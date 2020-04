Konsekvenserna av coronapandemin blir allt tydligare. Påfrestningarna på företagen är stora – produktion och sysselsättning faller i en aldrig tidigare skådad hastighet. Riksbanken har därför beslutat om kraftfulla åtgärder. Vi kommer att fortsätta att göra vad som krävs för att mildra effekterna av coronapandemin på svensk ekonomi.

De åtgärder vi nu vidtar har stöd i nuvarande riksbankslag. Den har fungerat väl för att bedriva centralbanksverksamhet under vitt skilda förhållanden. Men nu finns ett förslag till en ny riksbankslag som, om det skulle antas av riksdagen, skulle begränsa Riksbankens möjligheter att agera kraftfullt vid en ekonomisk kris.

Lagförslaget skulle begränsa den penningpolitiska verktygslådan och leda till oklarheter om vad Riksbanken får göra. Förslaget medför att det kommer att ta längre tid för Riksbanken att agera. Tid är en bristvara i kristider. Om en centralbank inte kan arbeta snabbt ökar risken för förlorade jobb, företagskonkurser och för en allmänt sämre ekonomisk utveckling – något vi belyser i detalj i det remissvar som vi nu har skickat in till regeringen.

Vi skulle inte ha kunnat genomföra det nyligen beslutade programmet för företagsutlåning via banker på upp till 500 miljarder kronor där Riksbanken medverkar till att stödja livskraftiga företag. Denna typ av program används flitigt av många centralbanker i vår omvärld.

Riksbanksutredningens förslag går ut på att särskilja och dra en gräns mellan Riksbankens två huvudsakliga uppdrag – penningpolitik och finansiell stabilitet. Man vill på så sätt dela upp Riksbankens verktygslåda i olika delar och i detalj reglera vilket verktyg som ska användas när, var och hur. Vi menar att detta är feltänkt. Penningpolitik och finansiell stabilitetspolitik är sammanlänkade.

De åtgärder som vidtogs under den globala finanskrisen 2008–2010 och som nu vidtas i spåren av coronapandemin syftar till att stabilisera såväl det finansiella systemet som att uppfylla penningpolitikens mål – det senare i form av en stabil utveckling av produktion, sysselsättning och inflation. Om det finansiella systemet inte fungerar kommer förändringar av räntan inte att få något genomslag på resten av ekonomin. Och omvänt, om sysselsättning, produktion och inflation är i kraftig obalans kommer detta att få allvarliga återverkningar också på det finansiella systemet.

Utöver gränsdragningen mellan Riksbankens olika verksamheter skulle den penningpolitiska verktygslådan begränsas även på andra sätt. Vi skulle inte ha kunnat genomföra det nyligen beslutade programmet för företagsutlåning via banker på upp till 500 miljarder kronor där Riksbanken medverkar till att stödja livskraftiga företag. Det förtjänar att påpekas att denna typ av program används flitigt av många centralbanker i vår omvärld.

Riksbanken är riksdagens myndighet. Det bör ligga i de folkvaldas intresse att dess myndighet kan sätta in kraftfulla åtgärder snabbt när samhällsekonomin som mest behöver det.

Till detta kommer att Riksbanken bara skulle få köpa andra värdepapper än statsobligationer om det råder så kallade ”synnerliga skäl”, ett villkor som inte närmare definieras av utredningen. Viktiga delar i det program om köp av värdepapper på upp till 300 miljarder kronor som direktionen nyligen har beslutat om skulle därför också kunna ifrågasättas. Riksbanken skulle inte heller kunna utöka valutareserven om den skulle behöva låna ut amerikanska dollar eller någon annan viktig valuta i penningpolitiskt syfte. Att i lag begränsa Riksbankens möjligheter att bestämma över och använda hela sin balansräkning för att klara sina uppdrag ger inte den beslutskraftiga och starka centralbank som Sverige behöver.

Riksbanksutredningen föreslår också en ny modell för hur Riksbankens eget kapital ska bestämmas. Utredningen föreslår bland annat ett tak för hur stort detta får vara. Men hur stort eget kapital en centralbank behöver för att kunna finansiera sin egen verksamhet beror på faktorer som kan ändras snabbt, såsom efterfrågan på kontanter i ekonomin, ränteläget och vilka tillgångar och skulder centralbanken håller på sin balansräkning.

Riksbankens balansräkning är en spegelbild av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och Riksbankens bidrag till densamma. Dåliga tider sammanfaller vanligtvis med perioder förknippade med hög risk i ekonomin i kombination med låg ekonomisk aktivitet. För att lindra skadeverkningarna av sådana perioder är det nödvändigt att Riksbanken tar på sig risk som andra inte vill eller kan bära. Och då är det nödvändigt att Riksbanken i utgångs­läget har ett eget kapital som tål att risk tas över på just det sättet. Riksbanken har under sin över 350-åriga historia aldrig behövt gå till sin huvudman riksdagen för att be om mer pengar för att täcka sina kostnader eller risker på balansräkningen.

Sammantaget gör lagförslaget det svårt för Riksbanken att snabbt, flexibelt och effektivt sätta in åtgärder när så behövs och därmed ökar riskerna för svensk ekonomi. Ambitionen att modernisera och förtydliga riksbankslagen uppfylls inte. I stället för att försöka detaljreglera Riksbanken och öronmärka dess verktyg för olika ändamål bör lagen vara mer principiell. Låt Riksbanken använda sin verktygslåda och balansräkning på det sätt som är mest effektivt och till nytta för svensk samhällsekonomi.

