DN Debatt Repliker. ”Garantitillägget är mer träffsäkert för pensionärerna”

PRO tycker att det är glädjande att pensionerna äntligen har blivit en viktig valfråga. Många nyblivna pensionärer får i dag ut mindre än hälften av den lön de tidigare haft i inkomstpension. Den genomsnittliga allmänna pensionen för kvinnor är omkring 12 600 kronor före skatt och för män ett par tusen kronor högre. Det är inga höga pensioner, även om man lägger på tjänstepension och oavsett om Finanspolitiska rådet menar att pensionärernas ekonomi relativt sett aldrig har varit bättre.

För en femtedel av svenskarna kan pensionsfrågan avgöra vilket parti de kommer att rösta på, enligt en Sifoundersökning gjord på uppdrag av PRO från september förra året. Men pensionsdebatten kan vara svår att sätta sig in i för väljarna. Låt oss därför reda ut vissa saker.

Garantitillägget från S, V och MP är ett förslag på ny förmån som innebär 1 000 kronor extra i plånboken för en halv miljon pensionärer, men beloppet kommer att variera för den miljon personer som omfattas. De med inkomstpension upp till cirka 11 800 kronor i månaden får det högsta beloppet. Därefter fasas tillägget ut för pensionärer med inkomster upp till cirka 14 300 kronor i månaden. Om tillägget blir verklighet kommer det betalas ut från och med augusti i år och du betalar ingen skatt på beloppet.

Den höjda garantipensionen från M, SD, KD och L är ett förslag om höjning med 600 kronor per månad, för alla med en allmän pension under 14 000 kronor per månad. Till detta kommer en höjning av bostadstillägget med 350 kronor för ensamboende och 175 kronor för sammanboende. Förslaget är tänkt att införas från oktober 2022 och du betalar skatt på garantipensionen, men inte bostadstillägget. Bostadstillägg måste du ansöka om.

PRO välkomnar att alla partier nu ser behovet av att förbättra pensionärers ekonomi. Vi har tagit ställning för garantitillägget som ger en rejäl höjning av inkomsterna för dem som har det sämst ställt, oftast kvinnor. Också med förslaget från M, SD, KD och L förbättras ekonomin för de sämst ställda, men garantitillägget är mer träffsäkert och hjälper snabbast flest pensionärer mot skenande matpriser, höjd inflation och ökade levnadskostnader.

Men på sikt krävs fler åtgärder för att stärka pensionssystemet. Förslaget om en gas i pensionssystemet är viktigt. I dag finns endast en broms, som innebär att pensionärerna får sänkta pensioner när utvecklingen i pensionsfonderna är negativ. Därför vore det rimligt att även införa en gas, så att pensionärerna också får utdelning när fonderna pekar uppåt.

Därtill bör avgifterna till pensionssystemet höjas från dagens 17,21 till 18,5 procent. En sådan höjning kan ge höjda pensioner med 6,6 procent, enligt Pensionsmyndigheten, vilket är att föredra framför ytterligare skattesänkningar.

Om politikerna på allvar vill göra livet bättre för pensionärerna så är det upp till bevis, både nu och efter valet.