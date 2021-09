DN Debatt Repliker. ”Fel att släppa ut två ton grön koldioxid för att ta bort ett ton fossil koldioxid”

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Svante Axelsson menar att valet står ”emellan att fortsätta använda fossila drivmedel eller biodrivmedel”. Men klimatkrisen är nu så akut att en diskussion om hur vi skall använda den biomassa som skogen rimligen också måste beakta behovet av minusutsläpp.

Redan om några få år har vi överskridit den globala koldioxidbudgeten för 1,5-gradersmålet. När denna budget är slut måste all koldioxid som släpps ut någonstans i världen fångas in igen om vi skall klara detta viktiga klimatmål. Det kommer alltså att krävas mycket, mycket stora minusutsläpp. I första hand ligger ansvaret för detta på de rika länder orsakat klimatkrisen. Hit hör Sverige som för länge sedan förbrukat sin rättmätiga andel av koldioxidbudgeten.

Om vi omvandlar trädbränslen till flytande bränslen så förlorar vi i runda tal hälften av energin. Konsekvensen blir att vi släpper ut ungefär 2 ton ”grön” koldioxid för varje ton fossil koldioxid vi vill undvika, ungefär ett ton i omvandlingsprocessen och ett ton från fordonen. Det blir alltså 1 ton mer i atmosfären jämfört med om vi hindrar den biogena koldioxiden att nå atmosfären, till exempel genom bio-CCS.

Att fånga in koldioxid direkt från luften är väldigt dyrt, men vi kan få hjälp av fotosyntesen som fångar in stora mängder koldioxid. För att det skall bli minusutsläpp måste koldioxiden hindras från att återvända till atmosfären.

Ett sätt är att förbränna biomassa, fånga in koldioxiden och lagra den geologiskt, vilket kallas bio-CCS. Bio-CCS går utmärkt att förena med många av de sätt vi använder biomassa. Vi kan fånga in koldioxiden från förbränning av mat- och pappersavfall, rivningsvirke, klädrester och så vidare och på detta sätt göra avfallshanteringen till ett sätt att ta bort koldioxid från atmosfären. Stora minusutsläpp kan också fås genom att fånga koldioxid från massaindustrins sodapannor och fjärrvärmesystemens biobränsleeldade pannor.

Sammantaget kan Sverige på detta sätt skapa mycket stora minusutsläpp utan att det behövs ytterligare biomassa. Bio-CCS är också betydligt billigare än att producera biobränslen. En halvering av Sveriges utsläpp med bio-CCS skulle kosta ett par tusen per svensk eller en halv procent av vår BNP (DN debatt 16/3 2020). Att bygga ut Bio-CCS kan vara den i särklass största insatsen Sverige kan göra för klimatet och därför är det angeläget att snabbt komma igång med detta.

I nuläget är det kanske inte någon konflikt mellan biobränsleproduktion och behovet av minusutsläpp. Men teknikutvecklingen måste kunna svara mot morgondagens behov och då kommer det inte att vara rätt att släppa ut två ton grön koldioxid för att minska fossila utsläpp med ett ton.

Mängden biomassa som vi kan förbruka hållbart är begränsad och just därför är det väldigt viktigt att vi använder den på ett så klokt sätt som möjligt. Om man ser till de stora minusutsläpp som kommer att behövas för att nå klimatmålen är det uppenbart att en stor andel av den biomassa mänskligheten tar ut genom jord- och skogsbruk kommer att behövas för minusutsläpp.

Vad vi kan göra förutom att minimera behovet av flytande bränslen är att fånga in den koldioxid som bildas i omvandlingsprocessen från fasta till flytande bränslen. Då kan biomassa som fångat in två ton koldioxid användas till att ta bort ett ton från atmosfären och minska fossila utsläpp med ett ton. Det är utomordentligt viktigt att denna aspekt är med från början så att de omvandlingsprocesser vi utvecklar också kan fånga in koldioxid.