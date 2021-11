DN Debatt. ”Gör a-kasseavgiften avdragsgill så att fler går med”

A-kassan är en av våra viktigaste trygghetsförsäkringar. Under coronakrisen skyddade den tillfälligt förstärkta arbetslöshetsförsäkringen mångas inkomster och bidrog till att hålla uppe konsumtion och skatteintäkter. Om det inte vore för detta hade pandemins ekonomiska konsekvenser varit betydligt mer omfattande och långvariga för såväl enskilda människor som samhället i stort.

Arbetslöshetsförsäkringen kan även få stor betydelse för regeringsbildningen efter valet nästa år – oavsett partikonstellation. När vi nu går mot ett postpandemiskt läge på arbetsmarknaden kräver partier till höger att a-kassan åter ska stramas åt. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och de fackliga organisationerna vill i stället behålla de tillfälliga, mer generösa, reglerna. Miljöpartiet vill göra a-kassan obligatorisk (DN Debatt 14/10) och det vill även Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Men det största riksdagspartiet, Socialdemokraterna, har ännu inte tydligt redovisat vilken a-kassa man vill gå till val på. På partiets kongress som inleds den 3 november har flera motioner lagts om att stärka a-kassan. I partistyrelsens utlåtande finns skrivningar som går i rätt riktning, men på viktiga punkter uttrycker den sig vagt.

Bland annat skriver partistyrelsen att ”en god ersättningsnivå kommer att fortsätta vara en prioritering” utan att nämna hur många kronor den nivån ska ligga på. Socialdemokraterna bör ge tydligare besked i en så avgörande fråga för landets löntagare.

Arbetslöshetsförsäkringen bör inte återställas till den ordning som gällde före pandemin. Men att behålla det tillfälliga regelverk som nu gäller är inte heller tillfredsställande. I dag presenterar därför tankesmedjan Arena Idé en rapport om hur arbetslöshetsförsäkringen bör utformas.

Den nuvarande försäkringen skapades för en arbetsmarknad där de flesta hade fast anställning, behöll samma arbetsgivare under hela arbetslivet och var medlem i facket. Numera är det många som har tillfälliga anställningar hos flera olika arbetsgivare. En del jobbar som egenföretagare eller varvar anställningar med uppdrag. Inkomsterna stiger för stora grupper. Anslutningen till facket har sjunkit. Allt detta gör att den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen inte längre är ändamålsenlig.

Dessutom har arbetsmarknaden blivit alltmer tudelad. Det gäller även arbetslösheten. Långtidsarbetslösheten ökar kraftigt samtidigt som andra arbetstagare blir arbetslösa en kortare tid på grund av att företag dragit ned på antalet anställda. Men långtidsarbetslösheten har mycket lite med a-kassan att göra, utan beror främst på bristande utbildning och kompetens hos allt fler.

Däremot är begränsade arbetslöshetsperioder precis det arbetslöshetsförsäkringen ska hantera effekterna av. Det har vår a-kassemodell gjort ganska bra. A-kassan bygger på att ersättningen till arbetslösa ska vara generös samtidigt som kontrollen av att man söker jobb är rigorös. Man får en tid på sig att skaffa nytt jobb och ny försörjning, utan att behöva göra sig av med hus och hem. A-kassan är en omställningsförsäkring mellan två jobb. Det är en viktig del av välfärden, men även av den aktiva arbetsmarknadspolitiken.

Andra modeller för a-kassan, som att hålla ersättningen låg för att pressa arbetslösa att ta första bästa jobb, har stora nackdelar. Enkelt uttryckt innebär det att rätt person lätt hamnar på fel plats – en VVS-montör som blivit uppsagd måste ta jobb på McDonald’s för att kunna försörja sig. Det är en förlust för både individen och samhället, som a-kassan är utformad för att minimera. En låg och alltför kort ersättning gör också ekonomiska kriser djupare och mer långvariga än de behöver bli, då arbetslösa saknar tillräcklig köpkraft.

Men att huvuddragen i den svenska modellen är rätt utformade betyder inte att den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen fungerar tillfredsställande. De reformförslag som funnits har dock uppenbara brister eller oklarheter.

I januariavtalet fanns en punkt om ökad avtrappning av ersättningen i a-kassan. Men avtrappning av a-kassan sker redan. Ser man till hur länge folk är arbetslösa, är det få som skulle träffas av ytterligare avtrappning.

Ett annat initiativ är arbetsmarknadens parters planer på en kollektivavtalad a-kassa. Förslaget ska utredas, men inledande resonemang antyder att ersättningen ska öka i takt med lönerna. Det är centralt för att hålla uppe inkomsttryggheten. En partsgemensam reform ligger dock många år fram i tiden. Arbetslöshetsförsäkringen måste stärkas i god tid före nästa kris.

Med utgångspunkt i vår rapport vill vi peka på fem konkreta reformer och vägledande principer som bör beaktas om arbetslöshetsförsäkringen ska fungera i kristider och ha hög legitimitet även i framtiden. Det rör sig om grundläggande frågor där det inte råder vare sig politisk eller facklig enighet, men som vi menar behöver öppnas upp för diskussion av samtliga parter.

1 Målet bör vara att alla som jobbar ska ha sin inkomst försäkrad. Pandemin blottlade att mer än en fjärdedel av arbetskraften, cirka 1,5 miljoner människor, inte är medlemmar i A-kassan och därför inte är rimligt försäkrade. Detta är den enskilt största svagheten i dagens arbetslöshetsförsäkring. I a-kasseutredningen (SOU 2020:37) finns ett förslag om att öka drivkraften att gå med i en a-kassa. Det bör genomföras snarast, annars ökar risken att vi går mot en obligatorisk och allmän arbetslöshetsförsäkring utan a-kassor. Andra förslag bör också övervägas som att återigen göra a-kasseavgiften avdragsgill.

2 Kvalificeringsregeln (arbetsvillkoret) bör omvandlas till ett inkomstvillkor, som föreslogs av a-kasseutredningen. Den som tjänat en viss summa per månad under en viss tid kvalar in. Det underlättar för dem som idag har korta jobb hos många arbetsgivare. För att de som jobbat mycket, men med mycket låg timlön, inte ska behandlas orättvist kan man tillämpa dagens regler som alternativ.

3 Det nuvarande taket i a-kassan bör behållas och indexeras. Att inte räkna upp a-kassan och ersättningar från socialförsäkringar i takt med löner och kostnadsökningar är en lockelse för regeringar eftersom det skapar så kallat ”reformutrymme”. Men då urholkas inkomsttryggheten för arbetslösa. Det drabbar facken men även de partsgemensamma omställningsorganisationerna, som får ökade kostnader för kompletterande ersättningar.

4 Rigorös kontroll behövs i en generös a-kassa. Att stärka Arbetsförmedlingens kontrollfunktion är en nödvändig del av framtidens aktiva arbetsmarknadspolitik.

5 Egenföretagare behöver bättre skydd. I branscher där anställningarna är få måste denna ökande grupp få enklare, tydligare och mer generösa regler.

Regeringens skyndsamma förbättringar i a-kassan i pandemins inledande skede var nödvändiga och gjordes med brett stöd. Nu måste vi ta nästa steg. Då kan inte de enda alternativen vara att behålla de tillfälliga reglerna eller rulla tillbaka dem.

Vi behöver tänka nytt och djärvt – i god tid inför nästa års val. Arbetslöshetsförsäkringen är ett skydd för individen vid arbetslöshet, men inte enbart.

I grunden är den en viktig social innovation som bidrar till att göra Sverige mer robust, mer jämlikt och mer produktivt. Kort sagt, mer modernt. Att gå in nästa arbetsmarknadskris med så många undermåligt försäkrade som vi hade före pandemin vore att backa in i framtiden.