DN Debatt Repliker. ”Förvånar mig att ingenjörer inte ser historiska mönster”

I en artikel på DN Debatt hävdar jag att kärnkraften, till följd av klimatförändringarna, blir allt mindre planerbar. Nio civilingenjörer med expertis inom kärnteknik menar i en replik att detta är en ”missuppfattning”.

Låt mig först instämma i att kärnkraften, globalt och i Sverige, har en generellt hög tillförlitlighet. Och vi bör alla visa stor respekt för de ingenjörer och tekniker som upprätthåller kärnkraftens säkerhet och drift – liksom för tidigare generationer kärnkraftsbyggare som för ett halvsekel sedan konstruerade de kärnkraftverk vi nu förlitar oss på.

Men tiderna förändras. Det förvånar mig att de nio ingenjörerna inte förmår – eller inte vill – se det historiska mönster som är entydigt: de oplanerade produktionsbortfallen blir allt fler. I kärnkraftens ungdom och ända in på 1990-talet var det ytterst ovanligt att väderhändelser påverkade kärnkraftverk. Numera tvingas världens reaktorer, enligt en artikel i Nature Energy som jag refererade till i min debattartikel, till oplanerade avbrott cirka 1 000 gånger per år, varav nära 700 av orsaker som kan kopplas till klimatförändringarna. På två decennier har antalet bortfall per reaktor blivit nästan åtta gånger fler.

Fransk kärnkraft går på knäna i sommar. Ändå menar civilingenjörerna att allt är frid och fröjd, eftersom kärnkraften har ”den överlägset högsta kapacitetsfaktorn”. Problemet med ”kapacitetsfaktorn” är att den räknas som ett årsgenomsnitt. Den säger ingenting om den osäkerhet som råder i ett visst ögonblick ifråga om huruvida en specifik reaktor kommer vara i drift.

Denna osäkerhet kan ibland vara försumbar, men ibland mycket påtaglig, som på kontinenten denna sommar. Hotet om produktionsbortfall har tvingat franska regeringen att utfärda speciella miljötillstånd till drabbade kärnkraftverk för att Frankrike skall klara elförsörjningen. Det är en föga avundsvärd situation.

När orkansäsongen nu börjar i USA har kärnkraftsoperatörer där svårt att planera för när de kommer att kunna ha reaktorerna i bruk. Oplanerade nedstängningar kommer sannolikt dyka upp i nyhetsflödet under kommande veckor.

Sverige är i ett geografiskt bättre läge. Men till och med här ser vi hur klimatförändringarna påverkar kärnkraften. Ringhals 2 fick som bekant stänga ned helt sommaren 2018, och det är inget otänkbart scenario att en extrem värmebölja i framtiden kan tvinga samtliga svenska kvarvarande reaktorer till nedstängning – samtidigt.

Civilingenjörerna beskriver ”optimeringen av kylkedjan” som ”en ekonomisk fråga och det är inget problem att anpassa för högre temperaturer.” Det är att kraftigt underskatta komplexiteten och kostnaderna. 2006 tvingade Miljödomstolen Oskarshamnsverket att, i samband med planerade effekthöjningar, bygga ett nytt kylvattenintag för att komma åt kallare havsvatten.

Det blev en enorm kostnad för ägaren OKG, som i ett överklagande försökte skjuta upp ombyggnationen just genom att hänvisa till det komplexa i projektet. Det är med andra ord en myt att det skulle vara ”lätt” eller ”billigt” att fysiskt anpassa kärnkraften till ett varmare klimat.

Civilingenjörerna påpekar att svenska kärnkraftverk nyligen har infört så kallad oberoende härdkylning. Det är en investering som historiskt har sin upprinnelse i de stresstester som genomfördes efter Fukushimaolyckan 2011. Detta extra system syftar till att förhindra allvarliga kärnkraftsolyckor, men är mig veterligen inte tänkt att tas i bruk under värmeböljor och liknande. Det stärker kärnsäkerheten, men minskar inte osäkerheten vad gäller oplanerade produktionsbortfall.