DN Debatt Repliker. ”Felaktiga slutsatser om covidpandemin”

Narkosläkaren Ola Stenqvist (medlem av Vetenskapsforum covid-19) skriver om den covidorsakade dödligheten i Sverige och den svenska modellen. Tvärtemot internationell expertis ondgör han sig över överdödlighet som mått för coviddödlighet. Han hävdar att enligt ”verklighetens” siffror hade långt mer än 10 000 dödsfall kunnat undvikas. Men ovederhäftiga analyser gör denna slutsats skrämmande felaktig.

Stenqvist anför att Estoniakatastrofens 500 döda ej går att avläsa som överdödlighet under 1994. Men 500 bland 90 000 årliga dödsfall är för få. Året innan (1993) syns däremot en överdödlighet på flera tusen dödsfall, relaterad till en häftig influensaepidemi trots avsevärt färre laboratoriediagnostiserade dödsfall. Dessutom nämns att spanska sjukan medförde mycket fler dödsfall än vad överdödligheten antyder under ”de fem åren 1918–22”. Men spanska sjukans dödlighet inträffade 1918–19. En totalt felaktig jämförelse således.

Den svenska modellen har inte varit ödesdiger, snarare tvärtom.

Stenqvist anser rapporterade pcr-positiva coviddödsfall som de ”verkliga” och att ”överdödlighetsstatistiken trollar bort 5 700 (verkliga) dödsfall”. Många avled med covid inom äldreomsorgen under 2020 något tidigare än de gjort utan covid, med en underdödlighet som följd under delar av 2021 och dessutom ökande antal döda med snarare än på grund av covid.

Överdödligheten en viss period påverkas således inte av de som ändå hade avlidit utan covid. I en ny studie som undersökt covidårens dödlighet globalt anses Finland och Danmark ha underrapporterat sina ”verkliga” coviddödsfall fem- respektive trefaldigt, och deras överdödlighetstal vara mer rättvisande. Detta skulle i så fall förklara stor del av den inomnordiska skillnaden.

Stenqvist vill jämföra våra ”verkliga” dödssiffror med våra grannländers för en rättvisande bild av våra länders olika åtgärders pandemiutfall. Men att jämföra en med tre innebär alltför hög risk för felaktig orsaksanalys. De nordiska länderna är inte tillräckligt jämförbara.

Dessutom hävdas att våra tre grannländer införde snabbare nedstängning, testning, spårning, karantän med mera. Detta stämmer ej med den globalt mest trovärdiga statistiken i Our world in data. Visserligen lättade Sverige övergående på sina restriktioner för tidigt under hösten 2020 men grovt sett hade Sverige snarare mer restriktioner än Norge den hösten.

Att säga att ”om Sverige gjort som våra grannländer under 2020–21 hade långt mer än 10 000 färre människor dött” är direkt felaktigt. Och ”i vilket anständigt land kan regering och myndigheter tillåtas att väga mer än 10 000 människors liv som mindre värdefulla än resten av befolkningens fri- och rättigheter?” är en skrämmande populistisk jämförelse.

Enligt Stenqvist behövdes utomstående expertis. Vilken då? Folkhälsomyndigheten (FHM) hade ständig kontakt med alla regioners smittskydd och regelbundet med andra europeiska länder inklusive de nordiska, samt ECDC och WHO och inte minst den engelska expertisen som stått för de vetenskapligt bästa rapporterna. Lyckligtvis verkar man däremot inte ha lyssnat på Vetenskapsforum. FHM har kontinuerligt informerat regeringen.

Den svenska modellen har inte varit ödesdiger, snarare tvärtom. Feltolkade data och ovederhäftiga slutsatser medför falsk information och tendentiös propaganda som kan innebära att vi fattar felaktiga beslut inför framtida epidemiska hot. Det måste beivras.