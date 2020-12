DN Debatt Repliker. ”Frivilligheten är inte och har aldrig varit hotad”

Frivilligheten i det svenska folkhälsoarbetet är inte hotad. Svenskt folkhälsoarbete är från början inte särskilt frivilligt i internationell jämförelse med exempelvis vårt statliga alkoholmonopol eller cannabis som här bara blir mer och mer olaglig. Att hålla skolorna öppna under pandemin har varit unikt – och det innebär ju att skolplikten gällt, även om vissa kommuner medgivit att oroliga hållit barnen hemma ändå.

Om de rop på tuffare tag som författarna hör finns, så kan de nog i stället vara ett svar på de haverier som har inträffat i de två andra domäner som artikeln berör: i möjligheterna till kloka val samt, fruktar jag, i tilliten. Kloka val förutsätter adekvat information. Och här går tyvärr även artikelförfattarna bet.

Nej, det dör inte tusentals på grund av säsongsinfluensa i vanliga fall. De senaste tjugo åren har det dött färre än 200 i genomsnitt årligen. Och nej, viruset drabbar inte på ett särskilt avvikande sätt äldre. Med undantag från att barn, egentligen särskilt nyfödda, är relativt förskonade, så har viruset samma åldersprofil som dödlighet alltid har.

Överdödligheten följer covid-19-dödligheten och om viruset skulle få löpa linan ut och infektera de 70 procent som kan krävas innan spridningen avtar av sig själv så blir resultatet med vår ålderspyramid omkring 50.000 döda och säg 30.000 i respirator. Skulle även rapporter om det ge den ”alltför smala bild av verkligheten” som debattörerna verkar oroar sig för? Ställde vi som artikelförfattarna detta i relation till alla som dött under hela 2000-talet, så skulle inte ens en sådan katastrof sticka ut särskilt. Men det hindrar inte att det skulle vara just en katastrof.

De kloka valen debattörerna vill se kräver att experter kommunicerar rätt information. Under den första vågen gjorde Sverige mindre än alla länder i Europa och Centralasien utom Belarus och Turkmenistan. Metainformationen blev att vi experter inte tyckte att det här viruset var så mycket att tjafsa om. Man möjliggör inte kloka val så. Vi tillhör också de som har satt in insatserna senast i förhållande till smittan. I de fall metainformationen rättats till (”ojdå, det var visst lite allvarligare ändå”) har det alltså gjorts för sent.

Tillit kräver vidare mer än förtroende för skärpan i analyserna: det krävs förtröstan om att besluten bygger på schysta värderingar. Sådan tillit bygger vi inte när vi kollektivt försöker flytta över ansvaret till de som tagit de största smällarna av att vi (i allmänhet och vi folkhälsoexperter och folkhälsoarbetare i synnerhet) inte lyckats hålla nere den allmänna smittspridningen: nämligen äldreomsorgen (som om det fanns på kartan att vi skulle kunna låta ett smittsamt virus härja fritt i samhället utan att det skulle drabba de mest sårbara) och de socioekonomiskt utsatta grupperna (som alltid tar alla folkhälsosmällar), i det här fallet födda utanför Europa. Tyvärr riskerar artikeln bidra till det.

Vill debattörerna förebygga rop på tuffare tag så bör de hjälpa till med att möjliggöra kloka val genom att skärpa upp vad de kommunicerar samt värna den empati och prestigelöshet som inte bara brukar dominera i den svenska förvaltningsapparaten, utan också bygger tillit.