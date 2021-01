DN Debatt Repliker. ”Folkhälsoarbete kräver kloka politiska beslut i en komplex värld”

Anton Lager har skrivit en välkommen replik till vår artikel om vikten av att trots coronapandemin inte sluta att prioritera folkhälsan i stort, särskilt för barn och unga, liksom allt annat förebyggande arbete som kan förebygga sjukdom och förtida död i Sverige. Hans argumentation speglar ett synsätt som även tidigare florerat i media och påverkat våra beslutsfattare. Lager tycks mena att vi har två olika typer av haverier i Sverige. Det första att den information som givits inte varit adekvat och möjliggjort kloka val, det andra en bristande tillit.

Enligt Anton Lager dör inte 2.000-3.000 personer årligen på grund av influensa utan färre än 200. I Dödsorsaksregistret anges dock influensa (J09–18), verifierad eller förmodad av ansvarig läkare, som dödsorsak i mellan 1.818-3.409 fall per år under 2000-talet, det vill säga cirka 2.000–3.000 fall per år.

En journalgranskning från Region Östergötland som undersökte covid-19-relaterade dödsfall i hemmen eller i särskilt boende våren 2020, fann att bara 15 procent kunde anses direkt orsakade av covid-19. I 70 procent av fallen var covid-19 en bidragande orsak tillsammans med underliggande skörhet och i 15 procent orsakades dödsfallet av andra sjukdomar. Skulle den siffran gälla generellt skulle 15 procent eller cirka 1.300 dödsfall av de drygt 8.700 som hittills avlidit inom en månad efter ett positivt test, direkt orsakats av covid-19. Att människoliv förkortas av orsaker som går att undvika är allvarligt, men kan, som vi påpekade, också sättas i relation till att 14.220 dödsfall år 2019 bedömdes vara relaterade till tobaksbruk, eller till de 4.350 samma år direkt orsakade av alkohol, sociala och psykologiska konsekvenser inte inräknade.

Han spekulerar i att om viruset fått ”löpa linan ut” skulle vi kunna haft 50.000 dödsfall i Sverige, vilket ju i så fall betyder att Lager ändå tror att Sveriges rekommendationer förhindrade cirka 40.000 dödsfall i eller med covid-19.

Hur svårt det är att jämföra antal dödsfall illustreras också av att flera europeiska länder tidvis inte inkluderat dödsfall i eller med covid-19 på äldreboenden i sin statistik utan endast de som avlidit på sjukhus. Till exempel ökade spanska myndigheter nyligen sitt förmodade antal covid-19-dödsfall med 70 procent, och Ryssland rapporterar en överdödlighet som är 5 gånger högre än officiellt rapporterade dödsfall i covid-19. I statistik från första halvåret 2020, ses en överdödlighet i Sverige jämfört med 2016–2019, men inte jämfört med 2015 eller med flera tidigare år under 2000-talet. Under juli-oktober hade Sverige en underdödlighet, det vill säga färre än normalt dog, vilket talar för att många som dog i våras, majoriteten över 80 år, var väldigt sköra och skulle under normala omständigheter troligen ha dött några månader senare.

Anton Lager skriver ”Frivilligheten i det svenska folkhälsoarbetet är inte hotad”, men han hade velat se kraftigare åtgärder då ”Sverige gjorde mindre än alla länder i Europa och Centralasien förutom Belarus och Turkmenistan”. Han spekulerar i att om viruset fått ”löpa linan ut” skulle vi kunna haft 50.000 dödsfall i Sverige, vilket ju i så fall betyder att Lager ändå tror att Sveriges rekommendationer förhindrade cirka 40.000 dödsfall i eller med covid-19.

Minst 15 europeiska länder med kraftiga nedstängningar har högre överdödlighet och frekvens av covid-19-dödsfall än Sverige, medan våra nordiska grannar har färre. Vad orsakerna är, och de långsiktiga konsekvenserna av olika strategier, kommer att behöva analyseras noga under kommande år. Vad vi dock redan vet är att nedstängningar av samhällen i många länder medfört oerhört allvarliga negativa effekter: Över hela världen rapporteras om kraftiga ökningar av misshandel och övergrepp av barn och kvinnor. Världsbanken, och stora FN-organ som Unicef, UNFPA, Unesco, World Food Program och WHO beräknar att de globala nedstängningarna redan kan ha orsakat över en miljon barns död och att över 100 miljoner människor drivits in i extrem fattigdom, och lika många in i svält, de flesta unga.

Över 100 miljoner barn tros också ha missat sina ordinarie vaccinationer, med risk för nya betydligt mer smittsamma och dödliga epidemier av exempelvis mässling.

Skolstängningarna som drabbat över 90 procent av världens barn har förstört livsmöjligheterna för miljontals barn som aldrig kommer tillbaka till skolan, till exempel de miljontals flickor som redan gifts bort, de tusentals flickor som utsatts för könsstympning och de miljoner oönskade graviditeter hos flickor som annars skulle varit skyddade i skolan. Dödlighet och sjuklighet i behandlingsbara sjukdomar såsom malaria, hiv, tuberkulos och cancer kan fördubblas i många länder.

Bara den ekonomiska svacka som åstadkoms av finanskrisen 2008 beräknades ha medfört cirka 260.000 extra dödsfall enbart av cancer. Över 100 miljoner barn tros också ha missat sina ordinarie vaccinationer, med risk för nya betydligt mer smittsamma och dödliga epidemier av exempelvis mässling. Även i vårt land, trots att vi aldrig helt stängt ner, är det troligt att psykisk ohälsa, våld i hemmen, ökad ensamhet och stillasittande, försenade cancerdiagnoser och ökad arbetslöshet kommer att kräva stora folkhälsoinsatser. Om bara en bråkdel av de hundratals miljarder som nu satsats på covid-19 också satsas på forskning och andra folkhälsoinsatser kan vi rädda miljontals liv.

Vi vidhåller att den dagliga rapporteringen av antalet döda i covid-19, men inte av det betydligt större antal som dagligen avlider av andra orsaker, riskerar att ge människor en alltför smal bild av verkligheten både här hemma och globalt sett, där även Sverige har ett ansvar. Risken finns också att man missar att vidta de nödvändiga åtgärder som behövs för att minska de indirekta konsekvenserna av pandemin därför att våra beslutsfattare, liksom deras väljare, inte får fullständig information om vad som pågår.

Det är illa nog att ny forskning visar att demokratin i ett stort antal länder har åsidosatts, och att samhällen destabiliserats under pandemin.

Vi anser att regeringen och lokala smittskyddsläkare bör vara extremt restriktiva med att ta till åtgärder som enligt Folkhälsomyndigheten förväntas ha marginell effekt på smittspridningen såsom att stänga ner skolor och idrottsverksamhet för barn. De kraftfulla tvångsåtgärder som en partiell nedstängning av samhället innebär, måste övervägas mycket noga, vara logiska, upplevas berättigade och legitima, och ha tydligt positiva effekter som överstiger de negativa konsekvenserna, vara så kortvariga som möjligt, vara värdefulla för folkhälsan inklusive sjukvården i stort, och under inga omständigheter införas av politiska skäl för att visa handlingskraft. Det är illa nog att ny forskning visar att demokratin i ett stort antal länder har åsidosatts, och att samhällen destabiliserats under pandemin.

Folkhälsoarbete kräver kloka politiska beslut i en komplex värld, och ibland krävs restriktiva åtgärder exempelvis för att säkerställa att sjukvården klarar av sitt uppdrag. Men steget är stort mellan Sveriges systembolag och cannabisförbud, som Lager använder som exempel, till att införa utegångsförbud, stänga skolor eller förbjuda äldre människor att träffa sin livspartner eller se sina barnbarn en sista gång när livet är på väg att ta slut.