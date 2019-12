Under de senaste dagarna har en debatt pågått i medierna om SD:s närvaro på universitet. Bakgrunden är en föreläsnings­serie i strategisk politisk kommunikation arrangerad av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet (GU), dit företrädare för alla riksdagspartier har bjudits in, så även Sverigedemokraterna och partisekreteraren Richard Jomshof.

I respons till inbjudan initierade studenter vid JMG en protestlista för att de ansåg det vara problematiskt att en företrädare för SD föreläser vid universitetet, med hänsyn tagen till att SD är ett parti med rötter i nazismen, vars politik går emot mänskliga rättigheter och människors lika värde, liksom mot GU:s egen värdegrund.

Forskare som stödjer studenterna och som har skrivit under protest­listan har anklagats i medierna och av andra akademiker för att vilja begränsa möjligheterna till ett universitet där det ska vara ”högt i tak”. Därmed uppfattas de också hota universitetet som plats för fritt kunskapssökande.

Flera av oss har systematiskt attackerats på sociala medier av SD:s anhängare.

Vi som har undertecknat denna debattartikel anser att inbjudan av Jomshof väcker frågor om universitetets roll som kunskapsproducerande institution samt dess samhälleliga uppdrag i dag. Inbjudan väcker också djupt komplexa frågor om akademikers ansvar. Det är långt mer komplicerat än ett ställningstagande för eller emot akademisk frihet. Det berör såväl vetenskapliga frågor som frågor av politisk och etisk karaktär.

Vi befinner oss i en historisk kontext där talet om den ”akademiska friheten” kan utnyttjas systematiskt av krafter som hotar denna frihet, liksom universitetens existens, genom att vilja ha inflytande över vilka ämnen, vilken forskning, vilka forskare och vilka kroppar som ska tillåtas och vilka som ska förbjudas. Det är sådan politik som hotar akademins frihet.

Ytterst handlar det om vilket samhälle som håller på att skapas och universitetets roll i detta samhälle. Som forskare har vi ett ansvar att utveckla kunskap om och granska makten i dess olika former. Detta ansvar utövar forskare i utbildning och forskning samt genom att delta i samhällsdebatt och samverkan med samhället.

Vi ska lära våra studenter att granska och analysera den politiska eliten till vilken Sverigedemokraterna – ett etablerat parti med 62 mandat i riksdagen – hör. SD har stort utrymme att ge uttryck för sin politik i medier och andra offentliga sammanhang. De statliga resurser som finns för att stödja politiska partier och deras interaktion med medborgarna är betydande. Forskare och studenter har även goda möjligheter att studera politiska processer och partier i samhället.

Med andra ord, syftet med protesten var inte att förhindra SD:s partisekreterare att tala eller att studenter inte skulle få lyssna till eller studera SD. Det var inte heller ett försök att begränsa akademikers frihet att forska, undervisa, tänka och diskutera, utan det var att ifrågasätta SD:s föreläsning inom ramen för en specifik plats: universitetet.

JMG har valt att bjuda in representanter för riksdagspartierna. Med argumentet att SD sitter i riksdagen har även SD:s partisekreterare blivit inbjuden. Den logiken innebär att om ett mer traditionellt nazistiskt parti hade suttit i riksdagen så hade även detta fått en plattform på JMG.

Trots talet om opartiskhet, har universitetet vid flera historiska tidpunkter speglat och förkroppsligat rådande samhälleliga omständigheter. Vid Uppsala universitet fanns exempelvis en professur i rasbiologi, och dess innehavare var föreståndare för Statens rasbiologiska institut i samma stad. I dag härbärgerar universitetet i stället ett centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. I en tid då demokratiska värden ifrågasätts är det särskilt viktigt att universitetet tar ställning för de principer om vetenskaplig frihet och människors lika värde som universitetets verksamhet vilar på.

Många av oss som har skrivit under uppropet mot att bjuda in en SD-företrädare till GU har blivit hotade och trakasserade av SD:s följare. Det råder ingen tvekan om att många av oss tystas av rädsla för att bli ytterligare utsatta. Flera av oss har systematiskt attackerats på sociala medier av SD:s anhängare.

Som anställda vid universitetet är vi mycket oroade över en utveckling där forskare räds att engagera sig i samhällsfrågor och undviker att ta ställning mot aktörer som kränker grundläggande mänskliga värden. Vi är också medvetna om hur SD vill begränsa forskningens frihet och universitetets roll i samhället. SD ifrågasätter systematiskt vedertagen vetenskaplig kunskap om miljö, klimat, genus, utbildning och familj.

I debatten har det hänvisats till vikten av att det är högt i tak på universitetet, att det är en förutsättning för akademisk verksamhet. Men betyder det att kreationister ska föreläsa i evolutionslära? Ska historiestudenter undervisas av Förintelseförnekare? Finns det några gränser? Dessa frågor kan bara besvaras genom diskussioner om vad universitetets uppgift egentligen är – och hur vi skapar de bästa förutsättningarna för det.

SD:s hatideologier behöver placeras inom ramen för framväxande hatideologier runt om i världen och som riktar sig just mot universitetets verksamhet. Det är ett historiskt skifte när en institution vid ett svenskt lärosäte aktivt bjuder in ett parti som går emot både det aktuella universitetets egna styrdokument och den akademiska friheten.

Göteborgs universitet är en arbetsplats, med ansvar för studenter och anställda liksom för kunskapsutveckling. Problemet med att bjuda in en SD-politiker till universitetet är inte att studenter och lärare kan riskera att utsättas för åsikter de inte håller med om. Det är till och med troligt att vissa studenter och lärare delar dessa åsikter. Att upprätthålla vetenskaplig integritet i mötet med olika åsikter – vare sig man håller med om dem eller ej – är vad vi forskare är utbildade att klara av och något som vi ska utbilda våra studenter i.

Men vad händer när universitetet blir en plats som vissa studenter inte får tillträde till på samma villkor som andra? När vissa studenters själva existens ifrågasätts av föreläsaren? I debatten om SD:s närvaro vid universitetet är det betydelsefullt att uppmärksamma att vissa studenter och lärare är mer utsatta än andra. Det gäller dem som tillhör grupper för vilka SD:s politiska program vill begränsa grundläggande rättigheter, såsom till exempel rätt att få bära slöja, eller kringskära grundläggande förutsättningar för universitetsverksamhet, såsom SD:s förslag att endast personer med svenskt personnummer ska få lov att låna böcker och använda biblioteksresurser.

SD är ett auktoritärt parti med en kulturrasistisk nationsförståelse. Yttrandefrihet och demokrati innebär inte att JMG eller någon annan akademisk institution, är skyldig att bjuda in SD. I dag när vi ser en tydlig trend att SD:s åsikter påverkar allt fler partiers politik och mediernas världsuppfattning borde universiteten vara en bas för kritisk diskussion och en bas för att utveckla demokrati och ett pluralistiskt samhälle. I en tid då människovärdet står på spel är det djupt beklagligt att debatten har präglats av förenklande och okunniga argument.

Artikeln har utöver författarnamnen undertecknats av följande 201 forskare:

Ida Al Fakir, Fil.dr. i historia, Stockholms universitet

Erika Alm, docent i genusvetenskap och FD i idéhistoria, Göteborgs universitet

Manuel Almberg Missner, adjunkt i genusvetenskap, Karlstads universitet.

Fanny Ambjörnsson, docent, genusvetenskap, Stockholms universitet

Matilda Amundsen Bergström, doktor i litteraturvetenskap, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

Åsa Andersson, docent i kulturstudier, Göteborgs universitet

Tobias K Axelsson, FD i genusvetenskap, lektor i pedagogik, Örebro universitet

