de olika branscherna förhandlar om lönenivåerna utan statlig inblandning.

Det är fackförbunden och arbets­givarorganisationerna som vet exakt var svagheterna finns i de olika branscherna. De känner till orderläget, ekonomin och situationen i företagen. De är medvetna om arbetstagarnas situation och har bra känsla för vilka marginaler som finns för att betala alla som genom sitt arbete bidrar till försäljning och vinst. De kan sätta stopp för lönedumpning där arbetstagare lämnas utan skydd, och de kan förhindra löneökningar som i längden äventyrar ett företags existens.

Det är därför jag har fullt förtroende för självständiga och oberoende kollektivavtalsförhandlingar. Modellen ger den flexibilitet som behövs på arbetsmarknaden. Skandinavien och framför allt Sverige är en förebild för hur det ska gå till.

Det tyckte jag också när jag i fyra år ansvarade för Europas största ekonomi som arbetsmarknadsminister. Men jag är också medveten om hur bräcklig balansen är mellan å ena sidan starka arbetsgivarrepresentanter och å andra sidan starka fackföreningar.

Jag har fullt förtroende för självständiga och oberoende kollektivavtalsförhandlingar. Modellen ger den flexibilitet som behövs på arbetsmarknaden. Skandinavien och framför allt Sverige är en förebild för hur det ska gå till.

Det är inte alla länder i Europa som är i en så gynnsam situation som Sverige, där kollektivavtal täcker cirka 90 procent av arbetstagarna. Något som i årtionden har garanterat bra och rättvisa löner över hela linjen och som anpassats efter specifika situationer i olika branscher.

Fackföreningarna har dock haft en svag ställning i många europeiska ekonomier. Och arbetsgivarorganisationerna har inte heller någon lätt sits när företag vill kringgå regler och dumpa lönerna för att få konkurrensfördelar framför hederliga och socialt medvetna konkurrenter. Resultatet är fragmenterade förhandlingsresultat och en lönekonkurrens som pressar ned lönerna till en farligt låg nivå.

Företagare som bryr sig om rimliga villkor för sina anställa hamnar under kostnadstryck. Socialtjänsten måste gripa in om det inte finns någon fackförening som kan hjälpa arbetstagarna att få en skälig inkomst. Så ska det inte vara för människor som arbetar heltid. Tyvärr har skillnaderna i kollektivavtals­förhandlingar blivit större och större i Europa under de senaste årtiondena. Konsekvensen blir också att risken för lönedumpning via vår inre marknad smittar av sig på hela unionen.

Syftet med Europeiska kommissionens initiativ om minimilöner är att motverka detta utan att äventyra framgångsrika modeller som den i Sverige. Ett förslag om minimilöner är därför en viktig del av min agenda för en ambitiösare union som leder övergången till en frisk planet och en ny digital värld. Det innebär att vi ständigt måste utveckla vår unika sociala marknadsekonomi så att den passar dagens nya ambitioner.

Jag anser att tydliga normer måste gälla här. Alla ska ha tillgång till minimilöner antingen genom kollektivavtal eller genom lagstadgade och regelbundet uppdaterade minimilöner. Dessutom ska minimilönerna vara tillräckliga och garantera en rimlig levnadsstandard. Det kan aldrig och det kommer aldrig att bli någon enhetlig europeisk minimi­lön. De ekonomiska villkoren i våra medlemsstater skiljer sig för mycket åt för det.

Initiativet kommer att skydda Sveriges höga standarder och samtidigt bidra till att säkerställa att konkurrensen på den inre marknaden bygger på innovation och produktivitet och att lämpliga sociala standarder främjas.

Kommissionen vill att lönerna ska konvergera uppåt för hela EU. Därför kommer vi inte att fatta något beslut över huvudet på arbetsmarknadens parter. Vi har i två omgångar haft fördjupade samråd med fackförbund och arbets­givare. De kan vara säkra på att vi mycket noggrant kommer att ta hänsyn till de synpunkterna. Kommissionen kommer aldrig att begära att Sverige ska införa en lagstadgad minimilön.

I stället vill vi stärka kollektivavtalen i länder som har mycket kvar att göra, och vi vill göra det utan att störa väl fungerande system, som det i Sverige. Kommissionen har full respekt för nationella traditioner vad gäller såväl kollektivavtal som arbetsmarknadsparternas oberoende. Vi ska se till att detta blir vattentätt. Sverige har allt att vinna. Initiativet kommer att skydda Sveriges höga standarder och samtidigt bidra till att säkerställa att konkurrensen på den inre marknaden bygger på innovation och produktivitet och att lämpliga sociala standarder främjas.

Sverige och kommissionen har samma mål – att se till att de som arbetar har rimliga löner. Låt oss därför arbeta tillsammans så att detta görs på ett sätt som inte stör väl fungerande arbetsmarknadsmodeller med en mycket hög andel kollektivavtal, utan leder till förändringar som kan ge lika villkor och skydd för arbetstagare i hela EU.