DN Debatt Repliker. ”Förslagen om nya klimatmål är ingen ambitionshöjning”

Jessica Polfjärd lyckas i sitt förslag med konststycket att ta åt sig äran för andras gamla förslag, samtidigt som hon får det att framstå som nytt. Förslaget om 40 procent minskade utsläpp inom de sektorer som lagstiftningen omfattar är inte Polfjärds. Det är kommissionens ursprungsförslag. Dessutom föreslår hon ytterligare kryphål i lagstiftningen vilket innebär att målet om 40 procent minskade utsläpp i realiteten är betydligt lägre.

Just nu värms jorden upp i en rasande takt. Runt 0,2 grader per årtionde, och det kommer att accelerera så länge vi fortsätter att släppa ut växthusgaser. Torka, naturkatastrofer, klimatflyktingar och missväxt blir redan allt vanligare, och kommer att bli betydligt allvarligare när 1,5 grader passeras under nästa årtionde. FN:s klimatpanel visar dessutom att 2020-talet är det avgörande årtiondet för klimatet, så tiden är knapp.

Tyvärr innebär inte Polfjärds förslag en ambitionshöjning. Varken för Sverige, eller EU. Det enda hon gör är att lägga fram kommissionens förslag som bara anpassar redan gällande lagstiftning till en otillräcklig klimatlag EU redan antagit. Visserligen ska Sveriges utsläpp för sektorerna minska med 50 procent. Men det är inte ett ambitiöst mål, då det är betydligt lägre än Sveriges egna mål på 59 procent.

Polfjärd har några bra förslag i sitt utkast. Vi gröna har länge kämpat för att missade klimatåtaganden ska få tydliga konsekvenser. Det är välkommet att Polfjärd har gått oss till mötes.

Vi gröna kräver att ambitionen skruvas upp till 55 procent minskade utsläpp, vilket behövs för att vara i linje med Parisavtalets mål

Jag och den gröna gruppen i EU-parlamentet har några tydliga krav på Jessica Polfjärd. Som förhandlare i jordbruks- och transportutskottet kräver jag:

● Höj klimatambitionen på riktigt. Enligt Jessica Polfjärd och EU-kommissionens förslag ska utsläppen inom lagstiftningen minska med 40 procent till 2030. Det är alldeles för lite. Vi gröna kräver att ambitionen skruvas upp till 55 procent minskade utsläpp, vilket behövs för att vara i linje med Parisavtalets mål.

● Ingen ska slippa undan. Hittills har många sektorer, däribland jordbruket och transportsektorn, fått gräddfiler i klimatarbetet. EU behöver tydliga mål för minskade utsläpp inom alla sektorer så att alla delar av samhället bidrar till omställningen. Om målen inte uppnås, måste det ha tydliga konsekvenser.

● Täpp igen kryphålen. Trots att Jessica Polfjärd påstår att hon vill täppa till kryphålen, väljer hon att ha kvar de värsta, de som sänker utsläppsmålen för sektorerna som omfattas av lagstiftningen ytterligare. Bland annat vill hon göra det möjligt för länder att avstå från att minska utsläpp, om de istället lovar att städa upp efter sig. De som hittills inte har tagit sitt ansvar i klimatomställningen får alltså en möjlighet att kunna fortsätta smita undan ansvar. Det håller inte.

Nu inleds förhandlingarna med de andra grupperna. Jag förutsätter att Jessica Polfjärd kommer att ta hänsyn till Miljöpartiets och den gröna gruppens krav och att hon precis som jag, alltid utgår från klimatvetenskapen i det ansvar hon har under de kommande förhandlingarna.