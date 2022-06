DN Debatt. ”Förenkla utbetalningen av bostadstillägg till pensionärer”

Under våren har de politiska partierna lagt fram flera förslag för att höja pensionerna, i synnerhet för äldre med låga inkomster. Samtidigt har Pensionsmyndigheten stora problem med handläggningen av bostadstillägget, som går till pensionärer med svag ekonomi.

Många som söker bostadstillägg får vänta länge på sina pengar. Väntetiden var i genomsnitt över tre månader i fjol.

Det tar också lång tid för Pensionsmyndigheten att ta hand om de ändringar som pensionärer anmäler och som kan påverka bostadstillägget. Tidigare uppföljningar tyder på att många får fel belopp utbetalda. Pensionärer som har fått för mycket bostadstillägg utbetalt riskerar att få återbetalningskrav.

Sena utbetalningar och framtida återbetalningskrav kan ställa till stora problem för pensionärer med dålig ekonomi. Problemen med bostads­tillägget har funnits länge och vissa har blivit värre de senaste åren. Handläggningstiderna för ansökningar och ändringsanmälningar har ökat kraftigt sedan mitten av 2010-talet.

Vår granskning visar att Pensionsmyndigheten vidtagit flera åtgärder för att lösa problemen. De senaste åren har myndigheten utvecklat ett nytt it-system och ett nytt arbetssätt för handläggare som arbetar med bostadstillägget.

Vi bedömer att det nya it-systemet ökar förutsättningarna för snabba och korrekta beslut genom att olika uppgifter om de sökande hämtas in automatiskt. Det kan också underlätta för pensionärerna och effektivisera Pensionsmyndighetens handläggning.

Men systemet hade stora inkörningsproblem som bidrog till att mängden oavslutade ärenden ökade. Pensionsmyndighetens egna utvärderingar pekar också mot att myndigheten överskattat effektivitetsvinsterna med det nya it-systemet.

Det nya arbetssätt som Pensionsmyndigheten har utvecklat, ”Agera direkt”, är främst inriktat på inkommande telefonsamtal. Målet är att de pensionärer som ringer till myndigheten ska få hjälp så snabbt som möjligt.

Pensionärer som ringer och vill ansöka om bostadstillägg får vägledning via telefon och deras ansökningar behandlas sedan med förtur. När pensionärer som redan har skickat in en ansökan ringer försöker handläggaren komplettera de uppgifter som behövs via telefon och fatta beslut om ansökan så snart som möjligt.

Detta arbetssätt kan ha positiva effekter. Pensionsmyndighetens analyser visar att många pensionärer har svårt att förstå hur bostadstillägget fungerar och vilka uppgifter de behöver lämna. Ett personligt samtal kan hjälpa dem att förstå och att göra rätt.

Men vi ser också problem och risker med arbetssättet. Det är oklart hur det påverkar tidsåtgången i handläggningen och om de uppgifter som pensionärerna lämnar via telefon är korrekta. Det är också problematiskt om det i praktiken krävs att pensionärer kontaktar myndigheten för att de ska få sina ärenden handlagda i rimlig tid.

Vi anser därför att Pensionsmyndigheten behöver utvärdera arbetssättet ”Agera direkt” för att bedöma om det är en effektiv och rättssäker användning av myndighetens resurser. Det är särskilt viktigt att Pensionsmyndigheten i ett läge där de ligger efter med handläggningen vet vilka konsekvenserna blir när de inför ett nytt arbetssätt på så bred front som de har gjort i det här fallet.

I dag har Pensionsmyndigheten en stor mängd oavslutade ärenden om ansökningar, ändringanmälningar och återkrav av bostadstillägg. Den stora mängden oavslutade ärenden skapar följdproblem som gör det svårt att få handläggningen att fungera på ett bra sätt.

Därför behöver myndigheten avsätta mer resurser för att komma i kapp med handläggningen. Vi har inte granskat hela Pensionsmyndighetens verksamhet så vi vet inte om ytterligare resurser kan tillföras genom omprioriteringar inom myndigheten eller om regeringen bör tillföra resurser.

Mer långsiktiga resurstillskott kan också komma att behövas för att undvika att problem i handläggningen kommer tillbaka. Pensionsmyndigheten behöver utvärdera arbetssätt och prioriteringar inom handläggningen av bostadstillägg och föra en dialog med regeringen om myndigheten ser behov av ett mer långsiktigt resurstillskott.

Trots de åtgärder som Pensionsmyndigheten vidtagit genom åren finns det fortfarande stora problem i handläggningen. En grundorsak till problemen är att bostadstillägget är en komplex förmån, som är utredningskrävande och svårhanterlig för pensionärer.

De som ansöker om bostadstillägg behöver lämna detaljerade uppgifter om sina inkomster och tillgångar, om hur de bor och om vilka bostadskostnader de har. De flesta ansökningar som myndigheten får in är ofullständiga och behöver kompletteras. De pensionärer som får bostadstillägg är sedan skyldiga att varje år, så länge de lever, anmäla till Pensionsmyndigheten om några förhållanden som kan påverka deras bostadstillägg förändras.

Många pensionärer anmäler inte ändrade förhållanden som de borde göra. De stora svårigheterna att få in korrekta uppgifter gör det svårt att få bostadstillägget att fungera på ett bra sätt.

Regeringen bör utreda möjligheten att förändra regelverket för bostads­tillägget, eller mer allmänt för pensionssystemets grundskydd, i syfte att förenkla handläggningen. Regeländringar skulle kunna förenkla uppgiftsinhämtning eller andra delar av handläggningen inom ramen för den nuvarande utformningen av bostads­tillägget. Men det är också tänkbart att utforma regelverket så att en större del av grundskyddet baseras på kända uppgifter om inkomst och betalas ut automatiskt.

I dag ser vi flera politiska förslag och åtgärder för att stärka pensionärernas ekonomi. För att sådana förslag och åtgärder ska ge effekt behöver Pensionsmyndighetens handläggning av olika pensionsförmåner fungera på ett bra sätt.

Mot den bakgrunden är det mycket olyckligt att en förmån som särskilt riktas till pensionärer med låga inkomster fungerar så dåligt som bostadstillägget gör i dag. Eftersom en stor majoritet av de som får bostadstillägg är kvinnor är en effektiv handläggning av bostads­tillägget också en viktig jämställdhetsfråga.

Pensionsmyndigheten och regeringen behöver tillsammans säkerställa att bostadstillägget ger rätt pengar i rätt tid och därmed en ökad trygghet för pensionärer med svag ekonomi.