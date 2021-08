DN Debatt Repliker. ”Ge privata skogsägare ersättning för att låta skogarna växa längre och därmed lagra kol”

Klimatexperten Magnus Nilsson föreslår på DN Debatt att svensk klimatpolitik uppdateras. Han menar att nya tydliga mål nu måste sättas för ökad kolinlagring. Men han glömmer att det även finns landsbygdspolitiska skäl för sådana mål. Landsbygden kan här bidra enormt.

Klimathotet är akut och omedelbart. Alltså behöver vi åtgärder som är omedelbara. Självfallet är det viktigt att snabbt minska all fossil användning. Men därutöver handlar det om att lagra in kol från atmosfären. Och då är Sverige gynnat av sina stora skogar. Det växer otroliga många träd i Sverige. Nämligen 87 miljarder stycken. Alla träd lagrar kol. Den absolut snabbaste och kraftfullaste klimatåtgärden Sverige kan göra är att senarelägga en del skogsavverkningar och i stället låta träden lagra än mera kol.

Det är rimligt att samhället ersätter landets 316 000 privata skogsägare för att sköta sina skogar med ökat fokus på kollagring. Det skulle ge hissnande klimatnytta. Enklast sker det genom skonsammare gallringar och att skogsägaren låter skogen växa ett antal år efter den punkt när de enligt skogsvårdslagen får avverkas.

För sådana åtgärder bör skogsägare ersättas med exempelvis 500 kronor per nytt lagrat ton kol och år. Det är betydligt billigare än så kallad bio-CCS som beräknas kosta 2 000 kronor per ton och är en teknik som inte ens är färdigutvecklad i dag. Men de svenska träden finns och växer just nu, så här sommartid, med hela 53 000 kubikmeter nytt virke per timme. Det mesta av detta är kol.

I Sverige finns en lag om i vilken ålder träd får avverkas. Mitt förslag är att landets privata skogsägare ersätts för varje år de överhåller skogen växande på rot i stället för att slutavverka skogen vid lägsta möjliga ålder. Det är en enkel och begriplig ersättningsmodell. Det enda som behövs är en skogsbruksplan.

Skogsdebatter handlar ofta om slutavverkningar, det vill säga när alla träd avverkas. Men ur klimatsynpunkt finns det även anledning att ifrågasätta och diskutera gallringarna, när skogsbruket försöker avverka bort ”sämre” träd för att gynna de bättre. Det är i teorin vettigt, men ofta väljer man alldeles för hårda uttag, med både för breda och för täta körvägar i vilka träd alla träd avverkas. Att avverka hårt i unga skogar när träden växer som bäst är inte klimatsmart.

Sammantaget behöver vi skogsägare både skapa klimattåligare skogar och flytta fram avverkningarna. Det skulle skapa en enorm klimatnytta som samhället bör premieras ekonomiskt. Då får svensk landsbygd en ny affär och inkomstkälla, vilket sannerligen behövs. Som tack får samhället en stor klimatnytta.