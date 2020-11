Europa ligger efter inom digitaltekniken. Därför kommer EU att etablera något de kallar digitala innovationshubbar. Det handlar om starka centrumbildningar som ska stimulera spridning av den nya digitaltekniken till utvalda målgrupper. Den 30 oktober skickade vår regering 15 ansökningar om sådana centrum till EU, varav en är inriktad mot lantbruket. Ingen vet hur EU kommer att prioritera, men vi slår ett slag för lantbruket. Europas matproduktion står nämligen på spel.

Lantbruket är på väg in i en ny era. Satelliter och sensorer styr maskiner och genomlyser åkrar. Djurhälsan stärks med uppkopplade sensorer och systemen börjar kommunicera med varandra. Robotar är på väg ut på fälten och snart kommer digitala AI-assistenter som hjälper lantbrukaren att fatta beslut.

England och Norge investerar nu miljardbelopp i centrum för lantbruksteknik. Tyskland, med jordbruksminister Julia Klöckner i spetsen, satsar 20 miljoner euro per år på experimentgårdar. Frankrike inrättar professurer i lantbruksteknik.

Vårt svenska lantbruk har högre krav på produktionen än de flesta andra länder beroende på svenska regelverk och vårt klimat. Det gör det extra viktigt att Sverige ligger i framkant inom den digitala omvandlingen. Men vi riskerar att halka efter. Därför vill vi genom samarbete skapa ett centrum för innovativ digital utveckling i lantbruket.

Samhällsutmaningar relaterade till lantbruket handlar inte bara om ökat behov av mat, som ju Nobels fredspris kastar ljus över. Nej, även klimatfrågan och kolinlagring tillhör utmaningarna liksom jordhälsa, djurhälsa och kemikalier. Olika utmaningar står i konflikt med varandra och oron växer. Den 2 november slog Economic research service i USA larm om att tillgången till mat äventyras om inte Europa hittar en bättre strategi framåt.

Ett gap finns mellan teknikens frontlinje och vad som tillämpas på bred front bland lantbrukare

Att effektivisera ännu mer går stick i stäv med andra mål. Större produktionsenheter ligger inte i linje med många konsumenters önskan om hur mat ska produceras – och omsorg rimmar inte alltid med effektivitet. Om man vill att kor ska kunna gå längre med sin kalv eller att grisarna ska ha större utrymme måste det ske på bekostnad av ekonomisk effektivitet. Sverige har redan i dag höga krav på djurskydd och miljö.

Men det finns en paradox: Konsumenter säger en sak, men handlar i annan riktning. De flesta är inte beredda att betala för mat som är producerad med stor omsorg. Den krassa verkligheten är att lantbrukarna agerar på en världsmarknad och importmat flödar in. Det svenska lantbruket kan inte konkurrera med pris. Så vad ska lantbruket ta sig till? Redan har lantbrukarna finslipat metoder till det yttersta. Traditionella koncept har nått vägs ände.

Det är här innovativ digitalteknik kommer in i bilden och ger lantbrukarna nya verktyg. Såmaskiner kan i dag placera varje frö ett och ett med bestämd position. Andra maskiner kan sedan rensa ogräs runt om plantorna. Med sensorer kan man undvika att skördemaskiner kör över rådjurskid. Spektroskop som läser av infraröd reflektans kan mäta mängden fosfor flera gånger per sekund i utloppet på en gödselspridare. I silosystemen larmar sensorer om mögel frodas. På djursidan har man haft mjölkningsrobotar i nästan 25 år. I dag samlar sensorer in information om varje djur och ger signaler om vad som behöver åtgärdas. Data som samlas in på gården kan också användas för att ge konsumenterna information om bakgrunden till maten.

Ett bärande tema i den nya eran är uppkopplad digitalteknik, stora datamängder och system som själva lär sig att tolka data, till exempel med hjälp av AI. Sverige har ett stort tekniskt kunnande inom akademin, hos teknikbolag och bland rådgivare. Nu är det viktigt att inte bli omsprungna.

Ett gap finns mellan teknikens front­linje och vad som tillämpas på bred front bland lantbrukare. Flera faktorer hämmar teknikspridningen. En faktor är att de flesta lantbruk är små företag som behöver hjälp att utvärdera och testa ny och dyr teknik innan de vågar investera. En annan faktor är att regelverken behöver komma ikapp teknikfronten. Fortfarande får man inte köra drönare bortom synhåll och robotar får inte arbeta ensamma på fälten. Vidare saknas infrastruktur. Varannan landsbygdsbo saknar bredband och risk finns att 5G riktas mest mot storstan. Den låga lönsamheten hämmar också investeringar i ny teknik.

En annan nöt att knäcka är etiken kring data. Redan genereras stora datamängder och det lär bli mer. Vem äger data? Vågar lantbrukare lita på att myndigheter, medier eller aktivister inte använder data på oönskat sätt? Hur skyddas digitala system från sabotage? Kan lantbrukets data hamna i händerna på några få globala bolag som sedan styr utvecklingen som de vill?

För att ge lantbrukare, teknikbolag, lagstiftare och myndigheter vägledning krävs ett idéutbyte och samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. En neutral part i form av ett centrum för digitalteknik i lantbruket skulle kunna granska, finjustera och sprida den nya tekniken. Det centrum vi föreslår knyter samman aktörer med kompletterande expertis. Samarbetet är historiskt. Här ingår innovations­miljöer som Agtech 2030, Drone center Sweden, Gigacow, Krinova, Smartagri, Testbädd för digitaliserat jordbruk, Photonic Sweden och Visual Sweden – koordinerade av aktörer som Agroväst, Linköpings universitet, Region Skåne, RISE och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Med finns också Patent- och registreringsverket (PRV) för att öka kunskapen om värdet av immateriella tillgångar.

Genom användning av nya verktyg som AI och ”big data” skulle Sverige kunna lösa upp målkonflikterna i utmaningarna och göra den svenska matproduktionen världsledande. Det ger konsumenterna god och hälsosam mat producerad med stor omtanke om miljö och djur. Det skulle också kunna bidra till att svenska lantbruksteknikföretag expanderar sin export av smart lantbruksteknik.

Men kommer EU att välja ut just lantbruket för det digitala lyftet? Många sektorer behöver ju ett lyft. Vår regering kan hjälpa EU på traven att fatta rätt beslut. Det kan göras genom att påminna om den betydelse som lantbruket har i samhället – liksom behovet av att säkra matproduktionen genom innovativ digitalteknik.

I dag finns kunskapen om lantbruksteknik utspridd på flera håll. Ett sammanhållande centrum för digitalteknikens tillämpning skulle stärka konkurrenskraften, öka hållbarheten och göra lantbruket till en ännu starkare ekonomisk motor för landsbygden i Sverige. Så låt oss få visa världen hur matproduktion kan vara lönsam, produktiv och hållbar samtidigt.