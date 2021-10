DN Debatt Repliker. ”Felaktig och onyanserad beskrivning av flyget”

I en debattartikel i DN beskriver Svensk Pilotförenings ordförande Simon Enochson hur flygets verksamhet katastrofalt påverkades under pandemin, vilket ledde till att i princip all verksamhet stod stilla under en lång period. Flygföretagen har drabbats hårt och det har fått enorma konsekvenser för branschen. Svensk Pilotförening väljer dock att beskriva de åtgärder som har vidtagits för att bemöta den förändrade verkligheten på ett felaktigt och onyanserat sätt.

Pilotföreningen gör i artikeln en jämförelse med kullagertillverkaren SKF och det riksavtal som i över hundra år gällt mellan IF Metall och Teknikföretagen där SKF är medlemmar. I egenskap av företrädare för branschen ser vi positivt på den jämförelsen då den sätter fingret på en väldigt viktig fråga.

Det som emellertid skiljer flygföretagens verklighet mot SKF:s är att kullagertillverkaren har ett kollektivavtal som är enhetligt för hela branschen. Det innebär att kollektivavtalets villkor inte bara är tillämpligt för SKF, utan även för dess konkurrenter.

Inom flygbranschen ser förutsättningarna annorlunda ut. I stället för ett branschavtal som medför att företag inom samma bransch konkurrerar på i det avseendet lika villkor gäller i stället inom flygbranschen att det träffas ett specifikt kollektivavtal för piloterna hos respektive flygföretag. I egenskap av företrädare för flygbranschen ser vi det som intressant att Svensk Pilotförening nu verkar vara fullt ut beredda att tala om rikstäckande branschavtal på flygets område.

Vi har från Svenska Flygbranschens sida under lång tid försökt att få till stånd ett branschavtal, liknande det avtal som ligger till grund för exemplet i artikeln, även avseende piloterna. Att Svensk Pilotförening nu lyfter fram detta ser vi som positivt.

Vi står fast vid att det skulle vara en fördel för hela flygbranschen med en ändrad ordning gällande kollektivavtalens struktur och ser fram emot att fortsätta diskussionen om att träffa ett rikstäckande kollektivavtal för piloterna mellan Svenska Flygbranschen och Svensk Pilotförening.