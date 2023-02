DN Debatt. ”EU-rätten får inte bli ett hinder för svensk migrationspolitik”

Under torsdagen och fredagen samlas EU:s stats- och regeringschefer till toppmöte i Europeiska rådet. Mötet – det första i sitt slag under det svenska EU-ordförandeskapet – kommer bland annat att kretsa kring migrationspolitiken och de växande migrantströmmarna i och till Europa. Antalet personer som tar sig in i unionen ökar snabbt, och i takt med det frustrationen hos många medlemsstater. På vissa delar av kontinenten går det att tala om en migrationskris.

Diskussionen om hur EU ska hantera flödena av migranter är inte ny. Redan 1999 inleddes arbetet med att skapa ett gemensamt regelverk för asylmottagandet mellan de då 14 medlemsstaterna i EU. Erfarenheterna från kriget i det forna Jugoslavien och inrättandet av det nya Schengenområdet med målet om ett passfritt Europa ställde nya krav. Ett gemensamt regelverk var nödvändigt för att förena integrationen mellan EU:s medlemsländer med rätten att söka skydd från krig och förföljelse.

Hur Europas länder nu väljer att förvalta regelverket och hantera den växande rörligheten är avgörande både för att erbjuda skydd för de som har behov av det och för att upprätthålla den fria rörligheten inom EU. Hänsyn måste också tas till den inre säkerheten och förutsättningarna för en fungerande integration i medlemsstaterna.

Flera länder i EU är just nu satta under det högsta migrationstrycket på många år. Vid sidan av det stora antalet ukrainare som beviljats tillfälligt skydd i unionen, har länder som Österrike och Nederländerna sett nya rekord i antalet asylsökande, trots att de saknar yttre gränser. Det är ett mycket oroande tecken.

Ett helt annat skydd av EU:s yttre gränser måste till för att dess inre ska förbli öppna.

Samtidigt vet vi vad som står på spel. 2015 kommer att gå till historien som det år då både det svenska och det europeiska mottagandet av asylsökande havererade. Det var året som bevisade att ett litet land i norra Europa – trots goda avsikter – har tydliga begränsningar i mottagandet, men också att ett helt annat skydd av EU:s yttre gränser måste till för att dess inre ska förbli öppna. Upprättandet av inre gränskontroller blev en sista utväg för att hantera migrationsströmmen. Förtroendet för samarbetet mellan medlemsstaterna eroderade snabbt och befolkningen i många av Europas länder reagerade, med rätta, på hur retorik och praktik hastigt gick isär.

Det som hände 2015 får aldrig återupprepas, utan måste bli till lärdomar för framtidens migrationspolitik. Det är mot bakgrund av det som regeringen inlett den största reformen av det svenska asylsystemet i modern tid.

Paradigmskiftet innebär att fokus i migrationspolitiken flyttar från fromma förhoppningar till ordning och reda och tydliga incitament till integration. Att ett nej verkligen är ett nej och att de som saknar skyddsbehov lämnar Sverige och inte försvinner in i ett skuggsamhälle, är också en förutsättning för att Sverige ska kunna erbjuda skydd för de som verkligen behöver det.

Ska stabiliteten hålla över tid, måste kontrollen sträcka sig över Sveriges gränser. För att kunna nå en förutsägbar och ordnad invandring måste stabiliteten öka.

Genom Tidöavtalet vidtas åtgärder för att minska migrationstrycket på Sverige, men i förlängningen är det bara genom en fungerande asylpolitik på EU-nivå som migrationspolitiken på hemmaplan kan bli hållbar. Sverige kommer därför under sitt ordförandeskap att driva på de stora och nödvändiga reformerna av migrationspolitiken även på unionsnivån. Det arbetet kommer att utgå från följande principer:

1. EU behöver ett nytt asylregelverk. Den nya asyl- och migrationspakten innehåller en bred reform av EU:s regler på migrationsområdet. Förändringarna kommer att säkerställa att migranter registreras och får en rättssäker prövning av sitt skyddsbehov, samtidigt som fler säkerhetshot kommer identifieras. De som uppenbart saknar asylskäl kommer också behöva återvända snabbare. Det skulle i sin tur leda till att det samlade trycket mot Europa och Sverige minskar. Enhetliga regler klargör ansvaret för asylsökande, minskar incitamenten för migranter att röra sig inom unionen och utgör en fundamental förutsättning för ett ordnat mottagande. EU-länderna behöver också utveckla systemet med säkra länder.

2. Återvändandet måste prioriteras. Trots att två av tre personer som migrerar irreguljärt till EU i dag saknar skyddsskäl, kan många ändå inte utvisas eftersom deras ursprungsländer inte tar emot dem. Det naturliga steget framåt är att EU sluter fler återtagande­avtal och ställer krav på återtagande i sina relationer med dessa länder, till exempel vad gäller bistånd och viseringspolitik.

3. Kontrollerna vid yttre gräns behöver stärkas. Kontrollerna vid EU:s yttre gräns har länge varit otillräckliga. Genom ökad användning av biometri, omedelbar screening av alla som korsar gränsen och snabbspår för de som tydligt saknar asylskäl kan medlems­staterna både identifiera utsatta män­niskor och snabbare utvisa personer som uppenbart saknar asylskäl.

4. Visumöverenskommelser som missbrukas måste suspenderas. Ett flertal länder som tidigare erhållit viseringsfrihet till unionen uppfyller i dag inte längre kraven för detta. Detta skapar i praktiken luckor i den gemensamma viseringspolitiken, med stora migrationsströmmar som följd. EU behöver snabbt etablera effektiva mekanismer så att den som försummar sina åtaganden också kan få viseringslättnader suspenderade.

5. Sveriges måste bibehålla sitt handlingsutrymme. EU-rätten sätter en ram för den svenska migrationslagstiftningen. Även om ett gemensamt ramverk är nödvändigt, är många delar av migrationen nationella frågor. Det är därför viktigt att den gemensamma ramen inte blir onödigt snäv och minskar medlemsstaternas möjlighet att uppfylla åtagandena på det sätt som är effektivt. Den svenska regeringen avser att skärpa migrationspolitiken i linje med Tidöavtalet, och EU-rätten får inte bli ett hinder för detta.

Migrationen är en av vår tids ödesfrågor. Såväl dödliga konflikter som globalisering har gjort att allt fler människor lämnar sitt hemland, ibland för att den platsen blivit omöjlig att stanna kvar på men inte sällan för att söka sig ett bättre liv ekonomiskt. Vi bör gemensamt arbeta för att motverka grundorsakerna till den irreguljära migrationen samtidigt som vi hjälper de mest utsatta. Men i dag skapar inte det gemensamma asylsystemet i EU rätt förutsättningar för det.

Invandringen till Sverige kommer att minska genom de reformer som sam­arbetspartierna har kommit överens om, men ett hållbart mottagande på sikt kräver också reformer på EU-nivå. EU:s migrationssystem och den svenska invandringen är oupplösligt förbundna med varandra. Båda är i lika stort behov av omdaning.