DN Debatt Repliker. ”Finns en blind fläck i Sveriges insatser för Ukraina”

Statsminister Ulf Kristersson (M) och EU-minister Jessika Roswall (M) skriver på DN Debatt om de viktiga insatser som regeringen gör för att bistå Ukrainas befolkning och stötta den ukrainska försvarsinsatsen. Samtidigt finns en blind fläck i de svenska insatserna; nämligen att se till att de 50 000 ukrainska flyktingar som befinner sig i Sverige kan leva ett drägligt liv.

Att hjälpa människor på plats i Ukraina är av yttersta vikt och det måste vi fortsätta med tills den sista ryska soldaten har lämnat landet. Men även flyktingarna i Sverige är en del av Ukrainas hemmafront. Vi kan bidra till att stärka den genom att säkerställa att de ukrainska flyktingarna som nu bor i Sverige har det bra. Om de får chans att lära sig språket och tjäna egna pengar som de kan skicka till familj, vänner och släktingar i Ukraina bidrar det i sin tur till att stärka landets moral och försvar.

Många ukrainska flyktingar beskriver hur öppna, hjälpsamma och välkomnande människorna som de möter i Sverige är. Samtidigt beskriver många hur bristen på avgörande samhällsnycklar som SFI och ett personnummer som fungerar med bank-id gör det omöjligt att ta sig in på arbetsmarknaden, ställa sig i en bostadskö eller godkänna betalningar.

Dagersättningen som flyktingarna tvingas leva på i brist på sysselsättning ligger långt under existensminimum och riskerar att driva människor in i skuggsamhället. Argumentet mot att inte höja den har varit att insatser ska sättas in så att ukrainarna ska kunna försörja sig själva. Men dessa insatser har alltså uteblivit och enligt en undersökning från Ukrainian Support Center har endast en tredjedel fått jobb i Sverige, trots att 72 procent har en högskoleutbildning.

Regeringen måste nu se till att spegla det svenska civilsamhällets öppenhjärtiga insatser för de ukrainska flyktingarna.

Kommuner och regioner har fått försöka täcka upp genom att själva finansiera SFI eller andra språkinsatser. Exempelvis har vi i Region Stockholm anvisat 2,1 miljoner kronor i medfinansiering till Studieförbundet Vuxenskolans projekt ”Språk för jobb”, som en del av de regionala tillväxtmedel vi har reserverat för att stötta ukrainska flyktingar i regionen. Men att ukrainska flyktingar ska kunna lära sig svenska och komma i jobb kan inte vara avhängigt enskilda regionala och lokala initiativ. Det är ett ansvar som regeringen måste ta.

Regeringen måste nu se till att spegla det svenska civilsamhällets öppenhjärtiga insatser för de ukrainska flyktingarna genom att välkomna de som har lyckats skapa sig ett tryggt liv i Sverige att stanna om de vill det.

Även om ukrainarna sedan väljer att ändå återvända har Sverige bara att vinna på att de gör det med goda svenskkunskaper och erfarenheter från ett vänligt värdland. Det kommer att underlätta för ekonomiska och sociala förbindelser våra länder emellan, vilket bidrar till tillväxt och utveckling. Goda relationer stärker inte bara Ukraina utan också Sverige och i förlängningen hela den europeiska demokratin.