Fakta. UNRWA

• UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar kom till 1949 sedan närmare en miljon palestinska araber förlorat hem och försörjning i Palestinakriget.

• UNRWA svarar för humanitär hjälp, utbildning, hälsovård och äldreomsorg för dessa flyktingar och deras familjer under förutsättning att de bott i Jordanien, Libanon, Syrien eller i de sedan 1967 av Israel ockuperade områdena Gaza och Västbanken.

• I juni 2009 var antalet flyktingar enligt UNRWA 4,7 miljoner, varav 29 procent i flyktingläger.

Källa: Nationalencyklopedin