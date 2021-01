DN Debatt Repliker. ”För lite och för sent förklarar de svenska dödstalen”

Anders Björkman är en erfaren infektionsprofessor som har rätt när han kritiserar den hårda tonen i den svenska Covid-debatten. Hans försvar av Folkhälsomyndigheten (Fohm) har jag emellertid följande invändningar mot:

● Utveckling av dödlighet. Björkman använder samma metod som i en rapport från folkhälsomyndigheten CDC i USA i januari 2021. CDC-rapporten har diskuterats ingående i bland annat DN men nämns inte av Björkman.

Man undersökte hur många av nio olika smittskyddande åtgärder som 37 europeiska länder infört. Den nationella epidemins början definierades som när antalet döda per dag nått 0,02 personer per 100.000 personer (tröskelvärde), det vill säga för Sveriges del 2 döda per dag. Faktarutan nedan visar att Sverige nådde detta tröskelvärde 1–2 veckor före övriga nordiska länder och att smittskyddet i Sverige då var mycket mindre förberett än i resten av Norden.

Fakta. Mortalitetströskel Mortalitetströskeln definieras som 0,02 dödsfall per dag och 100.000 invånare. Antal åtgärder för bättre smittskydd när tröskeln uppnåddes Sverige (12 mars): 2 av 9. Island (17 mars): 4 av 9 Norge (23 mars): 6 av 9 Finland (26 mars): 6 av 9 Danmark (18 mars): 8 av 9 För Sverige uppnåddes alltså tröskeln den 12 mars och då var åtgärder för smittskydd markant färre än i övriga nordiska länder. Visa mer

Fohm försvarade detta med att man skulle vänta med drastiska åtgärder tills läget var verkligt allvarligt för att få följsamhet i befolkningen. Erfarenheten från Norden och resten av Europa visar att det var fel: de länder som reagerat snabbt och drastiskt (till exempel Norge, Finland, Danmark) räddade många liv.

CDC-studien har som alla studier svagheter, främst att det saknas data om hur väl bestämmelser efterlevdes och hur stor roll frivilliga smittskyddsåtgärder och munskydd spelade. Sveriges rekommendationer var emellertid klart mindre omfattande än grannländernas tvingande beslut och registrering av resor etcetera tyder på att svenskar skötte smittskydd mycket sämre än grannarna.

Enligt CDC-rapporten skulle Sverige troligen kunnat spara omkring 2.500 dödsfall första halvåret 2020 om man gjort som sina nordiska grannar. Att vifta bort rapporten som generaldirektör Johan Carlson (”en väldigt egendomlig historia”, DN 23/1) och statsepidemiolog Anders Tegnell (”Det ger en helt felaktig bild av Sverige”, DN 19/1) är oseriöst.

● Munskydd. ”I USA som har haft munskydd som huvudtema har flera stater haft de globalt sett värsta epidemierna” skriver Björkman. Jag har redogjort för tre olika, välgjorda, ekologiska studier av munskydd i USA i Läkartidningen och DN insändare. Jag har inte hittat några studier som motsäger de tre studierna. Slutsatsen är oundviklig: munskydd minskar kraftfullt smittorisken för både munskyddsbärarna och omgivningen. Vetenskapsakademien har kommit till samma slutsats. Munskydden gör också att människor bättre håller avstånden, tvärtemot vad Fohm säger.

● Jämförelse med Norge. ”Basala väsentliga insatser tidigt i epidemin är viktiga – detta skedde snabbt och samtidigt i Sverige och Norge” enligt Björkman som här gör en missbedömning: Sverige och Norge vidtog visserligen smittskyddsåtgärder samma datum men då var pandemins utveckling ungefär två veckor före i Sverige (se faktarutan ovan och diagram i den här artikeln). En eller två veckors fördröjning kan vara ödesdiger i pandemier.

”I Norge har man 30 procent fler fritidsstugor (”hytten”) där man kanske hellre tillbringar helgerna än på middagar eller nöjen” skriver Björkman men när Covid-19 var värst så fick inte norrmännen använda sina stugor.

Fohm är en förstklassig institution som hjälpt mig och mina patienter under decennier men när det gäller Covid-19 har Fohm:s strategi misslyckats allvarligt. Åtgärderna var för små och för sena. Fohm måste erkänna misslyckandet men också få erkännande för de åtgärder som var kloka, som att i huvudsakligen hålla grundskolor öppna. Nu bör man rekommendera munskydd på alla över 16 år i offentliga lokaler och kollektivtrafik och stänga restauranger hela kvällen.