DN Debatt. ”Gör en hedervärd reträtt från förbudslinjen mot knark”

Flera länder och delstater runt om i världen har på senare tid kommit till slutsatsen att kriget mot narkotikan inte kan vinnas med hårdare straff, fler poliser och utbyggda fängelser. De söker i stället andra sätt att reglera konsumtion av narkotika för att minska skadorna, inklusive kostnaderna för kontrollen.

Denna utveckling ställer Sverige och andra förbudsivrande länder inför en ny situation. Frågan är hur denna förändring i omvärlden påverkar oss och om vårt land bör söka nya vägar i narkotikapolitiken. Ett nordiskt projekt har försökt belysa frågan i en nyutkommen publikation: ”Retreat or Entrenchment. Drug Policies in the Nordic countries at a crossroads”, som finns att läsa fritt tillgänglig på nätet.

För alla fem nordiska länder gäller att debatten påtagligt förändrats under senare år. Narkotikapolitiken diskuteras numera i press, radio och tv på ett helt annat sätt än för bara några år sedan.

Attityderna till konsumtion av narkotika har liberaliserats. Det gäller särskilt unga människor och de politiska partiernas ungdomsförbund. Olika myndigheter har uppmanat till utvärdering av den förda politiken. Initiativ har tagits i parlamenten och i regeringar för en mindre straffinriktad politik.

Olika skäl ligger bakom den tydliga förändringen i synen på narkotika­politiken. De höga talen för narkotikarelaterad död har inte kunnat pressas ned. Konsumtionen har ökat, trots straff för bruk och innehav för eget bruk.

Polisstatistiken pekar på allt fler narkotikabrott. Kritiken mot ingripanden mot dem som enbart använder narkotika formuleras allt oftare i uttryck som ”statens brott mot mänskliga rättigheter”.

Narkotikapolitiken är generellt sett hård i Norden, men särskilt i Sverige. Vårt land har de hårdaste straffen och det högsta antalet straffade för narkotikabrott.

Sverige är också det enda land där ­lagen ger polisen rätt att gå in i misstänktas kroppsvätskor för att konstatera konsumtion – 2020 nådde testerna sitt högsta värde med 42 000 blod- och urinprov. Av de uppgifter som presenteras i den ovan nämnda publikationen pekar inget på att den svenska politiken har varit mer framgångsrik i att hålla tillbaka skador av narkotika jämfört med övriga länder.

Den svenska regeringen fram­härdar i straffskärpningar. Den statliga utredningen ”Skärpta straff för brott i kriminella nätverk”, som presenterades i augusti i fjol, föreslår skärpt lagstiftning i enlighet med regeringens direktiv. Straffet för försäljning av narko­tika ska höjas ytterligare och försök och förberedelse till ringa narkotika­brott (med undantag för eget bruk) ska kriminaliseras.

Det senare förslaget har till­kommit för att ytterligare stävja köp av narko­tika på nätet. Frågan är dock om inte sådan försäljning innebär mindre risk för eskalerande konflikter än om försäljningen sker på gatan.

Regeringen har också underlåtit att tillsätta en utredning för utvärdering av den svenska narkotikapolitiken, trots att detta begärdes av en enig riksdag för snart två år sedan. I skrivelsen från riksdagen formulerades också målet om nolltolerans mot narkotikarelaterad död och förväntningar på åtgärder.

Regeringen har svarat med sin proposition om missbruk av olika droger. Svaret var att det bästa sättet att hålla dödligheten nere var att så få unga som möjligt prövade narkotika och att Sverige i det avseendet uppvisar goda ­resultat. Dock finns inget samband över tid mellan andelen unga som ­prövat eller använder narkotika mer regel­bundet och utvecklingen av narko­tikarelaterad död. Det förefaller heller inte finnas något sådant samband på europeisk nivå.

Regeringen har som argument mot avkriminalisering och eventuell legalisering av cannabis fört fram påståendet att köp av narkotika bidrar till skjutningar och död i försäljningsledet. Det är i och för sig rätt att utan efterfrågan uppstår ingen marknad. Med samma argumentering måste man dock göra de många amerikaner som köpte ­whisky under förbudstiden ansvariga för de mord som begicks av Al Capones och andras kriminella gäng. I USA ­löstes frågan genom att avskaffa förbudet mot alkohol.

Just marknaden och utvecklingen i grannländer kan tänkas bli det som ­ytterst avgör den svenska narkotikapolitikens framtid. I ett av antologins bidrag görs en jämförelse med hur Sverige tvingats anpassa sin alkoholpolitik efter EU-inträdet. Vi fick visserligen behålla Systembolaget, men tvingades sänka priserna för att minska smuggling från andra EU-länder.

Malta har nyligen som första land i Europa beslutat tillåta cannabis för eget bruk. I Tyskland har partierna enats om att reglera försäljningen av cannabis enligt en modell som liknar Systembolaget. Som starkt argument finns också förhoppningar på stora vinster i form av skatteintäkter som nu går till kriminella organisationer.

Tyskland är Sveriges stora granne i söder. Än närmare ligger tre nordiska länder. Hur dessa länder ställer sig i narkotikafrågan kommer rimligen att påverka oss.

Avsevärda skillnader i politik kommer att skapa spänningar. Redan i dag kan personer som legalt konsumerar cannabis i Köpenhamn några veckor senare efter urinprov dömas för samma konsumtion i Malmö.

Sverige riskerar att måla in sig i ett hörn i narkotikapolitiken. Vi bör nu söka en hedervärd reträtt i stället för att ytterligare förskansa oss. Närmast skulle detta innebära att regeringen tillsätter den utredning för utvärdering av den svenska narkotikapolitiken som riksdagen begärt. I utredningens uppdrag bör också ingå att se hur liberaliseringar i andra länder hittills har fallit ut.