Långt ifrån alla säkerhetshot är militära. Coronapandemin visar att vår säkerhetspolitik måste ha ett mycket bredare perspektiv för att kunna skydda våra medborgare. Smittskydd har historiskt sett inte ansetts vara en prioriterad fråga inom utrikes- och säkerhetspolitiken, men i dagens globala värld måste detta ändras för att uppnå verklig säkerhet. Vi anser att EU bör ta ledartröjan för att skapa en global ordning som tar smittskydd på större allvar.

Det finns flera frågor där EU som en global aktör skulle kunna göra stor skillnad. En av de viktigaste utmaningarna för att undvika framtida pandemier är att förbättra den internationella djurhållningen. Ungefär 60 procent av alla smittämnen som drabbar män­niskor kommer från djur och pandemier beror vanligen på att virus sprids från djur till människa. Djurmarknader där vilda och tama djur blandas på en liten yta är särskilt problematiska, men även den internationella djurindustrin behöver förändras i grunden för att skydda folkhälsan. I likhet med exempelvis klimatfrågan behövs kraftfulla internationella insatser för att åstadkomma en förändring.

EU:s regler för antibiotika riskerar att bli slag i luften om de inte samtidigt följs upp av en kraftfull utrikes­politik.

Antibiotikaresistens är ytterligare ett exempel där en kraftfull utrikespolitik är helt nödvändig för att garantera medborgarnas säkerhet. Vi går med stormsteg mot en utbredd antibiotika­resistens, där människor dör av infektioner vi i dag egentligen kan behandla. EU och Sverige försöker därför på olika sätt minska användningen av antibiotika.

EU:s arbete på hemmaplan är viktigt, men faktum är att huvuddelen av de resistenta bakterierna är importerade från delar av världen med långt allvarligare problem med antibiotikaresistens. I en global värld blir antibiotikaresistens i länder som Thailand, Indien och USA mycket snabbt problem även för oss. EU:s regler för antibiotika riskerar därför att bli slag i luften om de inte samtidigt följs upp av en kraftfull utrikes­politik.

Vi föreslår av dessa skäl ett antal åtgärder som skulle förbättra EU:s utrikes­politik på smittskyddsområdet:

1 Gör smittskydd till en huvudprioritering för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. EU:s globala strategi för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik behandlar utförligt områden som exempelvis fred, militära hot och cyber­säkerhet medan pandemier bara nämns i en enda mening. Antibiotika­resistens nämns inte alls. För att EU:s specifika strategier mot antibiotika­resistens och pandemier ska bli framgångsrika måste detta prioriteras även i EU:s övergripande strategi inom utrikespolitiken. EU bör utveckla sin roll som pådrivare inom globala ödesfrågor som klimat och fred genom att göra smittskydd till en av EU:s absoluta huvudprioriteringar i utrikespolitiken.

Ett problem är att smittskydd och antibiotika i dag oftast ses som en hälso­fråga eller som en del av EU:s utvecklingsarbete. Det är självklart välkommet att EU:s hälso- och biståndsministrar förstärker det internationella samarbetet inom sina respektive områden. Detta arbete skulle dock förstärkas avsevärt om det låg en större utrikes- och säkerhets­politisk tyngd bakom åtgärderna. Genom en mer genomtänkt utrikespolitisk och säkerhetspolitisk strategi skulle EU kunna åstadkomma förebyggande åtgärder mot pandemier och antibiotika­resistens i stor skala och även ge större tyngd till de internationella samarbeten som redan pågår på smittskyddsområdet.

2 Sätt press på länder med ansvarslös djurhållning och antibiotika­användning. För att en sådan strategi för smittskydd ska vara framgångsrik är stärkt utvecklingsarbete och internationellt hälsosamarbete viktiga delar, men inte hela svaret. Det har inte alltid varit brist på kunskap, internationellt samarbete eller resurser som varit orsaken till att hälsorisker uppstått. Ibland verkar situationen runt de djurmarknader i bland annat Kina, Sydostasien och Afrika som uppmärksammats under coronakrisen snarare bero på ointresse för frågor kring hälsa och djurskydd från auktoritära regimer.

I en sådan situation är det genom att EU via sin diplomati sätter press på berörda länder som kan skapa en meningsfull förbättring. Det var det kraftfulla internationella trycket som ledde till att flera kinesiska städer åtminstone tillfälligt stängde sina djurmarknader, vilket visar att traditionell diplomati kan bli en viktig pusselbit i det före­byggande arbetet mot pandemier. Om smittskyddet ska tas på allvar inom utrikespolitiken behöver fler verktyg i den diplomatiska verktygslådan komma till användning.

3 Ställ tuffare handelskrav på djurhållning och antibiotika. Handelspolitiken är ett viktigt verktyg för att förbättra smittskyddet, inte minst eftersom att EU:s handel med kött och läkemedel många gånger driver på problemen. EU bör använda sin roll som världens största handelsblock till att bana väg för en högre standard på djurhållning och användning av antibiotika.

EU bör i frihandelsavtal sätta tuffare krav på ansvarsfull användning av antibiotika och bättre djurhållning. Flera nya frihandelsavtal innehåller numera bestämmelser om åtgärder mot antibiotikaresistens men kraven behöver bli tuffare, det allmänna smittskyddsperspektivet måste inkluderas och implementeringen stärkas upp. Inhemsk lagstiftning och handelspolitik bör gå hand i hand för att skapa ett så stort genomslag som möjligt. Eftersom EU är den största importmarknaden för över 100 länder, sätter EU:s inhemska regler ofta ett stort internationellt avtryck.

En avgörande faktor är att EU verkar för minimerade utsläpp av antibiotika till miljön vid läkemedelsproduktion. En mycket stor andel av antibiotikaresistensen i länder som Indien beror på utsläpp av antibiotika från läkemedels­industrin. Det är inte rimligt att EU-länder importerar antibiotika som tillverkas på ett sätt som riskerar att göra den oanvändbar i framtiden. En striktare kontroll av importerade läkemedel i EU är därför helt nödvändig.

4 Driv på för ett globalt avtal för smittskydd och antibiotikaresistens. Det behövs ett starkt internationellt avtal i kampen mot antibiotika­resistens och smittskydd, på samma sätt som i dag finns på klimatområdet. EU bör driva på för ett juridiskt bindande avtal där världens länder förbinder sig att minska riskerna för kommande pandemier och utbredd antibiotika­resistens. Eftersom både förebyggande av pandemier och antibiotikaresistens till stor del har sitt ursprung i bristande djurhållning är det lämpligt att dessa frågor regleras i samma avtal.

Att kommissionens ordförande Ursula von der Leyen pekade ut internationellt samarbete, FN, WHO och G20 som viktiga för att motverka både den nuvarande och kommande pandemier i sitt state of the union-tal nu i september var bra. Men nu är det upp till bevis.

För att EU ska bli en trovärdig röst i utrikespolitiken behöver EU städa framför egen dörr. EU måste minska användningen av antibiotika och skapa en mer ansvarsfull djurhållning på hemmaplan. Detta kan bland annat ske genom åtgärder som skatt på kött, striktare krav på djurskyddet och en förändrad jordbrukspolitik. Men ingen av dessa åtgärder kommer att skydda EU-medborgarna mot framtida pandemier och antibiotikaresistens om EU saknar en trovärdig strategi inom utrikes­politiken.